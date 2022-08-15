    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Невысокие баллы и отвага: кому удалось попасть в СПбГУ на бюджет

    4994
    5 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Новые правила приема особенно ударили по престижным университетам, куда раньше попасть на бюджет могли если не избранные, то хотя бы очень одаренные. Редакция «Фонтанки» проанализировала список зачисленных в СПбГУ и узнала, как упал средний проходной балл в приемной кампании 2022 года.

    В 2021 году на ряде направлений в СПбГУ проходной балл был больше 300, однако в этом многие высокобалльники решили не рисковать и выбрать вариант понадежнее и позицию в конкурсных списках покрепче.

    «В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут»

    9 августа на сайте приемной комиссии СПбГУ появился список зачисленных на бюджетную форму обучения. Провинившихся студентов администрация часто упрекает в несоответствии высокому званию универсанта, однако опубликованный документ едва ли соответствует званию «приказа». В плохо и криво отсканированном pdf-файле всё довольно скромно: номер СНИЛСа и баллы абитуриента, даже без указания направления обучения. Из-за этого установить проходные баллы на разные факультеты невозможно. Напомним, что ранжированные списки также скрыты, поэтому найти будущих однокурсников хотя бы по номеру СНИЛСа, оценить, с каким запасом ты попал на бюджет, а тем, кто забирал документы из СПбГУ и отдавал в другой вуз, понять — ошибся он или нет, можно даже не пытаться. Стоит отметить — ни один из городских вузов в такой удручающей форме — лишь бы выполнить закон — итоги приемной кампании не публикует. Как минимум разбивка по факультетам есть у всех.

    «Фонтанка» задала пресс-службе университета вопрос, является ли такая форма отчетности окончательной или еще можно надеяться на более приличные итоги приема. Также редакция попросила руководство вуза прокомментировать приемные перипетии этого года. К моменту публикации ответов так и не было.

    Опубликованный приказ вызвал недовольство и у выпускников. «В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут», — пошутил один из студентов в комментариях под постом неофициальной группы СПбГУ «Лупа и Пупа». Уже бывалых студентов список тоже не порадовал.

    «Ужас какой! Когда я поступала в 2018 году, была такая красота: списки по направлениям, ФИО по алфавиту, баллы рядом, герб сверху и снизу подпись. Можно было и однокурсников сразу найти в ВК, и создать общий чат», — предалась ностальгии одна из них.

    При этом придраться в приказе не к чему: всю необходимую информацию о зачислении для поступающих в соответствии с правилами приема СПбГУ предоставил. СНИЛСы, баллы — нашел себя и спи спокойно. Правда, для этого придется пролистать 41 страницу некрасноречивого списка: поиск по pdf-документу, как в других приказах или документах от СПбГУ, провести нельзя.

    Как изменились баллы

    Недобора, о котором ранее писала «Фонтанка», в СПбГУ избежать удалось. По подсчетам редакции, незанятыми оказались буквально пять мест, которые можно списать на статистическую погрешность. Однако количество набранных студентов — не показатель качества приемной кампании. Куда важнее, что в этом году общий средний балл абитуриентов СПбГУ упал на целых 10 баллов — с 277,1 до 267,6.

    Для подсчета этих цифр редакция проделала титаническую работу — пришлось сложить баллы всех 2 188 зачисленных на бюджет в 2022 году и примерно столько же из приказов 2021-го и разделить полученное число на количество счастливчиков.

    По приказу о зачислении невозможно установить, насколько упали проходные баллы на отдельные программы, однако снижение планки для абитуриентов заметно по отдельным зачисленным. В прошлом году самый низкий проходной балл был на специальности «Физическая культура и спорт» — 199 баллов. Следующий за ним — 223 на «Нефтегазовом деле». В 2022 году самый низкий балл составил 184, и на бюджет прошли сразу пять выпускников с баллом меньше 200 (187, 195, 184 и два человека со 197 баллами из 300 возможных).

    Меньше 210 баллов набрали 9 человек, а меньше 220 — целых 25. Не исключено, что люди с невысокими баллами поступили по льготе или по целевому направлению, но в приказе о зачислении СПбГУ не указано, в рамках какого конкурса выпускники отвоевали бюджетное место, поэтому установить это оказалось невозможным.

    Добрали этих студентов, возможно, во время дополнительного зачисления, однако запрыгнуть в последний вагон успели далеко не все желающие.

    «Я побоялась подавать согласие в СПбГУ: к 3 августа я вроде бы проходила, но меня смущало, что рядом с моим СНИЛСом была подпись, мол, пройдет, если не займут места люди с баллами выше. Уже после 3 августа мне позвонили из СПбГУ и сказали, что я могу пройти на бюджет, все еще есть возможность донести аттестат, однако было уже поздно — документы лежали в другом университете, как и подписанное согласие на зачисление. Наверное, если бы в СПбГУ официально объявили о дополнительном наборе, я бы все же решила подождать и поучаствовать в конкурсе еще раз, но имеем, что имеем», — пожаловалась одна из абитуриенток.

