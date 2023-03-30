Музыка марта: обзор новых альбомов Depeche Mode, Майли Сайрус, Ланы Дель Рей, Дельфина и не только

Фото: Скриншот/youtube.com/naadiamusic Поделиться Поделиться





В мартовском обзоре новинок от музыкального продюсера Дениса Рубина — спорные альбомы зарубежных звезд и любопытные отечественные релизы от Дельфина, polnalyubvi, Олега Шунцова, Наади, Dvanov и группы «Автоматические Удовлетворители».





Depeche Mode. Memento Mori

Наверное, самая ожидаемая пластинка не только этой весны, но и всего 2023 года. Ожидание подогревалось тем, что с выпуска последнего альбома группы прошло более пяти лет, а также печальным обстоятельством: смертью бессменного участника группы Энди Флетчера.



Ожидание подогревалось-подогревалось, да не выподогрелось. Альбом у DM вышел традиционно монументальным, с заявкой на эпичность, но, к большому сожалению поклонников, не стал прорывом в новые музыкальные и смысловые пространства. Ценители тут же накопали внутри альбома множество отсылок к предыдущим хитам команды. Выделили отдельные песни как безусловно заслуживающие внимания. Но в целом оценили работу без особого восторга.



Альбом получился неровным и лишенным столь важного для DM музыкального визионерства. Хотя тот факт, что они в принципе смогли продолжить свой путь, потеряв по дороге незаменимого бойца, внушает не только уважение, но и надежду на то, что в будущем случится раскачка, ансамбль наберет необходимую инерцию для совершения новых открытий — тех, что по-настоящему раскачают лодки миллионной армии их поклонников.



Автор: youtube.com/Memento Mori

Lana Del Ray. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Еще один альбом, не обманувший ожиданий, но и не удививший в принципе ничем, кроме исключительно длинного названия. Lana Del Ray продолжает выпускать уверенные альбомы, собранные из хороших и крепких песен, посвященных самокопанию и анализу личных и семейных проблем.

Те, кто давно и горячо любит певицу, получили на новой пластинке порцию очередных узнаваемых песен. Но, похоже, кредит доверия к проверенному и узнаваемому стилю певицы начинает иссякать, и публике хочется нового взгляда, дыхания, походки. И если Лана не начнет снова удивлять своих поклонников, то рискует превратиться в симулякр: вроде есть нечто, обозначающее Лану Дель Рэй, а вот за этим обозначающим намечается зияющая пустота.



Автор: youtube.com/Lana DeI Rey



Miley Cyrus. Endless Summer Vacation

Майли Сайрус тоже не смогла ничем удивить, а просто записала крепкий попсовый альбом, в котором, по сути, есть только один безусловный хит — Flowers, — да и тот стоит в самом начале альбома, и воодушевления от его прослушивания хватает еще примерно на несколько песен пластинки, а дальше надежда на откровения начинает плавно, но уверенно затухать.



Выражение «крепкий альбом» подходит здесь идеально. Вроде как и похвалили артистку за прилежно сделанную работу, а вроде как подчеркнули, что никаких инсайтов ждать от нее и не приходится.



Автор: youtube.com/Unofficial Hit Music



Дельфин. «Прощай, оружие»



Возможно, самый удивительный российский артист по части умения неузнаваемо трансформировать собственный музыкальный стиль, оставаясь при этом безупречно верным давно выбранному образу. Складывается ощущение, что с каждым новым альбомом Дельфин проводит очередной беспощадный эксперимент: через какой еще музыкальный язык можно убедительнее передать свое мироощущение полной и безоговорочной фатальности.



На этот раз эксперименты привели музыканта к яростному пост-панку, в котором практически не осталось места для хип-хоп-битов. Все сыграно на живую нитку, пульсирует без всякого сэмплирования и вообще достаточно яростно и «на разрыв» фиксирует картинки настоящего. Можно придираться к текстам Андрея, его поэзия не всегда догоняет музыкальный месседж. Но многословность последнего словно прикрывает текстовые бреши и принимает удар на себя.

Очередная мрачная работа одного из главных пессимистов страны, в которой он все равно умудряется оставить пару-тройку лучей надежды на светлое будущее.



Автор: youtube.com/Дельфин

Polnalyubvi. «О чем поет твое сердце» Прекрасная молодая артистка, которая уверенно вошла в поле современной поп-музыки несколько лет назад и так же уверенно продолжает по нему путешествовать. Новый альбом певицы — это сочетание запоминающегося и яркого вокала и мелодий на стыке инди-попа, фольклора и слегка размытой электроники. По своему замыслу и исполнению это даже не западный «фирмовый» продукт, а скорее космополитичный. Такие песни с одинаковым восторгом воспримут и отечественная молодежь, и слушатели из любой точки земного шара.

