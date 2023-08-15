Врачи, летчики и строители. Кто поступил по квоте для военнослужащих и их детей в петербургские вузы

Фото: Александр Баранов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Второй год в рамках приема военнослужащих и их детей выделяют в отдельную группу — на так называемую отдельную квоту отводится до 10% от бюджетных мест, на которые можно поступить с не очень высокими баллами ЕГЭ или без вступительных испытаний вовсе. «Фонтанка» подсчитала, сколько первокурсников зачислили по отдельной квоте в этом году в университеты Петербурга и насколько их баллы отличаются от обычных бюджетников.



Как ведется набор на отдельную квоту

Всего на бюджетный набор в этом году выделили 626 278 бюджетных мест, из них около 1% — 6659 человек — поступили по отдельной квоте. При этом, как отметил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, вузы рассматривали каждый запрос отдельно и при необходимости предоставляли места абитуриентам, не прошедшим по квоте, за счет собственных средств.



Льготы для участников специальной военной операции и их детей были и в прошлом году, однако тогда порядок их поступления не был строго регламентирован.

Поясним, что поступление на бюджет происходит в два этапа: сначала зачисляют олимпиадников, абитуриентов с особыми правами (например, с инвалидностью) и целевиков, а через пару дней — остальных выпускников на оставшиеся места. Так вот, в прошлогодний прием военнослужащие и их дети могли принести согласие на зачисление вплоть до последнего дня приема на бюджет, тем самым вытеснив «обычных» абитуриентов из списка и получив бюджетное место автоматически. «Фонтанка» уже писала о том, к каким проблемам это привело в прошлом году, особенно в медицинских университетах.



В конце 2022 года поступление такой категории граждан все же закрепили нормативно и определили четкий порядок приема. Соответствующие изменения внесли в закон «Об образовании». Согласно поправкам, 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки отводилось на отдельную квоту.

Поясним, что это не значит, что 10% всех бюджетных мест заняли военнослужащие: это предельное число мест, а не минимальное. В большинстве университетов такого большого спроса на отдельную квоту не было, и места перешли в общий конкурс.



По новым правилам Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также выпускники школ, родители которых погибли, получили увечья или тяжелое заболевание в ходе боевых действий, могли поступить в университет вообще без экзаменов.



Детям других участников спецоперации предоставляли выбор: поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета. Такие вступительные обычно проходят выпускники колледжей: в соответствии с предметами ЕГЭ вузы устраивают свои экзамены и проверяют уровень подготовки абитуриентов самостоятельно. Правда, как рассказали «Фонтанке» студенты, списать на таких вступительных значительно легче, чем на ЕГЭ. Один из поступивших выпускников колледжа и вовсе нанял репетитора, который прорешал ему все задания прямо на экзамене.



Как прошел прием по отдельной квоте в вузах Петербурга

В университетах Петербурга «Фонтанка» насчитала 644 первокурсника, зачисленных на места по отдельной квоте. Лидирует по набору военнослужащих и их детей Горный университет — 71 человек значится в приказах о зачислении. В среднем на отдельную квоту пришлось по 2–4 места на почти каждом из направлений, от архитектуры до горного дела.



На втором месте оказался СПбГУ с 68 абитуриентами, которые прошли на бюджет по отдельной квоте. Среди них и будущие математики, и журналисты, и дизайнеры, и инженеры, и даже философы. Лидирует по числу зачисленных в рамках квоты знаменитое в вузе направление «Юриспруденция» — целых 8 человек, а на отделении юрфака с углубленным изучением китайского языка и права КНР — еще два.



Что примечательно, без вступительных испытаний в СПбГУ прошли врачи: один — на лечфак, еще один — на стомфак.

Замыкает тройку лидеров РГПУ им. Герцена, где 60 мест отошли на отдельную квоту. Педагогический набрал такое число, скорее, из-за количества направлений: почти на каждое отделение педагогического образования набралось по 1–2 желающих. Сразу шесть — на дефектологическое образование, по три — на историков и учителей начальных классов.



Более 20 человек по отдельной квоте набрали еще 8 петербургских вузов. 58 человек зачислили в ИТМО, среди них 9 — на «Прикладную математику и информатику», по 32 — в петербургский филиал ВШЭ (8 из них — на «Юриспруденцию») и в Педиатрический университет (20 из них — на «Педиатрию»). Спросом среди абитуриентов места по отдельной квоте пользовались также в Первом меде (27 человек), СПбГУПТДе (25 человек), северо-западном филиале РАНХиГС (22 человека), ВОЕНМЕХе (22 человека) и СПбГЭУ (21 человек).

Другой вопрос — баллы, с которыми эти студенты поступили. Если говорить об общих тенденциях, то результаты ЕГЭ абитуриентов, прошедших на бюджет по отдельной квоте, значительно ниже тех, кто поступал по общему конкурсу, однако уровень этой разницы пропорционален проходным баллам вуза. То есть в приказах о зачислении СПбГУ, ВШЭ и ИТМО, где требования к выпускникам традиционно высокие, не нашлось счастливчика, который набрал на экзаменах лишь 120–130 баллов за три предмета, хотя в других вузах такие абитуриенты есть.



Более того, на гуманитарных направлениях в престижных вузах нашлись и те, кто прошел на бюджет по отдельной квоте с баллами, переваливающими за 300 за три предмета.

