Музыка апреля: обзор новых альбомов Metallica, Скриптонита, Петра Мамонова и не только

В апрельском обзоре музыкального продюсера Дениса Рубина — «каток» Metallica, просветленные песни The National, грандиозное возвращение Everything But The Girl, ровное удовольствие от The Heavy, упражнения в фольклоре Zventa Sventana, простые песни Павла Додонова и инвентаризация бытия от Петра Мамонова.



Metallica. «72 Seasons»

Metallica давно ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает. Разве только самим себе. Похоже, что главная задача группы теперь — это сочинить альбом непохожий и превосходящий предыдущие работы.



И в этом плане, внутри своего жанра, ребята развлекаются как могут. Но отличия нового релиза от предыдущих не носят никакого принципиального характера. Здесь нет какого-то прорыва, только домашние радости. Нюансы, отмеченные в основном глубокими знатоками творчества коллектива.

Для остальных альбом 72 Seasons — все та же крепкая, узнаваемая Metallica, мощный локомотив, набирающий обороты с первого же трека. Или дорожный каток, уверенно, бескомпромиссно и с удовольствием утюжащий отличным металлом старой закалки.

Несмотря на всю брутальность, в альбоме очень много личного и беззащитного, транслирующегося в основном через лирику. Само название пластинки отсылает к первым 18 годам жизни каждого человека, тем самым 72 сезонам. Но лирика лирикой, а музыка остается все той же — убедительно тяжелой. Ровно такой, которую все ждут от Metallica и не хотят обманываться в своих ожиданиях.



Everything But The Girl. Fuse



Еще один альбом из числа самых ожидаемых, но в отличие от Metallica, ставший действительно сенсационным. Так как был выпущен спустя 24 года после предыдущего.



EBTG всегда вели себя до крайности странно по отношению к музыкальному рынку и всему шоу-бизнесу. Когда-то давно приняли решение выпускать каждый альбом в новом стиле, чем вводили критиков и инвесторов в ступор. Даже когда нащупывали верную с точки зрения реализации и заработка нишу, открыв например для широкой аудитории стиль даунтемпо, все равно долго не задерживались на освоенной территории. Они все время были ускользающей красотой, и доускользали до того, что просто прекратили свое существование на двадцать с лишним лет.

И вот вернулись, потому что поняли, что время идет, сами они стареют, но у них есть еще вещи, о которых они бы хотели сказать миру.

Сказать эти вещи EBTG смогли убедительно и пронзительно. У группы получился альбом, в котором — непонятно каким способом и ценой какого мастерства, — но в каждом аккорде, бите, риффе сквозит мощнейшая экзистенциальная тоска. Ощущение времени, уходящего как песок сквозь пальцы, несмотря на всю красоту жизни.

И альбом получился именно таким — беспредельно красивым по музыке, пению, воплощению, но и совершенно невыносимо щемящий где-то в глубине, на подсознательном уровне.



The National. «First Two Pages of Frankenstein»

По своему музыкальному и смысловому потенциалу эта группа давно должна была занять самые верхние эшелоны мировой рок-музыки. Сместить с пьедесталов U2, Сoldplay и прочих. Если бы в ней не было заложено столь мощной депрессивной и мятущейся составляющей. Группа и так болтается где-то возле Олимпа, ее знает и любят многие, а участники проекта в качестве продюсеров работают с огромными количеством весьма серьёзных мировых звезд. Но парадокс в том, что если The National окончательно вознесутся на вершину славы, они перестанут быть The National.



Ведь именно за депрессию и смятение духа, за чувство безысходности, которое сквозит из всех щелей их музыки, эту группу и любят ее преданные поклонники.

По словам музыкантов, последний альбом случился чудом, так как группа находилась на грани распада. Все в какой-то момент потеряли смысл и ощущение значимости происходящего. Пластинка рождалась в муках и несколько лет не хотела появляться на свет. Но в итоге, как это часто бывает, запись альбома оказала терапевтический эффект. Группа пересобралась внешне и внутренне и продолжает жить. А пластинка получилась неожиданно звонкой и чуть более радостной, чем обычно. Возможно, свою роль в этом сыграло участие приглашенных звезд другого мироощущения и порядка — Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens. Альбом получился не строго канонический, но очень интересный и претендующий на право считаться одним из лучших в дискографии группы.



The Heavy. «Amen»

Группа, которая много лет и с огромным удовольствием играет утяжеленный блюз с примесью фанка и соула. По уму, они тоже могли уже собирать стадионы и встать в один ряд со всей модной молодой волной blues revival, типа The Black Keys. Но похоже, ребятам настолько наплевать на что-то еще, кроме музыки, им настолько в кайф рубиться в свои аккорды, что они просто не заморачиваются слишком серьезно на музыкальном менеджменте.

Тем не менее, их беспроигрышный тяжелый блюз все равно не остается незамеченным. Их давно издает культовый лэйбл Ninja Tune, а число поклонников неуклонно растет.