Трепетная, вибрирующая, мерцающая музыка, идущая из слегка демонических глубин, которая обладает способностью околдовать слушателя. Но только в том случае, если попасть с ней в резонанс. Остальные, скорее всего, просто пройдут мимо и равнодушно пожмут плечами.



Автор: youtube.com/AMAZON MUSIC

Олег Шунцов. Panic Attack Барабанщик нынешней группы «Кино», а в прошлом участник таких разных коллективов, как «Фруктовый кефир» и «Ансамбль 4.33», не сидит на барабанном стуле ровно, а занимается генерацией собственного музыкального контента.



Его полноценный альбом — яркий пример того, какую неожиданную и занятную музыку может сочинить и исполнить музыкант, от которого традиционно не ждешь подобных компетенций.

Тем неожиданнее и приятнее получился сюрприз. Альбом Шунцова представляет из себя ультрамодную смесь джангла, хардкора, джаза и прогрессивного рока. Выразительные, экспрессивные трэки-боевики, ожидаемо нанизанные на упругие барабанные дроби, но при этом изящно, с большим вкусом и выдумкой снабженные музыкальными и атмосферными пассажами. Музыка, которая вряд ли когда-нибудь станет массовой, но, безусловно, зайдет ценителям и любителям «чего-нибудь умного и особенного».



Автор: youtube.com/Various Artists - Topic



Наадя. «Решения»



Наадя писала этот альбом долгих шесть лет, и песни с пластинки поневоле приобретали новые смыслы вместе с изменением пейзажа и контекста за окнами студий.

По крайней мере, сама артистка утверждает именно это. Если же отвлечься от глобальных тектонических сдвигов и сконцентрироваться непосредственно на музыкальном материале, то перед нами ряд уверенно сделанных, очень круто и разнообразно записанных, мастерски исполненных песен в формате качающего танцевального инди-попа. Хорошие и крепкие мелодии, неожиданные ходы и повороты аранжировочных сюжетов и какая-то очень правильная универсальность музыкального языка, которая сразу превращает альбом в трансграничный продукт и проект.



И поверх всего этого звукового великолепия — тексты, сквозь которые красной нитью проходит образ самостоятельной женщины, разбирающейся с этим миром «один на один». Альбом, безусловно, зайдет феминисткам — за посыл, а все остальные будут любить его за классную атмосферу, кураж и музыкальность.



Автор: youtube.com/naadiamusic

Dvanov. «Семья» Хочется назвать этот коллектив самым недооцененным на современной музыкальной сцене, но есть опасность «огрести» желчных комментариев от лидера проекта Ивана Белецкого, который является не только композитором, музыкантом и автором текстов, но и музыкальным критиком, а также неутомимым исследователем современной массовой культуры. И надо сказать, что интеллект Ивана и его коллег по цеху играет в проекте Dvanov решающую роль. Потому что музыка нового альбома сделана прежде всего умно, она наполнена цитатами из подобающих моменту источников, в ней каждый звук, тембр, ритм, а также каждое слово выбрано осознанно. Тут творится какая-то мало кому доступная магия, при которой щепетильная работа с каждой деталью не лишает произведения животной энергии и импровизационного драйва, а наоборот, приумножает их.



Этот сознательный путь музыкальной алхимии и масонства Dvanov начали давно, с первого же своего альбома, но, по субъективному ощущению, именно в «Семье» они достигли своей сияющей вершины. И если вы хотите услышать, как хип-хоп, нойз, пост-рок, техно, сэмпладелика сочетаются с интеллектуальной поэзией, которая то поется, то рычится, то речитативится, то вам определенно стоит обратить внимание на эту пластинку.

А еще это идеальное решение для тех, кто подозревает в творчестве группы Shortparis умозрительный конструкт и ищет для себя нечто такое же по философии, но более яростное и органичное по духу.



Автор: youtube.com/Dvanov



Автоматические удовлетворители. «Любимые песни моей мамы»



Этот альбом, конечно, сложно назвать новым, все песни «АУ» спеты давно, с проектом закончено вместе со смертью Андрея Панова (Свина). По факту это сборник лучших песен за все время существования коллектива. Но его нельзя не включить в обзор, хотя бы в качестве милого постскриптума, по одной простой причине — из-за истории создания этого диска. Все песни для него отобраны мамой Андрея-Свина, которая нежно любила своего сына, поддерживала его во всех начинаниях и, вообще-то, дала ему очень хорошее образование.



Маме сейчас 85 лет, и эти хулиганские, косые и кривые, эталонные для самого разнузданного отечественного панк-рока песни она любит по-настоящему, без дураков.



Автор: youtube.com/АУ типа 600 – тема

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»