Кроме того, есть и прецеденты, когда проходной балл на отдельную квоту оказался выше, чем по общему конкурсу. Такие случаи были, например, в Политехе на «Прикладной математике и информатике»: для зачисления обычных бюджетников было достаточно 262 баллов, а выпускник, прошедший по отдельной квоте, получил 270. Та же ситуация была в ИТМО: 242 и 259 баллов соответственно на «Биотехнических системах и технологиях».



Зато с экстремально низкими баллами по отдельной квоте поступили в спортивный вуз Лесгафта: для зачисления на направление «Спорт» оказалось достаточно 114 баллов. Это менее 60 за каждый из предметов, а в десятке крупнейших вузов Петербурга 60 — это самый-самый минимум, с которым в принципе можно подать документы.



125 баллов оказалось достаточно для будущих айтишников в Лесотехническом имени Кирова — на «Информационных системах и технологиях». На 1 балл больше требовали в Университете гражданской авиации, причем с летчиков — на направлении «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения». Невысока планка и для моряков — 143 балла в ГУМРФ им. Макарова на «Судовождении».

Что удивительно, в десятку направлений с самыми низкими баллами попали и творческие специальности, проходные баллы на которые обычно заоблачные. В их числе «Декоративно-прикладное искусство» в СПбГУПТДе (145 баллов для отдельной квоты) и «Режиссура театральных представлений и праздников» в Институте культуры (150 баллов).



В медицинских вузах разница в баллах квотников и обычных бюджетников оказалась довольно существенной. Например, в СЗГМУ им. Мечникова единственный стоматолог-бюджетник набрал 307 баллов, а его будущий коллега, поступивший по отдельной квоте, — 239. На лечфаке среди 9 таких абитуриентов самый низкий балл 177 за три предмета, а по общему конкурсу проходной составил 261 балл.

Та же ситуация в Первом меде и Педиатрическом университете — разница доходит до 93 баллов. На «Лечебное дело» в медицинском имени Павлова проходной балл по отдельной квоте — 153, по общему конкурсу — 266, на стоматологии — 186 и 277 соответственно. В Педиатрическом от будущих врачей требовали минимум 272 балла, а на отдельной квоте — 211, от педиатров — 245 и 164.



Более 200 баллов для поступления по отдельной квоте нужно было набрать только в шести университетах Петербурга. Непробиваемой оказалась Академия художеств: 260 баллов — самый минимум, с которым квотники прошли на «Теорию и историю искусств». По всему ИТМО самый низкий балл на отдельной квоте — 218, на «Информационных системах и технологиях».



Высокая планка также оказалась в СПбГУПе (211 баллов на «Музыкальной звукорежиссуре»), Институте психологии и социальной работы (204 балла на «Социальной работе»), в РГУПе (203 балла на «Судебной и прокурорской деятельности») и Университете ветеринарной медицины (201 балл на «Ветеринарии»).

В старейшем СПбГУ самый низкий балл среди поступивших в рамках отдельной квоты на «Прикладной математике, информатике и искусственном интеллекте» — 192 балла.

А что со спецквотниками прошлого года и как нивелировать разницу

Закономерный, хоть и бестактный вопрос, если судить по баллам: а не отчисляют ли студентов, поступивших с такими результатами ЕГЭ, во время учебы в университете? «Фонтанка» пообщалась на эту тему с представителями петербургских вузов. Оказалось, что все не так уж и плохо. По крайней мере — по опыту прошлого года.

В большинстве опрошенных редакцией вузов отметили, что массовых отчислений спецквотников (так в прошлом году называлась отдельная квота. — Прим. ред.) не было. В одной из приемных комиссий рассказали, что отчислили около пяти человек — остальные успешно продолжают учиться.



Проректор по образовательной деятельности и цифровизации ВОЕНМЕХа Александр Шашурин пояснил, что 2/3 от поступающих в рамках отдельной квоты в этом году могли бы спокойно участвовать в общем конкурсе и быть зачисленными на общих основаниях.

«Что касается уровня подготовки, то необходимо отметить, что ежегодно университет принимает свыше 1500 первокурсников, конечно, уровень их подготовки разный», — заметил он. Для нивелировки разницы в знаниях проводятся бесплатные занятия и адаптационные программы.

К похожему выводу по опыту прошлого года пришли в приемной комиссии ИТМО. Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Итин подчеркнул, что с баллами ниже, чем проходные на бюджет, поступают и по другим квотам — по целевой и особой, однако в вузе установлен норматив — минимум 60 баллов по каждому из предметов ЕГЭ. Он и отсекает тех, кто совсем не потянет программу.



«Мы советуем, если баллы не очень высокие, например, у ребят по особой квоте — это дети-инвалиды, дети-сироты, посмотреть на программу, на тех, с кем они будут учиться. Чтобы не получилась такая история, что у человека и так тяжелая судьба, а в университете его отчислят или он будет постоянно догоняющим», — рассказал он.



В прошлом году в ИТМО не было спецквотников, которые поступали совсем без вступительных испытаний, поэтому отчислений и проблем с учебой не было. Более того, военнослужащие и их дети не выбирали самые популярные вузовские программы с очень высокими проходными баллами, что, по мнению Алексея Итина, правильная стратегия. «Не нужно выбирать самые популярные программы в вузе, где баллы высокие. Если понимаешь, что тянешь, то можно перевестись — у нас в университете академическая свобода», — заключил он.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

