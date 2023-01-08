Самые ожидаемые музыкальные альбомы 2023 года: выбор обозревателя «Фонтанки»

Пока русскоязычные артисты по понятным причинам находятся в зоне турбулентности и особых новостей по поводу новых релизов от них не слышно, коллективный Запад планирует отметить 2023 год возвращением на арену тяжеловесов. В числе самых ожидаемых альбомов — пластинки The Cure, Peter Gabriel, Depeche Mode, Rolling Stones, Metallica, Iggy Pop, Everything But The Girl и Morrissey. О них — музыкальный продюсер Денис Рубин.



The Cure. Songs Of A Lost World

The Cure не делали этого 15 лет. Последний студийный альбом коллектива вышел в свет в 2008 году. При этом группа находится на пике формы, о чем свидетельствуют впечатляющие концерты, проведенные ими в рамках недавнего гастрольного тура.



Альбом под названием Songs of a Lost World Роберт Смит обещал выпустить еще в 2022 году, и альбом этот ожидаемо был вдохновлен только-только закончившейся пандемией. По словам Смита, за время коронавируса он растерял большое количество дядюшек и тетушек, и это произвело на него большое впечатление. Также артист объявил о том, что настроение новой пластинки будет ближе к мрачной атмосфере альбома Disintegration, чем к другим, относительно светлым работам The Cure. Впрочем, понятие «светлое» у Роберта Смита весьма своеобразное, и ждать от него беззаботного позитива в любом случае не приходится.



The Rolling Stones. Название пока не объявлено



Новость о том, что группа решила выпустить первый за 18 лет альбом в районе лета 2023 года, появилась буквально несколько недель назад. Бодрые ветераны немного отошли от смерти соратника, барабанщика Чарли Уоттса, и осознали, что самым правильным способом почтить его память будет издание нового материала, к которому они подступались еще в оригинальном составе, но постоянно откладывали на потом.

Понимая, что Rolling Stones — одна из немногих групп, что всю свою карьеру существовала в неизменном составе, можно догадаться, насколько непростым было принятие данного решения. Так как полноценная студийная работа только началась, пока вообще невозможно ничего сказать о том, каков будет новый материал. Но в данном случае это практически неважно. «Роллинги» — это «Роллинги».



Peter Gabriel. I/O

Еще один культовый и легендарный (использование обоих эпитетов считается дурным тоном, но в данном случае иначе и не сказать) артист Питер Гэбриэл удивил своих поклонников новостью о выходе нового альбома — спустя 22 года после предыдущего релиза UP!



Нельзя сказать, что последние двадцать лет артист ушел с музыкальных радаров. Напротив, он проявлял чрезвычайную активность, но лежала она в просветительской и культуртрегерской плоскостях. Гэбриэл занимался делами своего лейбла, придумывал фестивали, продвигал артистов из стран третьего мира и по сути создал с нуля и привел к блестящим результатам движение, которое стало носить название world music. Предсказуемо, что при подобных энергозатратах на собственное творчество не оставалось ни времени, ни сил. По сути поклонники наблюдали за своеобразным жертвоприношением — великий артист складывал свой талант на алтарь высокого музыкального просвещения. Но, к счастью поклонников, Гэбриэл все еще остался большим музыкантом, и необходимость поделиться собственным материалом, пусть спустя двадцать лет, но все-таки назрела.



Предположительно, альбом будет называться I/O, точно так же, как большой концертный тур, в который сейчас отправился артист. Вероятно, те, кто окажутся на концертах тура, уже смогут услышать материал из нового альбома.

Depeche Mode. Memento Mori

Еще один альбом, вдохновленный печальными обстоятельствами недавней пандемии, готовят к выходу, возможно, самые любимые артисты российской аудитории — Depeche Mode.