    Куда исчезли целевики и льготники?

    Одна из причин упавших проходных и недобора, на которую жалуются выпускники, — неизвестное до последнего момента приемной кампании количество бюджетных мест по общему конкурсу. Еще в начале года в СПбГУ опубликовали данные о том, сколько мест уйдет под целевое обучение, а сколько — под особую квоту. Однако выпускники вряд ли могли предположить, что недобор этой категории абитуриентов будет настолько огромным.

    Всего в СПбГУ выделили 338 мест для целевиков и 244 под льготников, при этом заняли такие места, поступить на которые гораздо проще, всего 23 % и 36 % соответственно. Всего удалось набрать 77 целевиков и 88 льготников, а оставшиеся 417 мест перешли в общий конкурс только 30 июля, после выхода приказа о приоритетном зачислении. Всего в СПбГУ оказалось 2 006 мест по общему конкурсу вместо планируемых 1 771.

    Самый большой недобор по выделенным квотам оказался на факультете «Лечебное дело», куда традиционно уходит большинство мест по целевому приему. В этом году все медвузы могут пожаловаться на нехватку абитуриентов — «Фонтанка» уже писала, как рухнули проходные баллы в Первом меде, но на медицинских специальностях СПбГУ целевиков не хватало еще больше. На общих конкурс перешло 37 бюджетных мест: из 38 целевых заняли всего 6, а из 5 льготных — и вовсе ни одного.

    Аналогичный недобор был и на направлениях «Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» — на общий конкурс перешло 25 мест, заняли 2 из 16 целевых и 4 из 15 льготных; и «История» — 22 места досталось простым смертным, нашлось 4 целевика из предполагаемых 22 и 3 льготника из планируемых 7.

    Загадочная спецквота

    Неопределенность в прием внесла и новая категория лиц, которая по упрощенной системе могла занять бюджетные места — специальная квота. Она предназначена для детей, чьи родители принимали участие в военной операции на Украине. При этом загвоздки в благотворительной акции от Минобрнауки две: на спецквоту каждый вуз должен был выделить 10 % от общего числа бюджетных мест, а абитуриенты, получившие специальное право при поступлении, могли донести оригинал аттестата и согласие вплоть до 3 августа. В итоге только в последний день приема согласий стало известно окончательное количество бюджета, а попасть на внезапно появившиеся свободные места смогли только особенно упорные и отчаянные, которые все же подали согласие на зачисление, хотя и не проходили по общему конкурсу.

    Ждать спецквотников пришлось до последнего. Исходя из приказов от 30.07, которые с сайта СПбГУ почему-то удалили, по всем направлениям бакалавриата и специалитета заняли всего 17 мест по спецквоте, больше всего — на знаменитом юрфаке СПбГУ (4 места). На других специальностях добыть удалось по одному спецквотнику: на «Прикладной математике и информатике», «Биологии», «Прикладной информатике», «Программной инженерии», «Лечебном деле», «Клинической психологии», «Управлении персоналом», «Международных отношениях», «Международной журналистике», «Классической филологии», «Отечественной филологии», «Истории», «Философии».

    К 3 августа многие выпускники, видимо, очнулись и все же принесли документы в СПбГУ. В приказе от 9 августа людей, поступивших по спецквоте, уже больше 100 (судя по особым номерам абитуриентов, указанных вместо СНИЛСов). Однако за стремление попасть в СПбГУ любой ценой многие рискованные абитуриенты все же были награждены бюджетными местами: всего на спецквоту планировали отвести примерно 405 мест, из которых заняты оказались лишь где-то 25 %.

    Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    PapaKarlo15 Авг 2022 в 10:13
    Если нет "волосатой руки" при трудоустройстве, нет смысла учиться и тратить время на ВУЗ. Сейчас есть смысл учения в ВУЗ только детям госбюджетников халявщиков: чиновников, военным, МВД, прокуратура, госдепутатов и прочих. Тёплые места для работы им обеспечат папаши и мамаши.
    +0−0
    VKuser19996280615 Авг 2022 в 09:54
    С введением платного Высшего образования, уровень образования снизился раза в 3. При СССР платным был Ростовский мед институт. Дети торговцев мандаринами шли туда. Цена поступления равнялась цене жигулей. Специалисты из них потом ещё те были.
    +1−0
    Эд Хэммет15 Авг 2022 в 09:29
    Такая тенденция во всех приличных ВУЗах. Проходной балл упал по сравнению с прошлым годом. Многие группы не укомплектованы. Престиж высшего образования В России в последние годы сильно упал. Наука в стране по сути разгромлена. Свободная мысль запрещена. Да только "дело академиков" всё показывает. Выпускники школ не рвутся в ВУЗы. Очень многие даже после 11 класса идут в колледжи. И вот там реально большой конкурс на бюджетные места. Доходит до 10 человек на место и более. Молодёжь хочет скорее получить диплом и прилично оплачиваемую работу. И высшее образование тут лишняя морока.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close