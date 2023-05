Музыка мая: обзор новых альбомов Леонида Федорова, Cream Soda, Васи В и не только

Билли Корган давно тяготеет к большим формам и программным сочинениям. Таким, в которых музыка неотрывно соединена с тем или иным драматургическим сюжетом. И если на заре карьеры Smashing Pumpkins слушателю, особенно русскоязычному, по большому счету было абсолютно наплевать, что в самом главном альбоме группы Mellon Collie and the Infinite Sadness на самом деле зашита история лирического альтер эго Коргана, потому что сам альбом был набором великих песен, то последние произведения артиста уже вообще никак невозможно воспринимать и понимать вне этого контекста.

Альбом Atum III завершает сразу две трилогии: является последней частью симфонического троеальбомия Atum (в каждом разделе по 11 песен), и с другой стороны является смысловым завершением альбомов Mellon Collie and the Infinite Sadness и Machina/The Machines of God.



Все эти альбомы объединены единым лирическим героем, историю которого Билли Корган придумал, вдохновившись лучшими образцами научной фантастики. И эта хитросплетенная ткань, большое путешествие длиной в пару десятков лет, лично его очень вдохновляет. Но, кажется, по дороге к поклонникам творчества вдохновение Коргана несколько улетучивается, и слушатели получают на выходе некоторое количество песен, что, конечно, можно послушать из уважения к возможным сединам автора, но вряд ли хоть один из треков зацепит кого-либо по-настоящему. Остается радоваться, что артист в принципе все еще на коне. И надеяться, что он, наконец, оставит в покое лавры писателя-фантаста, тряхнет стариной и сделает что-то по-настоящему равное его таланту и силе.