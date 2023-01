Самые ожидаемые музыкальные альбомы 2023 года: выбор обозревателя «Фонтанки»

Пока русскоязычные артисты по понятным причинам находятся в зоне турбулентности и особых новостей по поводу новых релизов от них не слышно, коллективный Запад планирует отметить 2023 год возвращением на арену тяжеловесов. В числе самых ожидаемых альбомов — пластинки The Cure, Peter Gabriel, Depeche Mode, Rolling Stones, Metallica, Iggy Pop, Everything But The Girl и Morrissey. О них — музыкальный продюсер Денис Рубин.





The Cure.

Songs Of A Lost World

The Cure не делали этого 15 лет. Последний студийный альбом коллектива вышел в свет в 2008 году. При этом группа находится на пике формы, о чем свидетельствуют впечатляющие концерты, проведенные ими в рамках недавнего гастрольного тура.