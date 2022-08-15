Невысокие баллы и отвага: кому удалось попасть в СПбГУ на бюджет

Новые правила приема особенно ударили по престижным университетам, куда раньше попасть на бюджет могли если не избранные, то хотя бы очень одаренные. Редакция «Фонтанки» проанализировала список зачисленных в СПбГУ и узнала, как упал средний проходной балл в приемной кампании 2022 года.

В 2021 году на ряде направлений в СПбГУ проходной балл был больше 300, однако в этом многие высокобалльники решили не рисковать и выбрать вариант понадежнее и позицию в конкурсных списках покрепче.



«В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут»



9 августа на сайте приемной комиссии СПбГУ появился список зачисленных на бюджетную форму обучения. Провинившихся студентов администрация часто упрекает в несоответствии высокому званию универсанта, однако опубликованный документ едва ли соответствует званию «приказа». В плохо и криво отсканированном pdf-файле всё довольно скромно: номер СНИЛСа и баллы абитуриента, даже без указания направления обучения. Из-за этого установить проходные баллы на разные факультеты невозможно. Напомним, что ранжированные списки также скрыты, поэтому найти будущих однокурсников хотя бы по номеру СНИЛСа, оценить, с каким запасом ты попал на бюджет, а тем, кто забирал документы из СПбГУ и отдавал в другой вуз, понять — ошибся он или нет, можно даже не пытаться. Стоит отметить — ни один из городских вузов в такой удручающей форме — лишь бы выполнить закон — итоги приемной кампании не публикует. Как минимум разбивка по факультетам есть у всех.



«Фонтанка» задала пресс-службе университета вопрос, является ли такая форма отчетности окончательной или еще можно надеяться на более приличные итоги приема. Также редакция попросила руководство вуза прокомментировать приемные перипетии этого года. К моменту публикации ответов так и не было.



Опубликованный приказ вызвал недовольство и у выпускников. «В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут», — пошутил один из студентов в комментариях под постом неофициальной группы СПбГУ «Лупа и Пупа». Уже бывалых студентов список тоже не порадовал.



«Ужас какой! Когда я поступала в 2018 году, была такая красота: списки по направлениям, ФИО по алфавиту, баллы рядом, герб сверху и снизу подпись. Можно было и однокурсников сразу найти в ВК, и создать общий чат», — предалась ностальгии одна из них.



При этом придраться в приказе не к чему: всю необходимую информацию о зачислении для поступающих в соответствии с правилами приема СПбГУ предоставил. СНИЛСы, баллы — нашел себя и спи спокойно. Правда, для этого придется пролистать 41 страницу некрасноречивого списка: поиск по pdf-документу, как в других приказах или документах от СПбГУ, провести нельзя.

Как изменились баллы



Недобора, о котором ранее писала «Фонтанка», в СПбГУ избежать удалось. По подсчетам редакции, незанятыми оказались буквально пять мест, которые можно списать на статистическую погрешность. Однако количество набранных студентов — не показатель качества приемной кампании. Куда важнее, что в этом году общий средний балл абитуриентов СПбГУ упал на целых 10 баллов — с 277,1 до 267,6.



Для подсчета этих цифр редакция проделала титаническую работу — пришлось сложить баллы всех 2 188 зачисленных на бюджет в 2022 году и примерно столько же из приказов 2021-го и разделить полученное число на количество счастливчиков.



По приказу о зачислении невозможно установить, насколько упали проходные баллы на отдельные программы, однако снижение планки для абитуриентов заметно по отдельным зачисленным. В прошлом году самый низкий проходной балл был на специальности «Физическая культура и спорт» — 199 баллов. Следующий за ним — 223 на «Нефтегазовом деле». В 2022 году самый низкий балл составил 184, и на бюджет прошли сразу пять выпускников с баллом меньше 200 (187, 195, 184 и два человека со 197 баллами из 300 возможных).



Меньше 210 баллов набрали 9 человек, а меньше 220 — целых 25. Не исключено, что люди с невысокими баллами поступили по льготе или по целевому направлению, но в приказе о зачислении СПбГУ не указано, в рамках какого конкурса выпускники отвоевали бюджетное место, поэтому установить это оказалось невозможным.



Добрали этих студентов, возможно, во время дополнительного зачисления, однако запрыгнуть в последний вагон успели далеко не все желающие.