И это неудивительно, ведь ансамбль умеет делать такие боевики, которые намертво вгрызаются вам в подкорку. И умеют исполнить их таким образом, что при всей транслируемой тяжести их блюза, каждая песня становится комфортной для слушателя с любыми музыкальными пристрастиями.

Каждый альбом The Heavy следует в русле традиций предыдущих. Но коллектив нащупал секрет того, как все время повторяясь по сути, все равно делать новый альбом нескучным и наполненным большим количеством хитов на квадратный метр. Этот секрет позволяет всегда следовать ожиданиям поклонников, но никогда не давать им заскучать. В общем, если хотите крутого и хитового тяжёлого звука, рекомендуем.



Scryptonite. «7»

Амбивалентный артист, который все время мечется между попсой и серьезным рэпом. По крайней мере, именно такими вопросами он все время забрасывает своих поклонников. Спрашивает их мнения, в какую степь уходить ему со следующим альбомом. Понятно, при этом, что при любом исходе народного голосования, будет делать ровно то, что ему захочется. Но в любом случае это внутренне метание и двойственная самоидентификация во много определяет творчество артиста.

А альбом получился хорошим. Не имеющим никакого отношения к попсе, качественным альтернативным хип-хопом без страха и упрека. Злым, хлестким, интересно и разнообразно сделанным по музыкальной части и, наконец, с очень внятно артикулированными текстами, которые наконец можно расслышать все без остатка. И докопаться до истины, до внутреннего лирического героя альбома. Герой зол, агрессивен, ни с кем не церемонится. Но в глубине души — раним, тонок, просьба не кантовать!



Zventa Sventana. «Звента Свентана»



Мощнейщий проект Юрия Усачева и Тины Кузнецовой, много лет переосмысляющий и пересочиняющий традиционное русское песенное наследие. Ансамбль органично использует самые передовые и модные форматы и стили, искусно вплетая в них народные мотивы. Делает это настолько органично, словно в режиме реального времени пересоздает на наших с вами глазах весь исторический фольклор.

В основе народной музыки лежали либо заплачки либо плясовые. И оказывается, за сотни лет с музыкой ничего не изменилось. И современные музыканты сочиняют или лирические баллады или танцевальные хиты. Усачев и Кузнецова, с их гениальным чутьем, ухватили эту простую и понятную преемственность поколений. Поняли, что ничего не надо специально реанимировать, а надо просто в той современной музыке, с которой они раньше были знакомы не понаслышке, найти те же основания, что и в музыке древней. И это сработало. Связь времен восстановилась. И в глубине каждого из нас при прослушивании песен Звенты обязательно начинает с упоением вибрировать крошечная клеточка ДНК, отвечающая за коллективную музыкальную память.



Павел Додонов. «Песни»

Блестящий музыкант, электронный композитор, автор саундтреков к нашумевшим фильмам, человек, без которого мы бы не получили «Дельфина» золотого периода, Павел Додонов неожиданно выпускает не очередной альбом инструментальных шедевров, а полноценный сборник простых, по-юношески наивных песен.

В этот сборник, превратившийся в концептуальный альбом, Павел включил свои сочинения далекой юности, с которых он начинал занятия музыкой, но к которым не возвращался более двадцати лет.

Как минимум, это интересный психотерапевтический опыт. Но не только. С музыкальной и смысловой точки зрения получился удивительный и трепетный эксперимент. Взрослый, опытный, изобретательный музыкант берет в руки материал наивного подростка и очень осторожно, чтобы не повредить сути и смысла того, что было заложено в этих песнях, приводит их в ту музыкальную форму, которая удовлетворяет его понимание музыки в нынешнее время.



Степень отстранённости такова, что эти песни практически можно считать чужими. Столь разные люди — Додонов сочиняющий их и Додонов, пересобирающий их заново. И«Додонов старший» со всем своим опытом превращает робкие, но талантливые эскизы «Додонова младшего» в сильное музыкальное высказывание, которое прикидывается простыми и незатейливыми «просто песнями». Но это — песни года.

Петр Мамонов. Аэробус любви



Уже второй альбом выходит после смерти Петра Николаевича. Но этот уже точно последний. Их собирали из уже записанного материала друзья музыканта. Но в целом осознанно готовил сам Петр Николаевич. Мыслил ли он их выпуск после своего ухода или нет, мы не знаем. Но в каждом есть ощущение завещания.



На последнем альбоме Мамонов словно каталогизирует все, что его окружает. При этом ничего не ставится выше остального в ценностной иерархии. На альбоме есть место серьезным стихам и полушутливым необязательным стишатам-закорючкам. Хотя, кто знает, какие из них будут более важны перед Богом. Здесь есть и пронзительные лирические песни, вообще не свойственные прежнему Мамонову, и целый набор наговоренных поверх музыки любимых кулинарных рецептов Петра Николаевича.



Все выглядит так, будто артист и человек провел перед скорой смертью всю необходимую инвентаризацию окружающего его быта и бытия, сложил все в один альбом, оставил его нам на память, а сам отправился по назначению. Возможно, это кажущийся эффект и искусственная метафора. А возможно, таков и был план.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»