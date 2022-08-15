Невысокие баллы и отвага: кому удалось попасть в СПбГУ на бюджет

Новые правила приема особенно ударили по престижным университетам, куда раньше попасть на бюджет могли если не избранные, то хотя бы очень одаренные. Редакция «Фонтанки» проанализировала список зачисленных в СПбГУ и узнала, как упал средний проходной балл в приемной кампании 2022 года.
В 2021 году на ряде направлений в СПбГУ проходной балл был больше 300, однако в этом многие высокобалльники решили не рисковать и выбрать вариант понадежнее и позицию в конкурсных списках покрепче.
«В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут»
9 августа на сайте приемной комиссии СПбГУ появился список зачисленных на бюджетную форму обучения. Провинившихся студентов администрация часто упрекает в несоответствии высокому званию универсанта, однако опубликованный документ едва ли соответствует званию «приказа». В плохо и криво отсканированном pdf-файле всё довольно скромно: номер СНИЛСа и баллы абитуриента, даже без указания направления обучения. Из-за этого установить проходные баллы на разные факультеты невозможно. Напомним, что ранжированные списки также скрыты, поэтому найти будущих однокурсников хотя бы по номеру СНИЛСа, оценить, с каким запасом ты попал на бюджет, а тем, кто забирал документы из СПбГУ и отдавал в другой вуз, понять — ошибся он или нет, можно даже не пытаться. Стоит отметить — ни один из городских вузов в такой удручающей форме — лишь бы выполнить закон — итоги приемной кампании не публикует. Как минимум разбивка по факультетам есть у всех.
«Фонтанка» задала пресс-службе университета вопрос, является ли такая форма отчетности окончательной или еще можно надеяться на более приличные итоги приема. Также редакция попросила руководство вуза прокомментировать приемные перипетии этого года. К моменту публикации ответов так и не было.
Опубликованный приказ вызвал недовольство и у выпускников. «В следующем году просто СНИЛСы через запятую в строчку запишут», — пошутил один из студентов в комментариях под постом неофициальной группы СПбГУ «Лупа и Пупа». Уже бывалых студентов список тоже не порадовал.
«Ужас какой! Когда я поступала в 2018 году, была такая красота: списки по направлениям, ФИО по алфавиту, баллы рядом, герб сверху и снизу подпись. Можно было и однокурсников сразу найти в ВК, и создать общий чат», — предалась ностальгии одна из них.
При этом придраться в приказе не к чему: всю необходимую информацию о зачислении для поступающих в соответствии с правилами приема СПбГУ предоставил. СНИЛСы, баллы — нашел себя и спи спокойно. Правда, для этого придется пролистать 41 страницу некрасноречивого списка: поиск по pdf-документу, как в других приказах или документах от СПбГУ, провести нельзя.
Как изменились баллы
Недобора, о котором ранее писала «Фонтанка», в СПбГУ избежать удалось. По подсчетам редакции, незанятыми оказались буквально пять мест, которые можно списать на статистическую погрешность. Однако количество набранных студентов — не показатель качества приемной кампании. Куда важнее, что в этом году общий средний балл абитуриентов СПбГУ упал на целых 10 баллов — с 277,1 до 267,6.
Для подсчета этих цифр редакция проделала титаническую работу — пришлось сложить баллы всех
По приказу о зачислении невозможно установить, насколько упали проходные баллы на отдельные программы, однако снижение планки для абитуриентов заметно по отдельным зачисленным. В прошлом году самый низкий проходной балл был на специальности «Физическая культура и спорт» — 199 баллов. Следующий за ним — 223 на «Нефтегазовом деле». В 2022 году самый низкий балл составил 184, и на бюджет прошли сразу пять выпускников с баллом меньше 200 (187, 195, 184 и два человека со 197 баллами из 300 возможных).
Меньше 210 баллов набрали 9 человек, а меньше 220 — целых 25. Не исключено, что люди с невысокими баллами поступили по льготе или по целевому направлению, но в приказе о зачислении СПбГУ не указано, в рамках какого конкурса выпускники отвоевали бюджетное место, поэтому установить это оказалось невозможным.
Добрали этих студентов, возможно, во время дополнительного зачисления, однако запрыгнуть в последний вагон успели далеко не все желающие.
«Я побоялась подавать согласие в СПбГУ: к 3 августа я вроде бы проходила, но меня смущало, что рядом с моим СНИЛСом была подпись, мол, пройдет, если не займут места люди с баллами выше. Уже после 3 августа мне позвонили из СПбГУ и сказали, что я могу пройти на бюджет, все еще есть возможность донести аттестат, однако было уже поздно — документы лежали в другом университете, как и подписанное согласие на зачисление. Наверное, если бы в СПбГУ официально объявили о дополнительном наборе, я бы все же решила подождать и поучаствовать в конкурсе еще раз, но имеем, что имеем», — пожаловалась одна из абитуриенток.
Куда исчезли целевики и льготники?
Одна из причин упавших проходных и недобора, на которую жалуются выпускники, — неизвестное до последнего момента приемной кампании количество бюджетных мест по общему конкурсу. Еще в начале года в СПбГУ опубликовали данные о том, сколько мест уйдет под целевое обучение, а сколько — под особую квоту. Однако выпускники вряд ли могли предположить, что недобор этой категории абитуриентов будет настолько огромным.
Всего в СПбГУ выделили 338 мест для целевиков и 244 под льготников, при этом заняли такие места, поступить на которые гораздо проще, всего
Самый большой недобор по выделенным квотам оказался на факультете «Лечебное дело», куда традиционно уходит большинство мест по целевому приему. В этом году все медвузы могут пожаловаться на нехватку абитуриентов — «Фонтанка» уже писала, как рухнули проходные баллы в Первом меде, но на медицинских специальностях СПбГУ целевиков не хватало еще больше. На общих конкурс перешло 37 бюджетных мест: из 38 целевых заняли всего 6, а из 5 льготных — и вовсе ни одного.
Аналогичный недобор был и на направлениях «Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» — на общий конкурс перешло 25 мест, заняли 2 из 16 целевых и 4 из 15 льготных; и «История» — 22 места досталось простым смертным, нашлось 4 целевика из предполагаемых 22 и 3 льготника из планируемых 7.
Загадочная спецквота
Неопределенность в прием внесла и новая категория лиц, которая по упрощенной системе могла занять бюджетные места — специальная квота. Она предназначена для детей, чьи родители принимали участие в военной операции на Украине. При этом загвоздки в благотворительной акции от Минобрнауки две: на спецквоту каждый вуз должен был выделить
Ждать спецквотников пришлось до последнего. Исходя из приказов от 30.07, которые с сайта СПбГУ почему-то удалили, по всем направлениям бакалавриата и специалитета заняли всего 17 мест по спецквоте, больше всего — на знаменитом юрфаке СПбГУ (4 места). На других специальностях добыть удалось по одному спецквотнику: на «Прикладной математике и информатике», «Биологии», «Прикладной информатике», «Программной инженерии», «Лечебном деле», «Клинической психологии», «Управлении персоналом», «Международных отношениях», «Международной журналистике», «Классической филологии», «Отечественной филологии», «Истории», «Философии».
К 3 августа многие выпускники, видимо, очнулись и все же принесли документы в СПбГУ. В приказе от 9 августа людей, поступивших по спецквоте, уже больше 100 (судя по особым номерам абитуриентов, указанных вместо СНИЛСов). Однако за стремление попасть в СПбГУ любой ценой многие рискованные абитуриенты все же были награждены бюджетными местами: всего на спецквоту планировали отвести примерно 405 мест, из которых заняты оказались лишь где-то
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»