«Я побоялась подавать согласие в СПбГУ: к 3 августа я вроде бы проходила, но меня смущало, что рядом с моим СНИЛСом была подпись, мол, пройдет, если не займут места люди с баллами выше. Уже после 3 августа мне позвонили из СПбГУ и сказали, что я могу пройти на бюджет, все еще есть возможность донести аттестат, однако было уже поздно — документы лежали в другом университете, как и подписанное согласие на зачисление. Наверное, если бы в СПбГУ официально объявили о дополнительном наборе, я бы все же решила подождать и поучаствовать в конкурсе еще раз, но имеем, что имеем», — пожаловалась одна из абитуриенток.



Куда исчезли целевики и льготники?



Одна из причин упавших проходных и недобора, на которую жалуются выпускники, — неизвестное до последнего момента приемной кампании количество бюджетных мест по общему конкурсу. Еще в начале года в СПбГУ опубликовали данные о том, сколько мест уйдет под целевое обучение, а сколько — под особую квоту. Однако выпускники вряд ли могли предположить, что недобор этой категории абитуриентов будет настолько огромным.



Всего в СПбГУ выделили 338 мест для целевиков и 244 под льготников, при этом заняли такие места, поступить на которые гораздо проще, всего 23 % и 36 % соответственно. Всего удалось набрать 77 целевиков и 88 льготников, а оставшиеся 417 мест перешли в общий конкурс только 30 июля, после выхода приказа о приоритетном зачислении. Всего в СПбГУ оказалось 2 006 мест по общему конкурсу вместо планируемых 1 771 .



Самый большой недобор по выделенным квотам оказался на факультете «Лечебное дело», куда традиционно уходит большинство мест по целевому приему. В этом году все медвузы могут пожаловаться на нехватку абитуриентов — «Фонтанка» уже писала, как рухнули проходные баллы в Первом меде, но на медицинских специальностях СПбГУ целевиков не хватало еще больше. На общих конкурс перешло 37 бюджетных мест: из 38 целевых заняли всего 6, а из 5 льготных — и вовсе ни одного.



Аналогичный недобор был и на направлениях «Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» — на общий конкурс перешло 25 мест, заняли 2 из 16 целевых и 4 из 15 льготных; и «История» — 22 места досталось простым смертным, нашлось 4 целевика из предполагаемых 22 и 3 льготника из планируемых 7.



Загадочная спецквота



Неопределенность в прием внесла и новая категория лиц, которая по упрощенной системе могла занять бюджетные места — специальная квота. Она предназначена для детей, чьи родители принимали участие в военной операции на Украине. При этом загвоздки в благотворительной акции от Минобрнауки две: на спецквоту каждый вуз должен был выделить 10 % от общего числа бюджетных мест, а абитуриенты, получившие специальное право при поступлении, могли донести оригинал аттестата и согласие вплоть до 3 августа. В итоге только в последний день приема согласий стало известно окончательное количество бюджета, а попасть на внезапно появившиеся свободные места смогли только особенно упорные и отчаянные, которые все же подали согласие на зачисление, хотя и не проходили по общему конкурсу.



Ждать спецквотников пришлось до последнего. Исходя из приказов от 30.07, которые с сайта СПбГУ почему-то удалили, по всем направлениям бакалавриата и специалитета заняли всего 17 мест по спецквоте, больше всего — на знаменитом юрфаке СПбГУ (4 места). На других специальностях добыть удалось по одному спецквотнику: на «Прикладной математике и информатике», «Биологии», «Прикладной информатике», «Программной инженерии», «Лечебном деле», «Клинической психологии», «Управлении персоналом», «Международных отношениях», «Международной журналистике», «Классической филологии», «Отечественной филологии», «Истории», «Философии».



К 3 августа многие выпускники, видимо, очнулись и все же принесли документы в СПбГУ. В приказе от 9 августа людей, поступивших по спецквоте, уже больше 100 (судя по особым номерам абитуриентов, указанных вместо СНИЛСов). Однако за стремление попасть в СПбГУ любой ценой многие рискованные абитуриенты все же были награждены бюджетными местами: всего на спецквоту планировали отвести примерно 405 мест, из которых заняты оказались лишь где-то 25 % .