Мрачные настроения альбома музыканты решили обозначить с порога, назвав пластинку Memento Mori — «Помни о смерти». DM, как и Rolling Stones, недавно потеряли своего друга, постоянного соратника и ключевого участника ансамбля Энди Флетчера. И альбом, который они начинали записывать еще вместе с ним, было решено закончить как дань уважения, памяти и любви к своему товарищу. По словам лидера ансамбля Дэйва Гаана, альбом сразу задумывался как депрессивный и мрачный по известным причинам, а смерть Энди только добавила ему трагизма, более того — вывела альбом на совершенно иной смысловой уровень. Но музыка побеждает смерть, и, несмотря на все грустные обстоятельства, для поклонников он все равно станет большим музыкальным праздником — первым за восемь лет, прошедших с выхода предыдущей пластинки. Metallica. 72 Seasons

В отличие от вышеперечисленных артистов, Metallica не издевалась над своими поклонниками столь длительными творческими паузами. Хотя, конечно, тоже не столь скорострельны, как этого бы всем хотелось. Последняя студийная работа ансамбля увидела свет в 2018 году, технически — пять лет назад, но если сделать скидку на два года пандемии, окажется, что у Metallica с дискографией все не настолько запущено.

Группа, как старый добрый локомотив, уверенно прет по накатанным рельсам, выдавая альбомы, которые не особенно удивляют, но всегда оправдывают ожидания своих поклонников. Судя по тем новостям и отдельным трекам, которые долетают до нас в качестве первых ласточек нового релиза, 72 Seasons будет крепкой и мощной работой, которая должна зайти и ветеранам, и молодой аудитории. Музыка из разряда того, как сейчас уже никто не делает.

По словам музыкантов, 72 сезона — это первые 18 лет нашей жизни, когда, по мнению артистов, в каждом из нас закладывается все то, что в дальнейшем определит нашу жизнь. Вполне философски, а главное — с акцентом на юность, что позволяет надеяться, что альбом получится молодым в самом лучшем значении этого слова. Iggy Pop. Every Loser Есть подозрение, что дедушка Игги переживет всех нас. И не просто переживет, а продолжит давать концерты и записывать альбомы, задору и драйву которых может позавидовать любой молодой панк-ансамбль.

В отличие от большей части ветеранов сегодняшнего списка, Игги не делает пауз и выдает новые релизы с периодичностью примерно раз в три года. Более того, он совершенно не зацикливается на определенном жанре. И после отвязного панк-угара может запросто выдать набор светских и салонных баллад. На правах признанного авторитета он также часто рекрутирует в свои проекты самых классных современных музыкантов. И этим правом на новом альбоме Игги воспользовался блестяще. В записи пластинки приняли участие музыканты из Red Hot Chilli Peppers, Blink 182, Pearl Jam и даже, увы, покойный барабанщик Foo Fighters. В общем, настоящий цветник и услада для ушей и души. По словам самого артиста, на новой пластинке он решил вернуться корням. Но с учетом того, что корни Игги Попа растут из сырого и дикого панк-рока, примерно понятно, что на выходе мы получим, возможно, самую громкую пластинку года.

Morrissey. Bonfire of Teenagers Конечно, у бывшего предводителя группы The Smiths в России не очень большая армия поклонников, но зато чрезвычайно преданная и искушенная в музыкальном эстетстве.

Для тех, кто особенно не знаком с творчеством The Smiths, можно сказать, что из ее песен, практически снимая с них музыкальные и текстовые кальки, выросли такие любимые нами артисты, как «Аквариум» или «Мумий Тролль». Да и группа «Кино» не обделяла вниманием этот коллектив на заре своей карьеры. В сольной карьере Morrissey продолжает оставаться главным музыкальным денди поп-музыки. Но с возрастом становится разнообразнее. И если долгие годы он регулярно выдавал достойные, но достаточно однообразные и даже скучноватые местами альбомы, то на последней пластинке удивил поклонников очень приятным разностильем.

Судя по составу музыкантов, заявленных в качестве участников новой пластинки, Morrissey продолжит нас удивлять. Потому что заявленные участники, внимание, таковы: Игги Поп, Майли Сайрус и Фли из Red Hot Chilli Peppers. Благодаря этим новостям, мы уже нагуляли аппетит. И теперь ждем возможности попробовать это блюдо. Everything But The Girl. Название пока не объявлено Группа, одной из первых соединившая трип-хоп с массовой танцевальной музыкой и взошедшая яркой звездой конца 90-х, сейчас, возможно, позабыта практически полностью. Таков удел поп-звезд, которые перестают заботиться о том, чтобы оставаться на слуху. Надо сказать, EBTG в этом особенно преуспели, не издавая новых альбомов аж с 1999 года. К тому же практически не концертируя и вообще особо никак не отмечаясь в каких-либо музыкальных и околомузыкальных проектах.