Музыка февраля: обзор новых альбомов P!nk, Gorillaz, Mgzavrebi и не только

Фото: Скриншот клипа/ Youtube Поделиться Поделиться





В обзоре новинок февраля от музыкального продюсера Дениса Рубина — способные приятно удивить Kerala Dust, неровный альбом Algiers, подтверждающая лидирующие позиции r’n’b Kelela, а также исковерканные хиты советской эстрады в саундтреке главной компьютерной игры года Atomic Heart и первый за 16 лет альбом группы «МультFильмы».



P!nk. Trustfall

Поет P!nk все так же красиво. Чувственно, глубоко, эмоционально. По ощущению, стала петь еще лучше прежнего, хотя куда уж лучше.

Но альбом у этой обычно яркой и хулиганистой дивы получился слишком ровный. И, наверное, слишком взрослый. Если слушать каждую песню по отдельности, то можно поймать высокое эмоциональное удовлетворение и даже на несколько минут выключиться из реальности. Но при прослушивании нескольких треков подряд невозможно отделаться от ощущения вежливой скуки. Все хорошо и похвально, но не очень понятно зачем.



Сама Pink безусловно кайфует от своего взросления, купается в новых ощущениях, получает удовлетворение от собственного профессионализма и понимания, что легко, одним щелчком пальцев, решит любую творческую задачу. И это чувствуется, передается через каждую ноту.

Но если бы альбом Trustfall был первым, который нынешние поклонники услышали у P!nk, они бы вряд ли ее так полюбили.





Gorillaz. Cracker Island

Gorillaz это праздник, который всегда с тобой. И, разумеется, с музыкантами. Они, собственно, и придумали проект ровно для того, чтобы дать себе право оттягиваться по полной. В каждой песне альбома физически ощущается лучезарная радость Дэймона Албарна, создавшего Gorillaz в свободное от «основной работы» в The Blur время. "Рецепт" создания пластинки уже на протяжении многих лет не меняется. Да, и зачем менять то, что идеально работает, не дает сбоев, да еще и доставляет радость.



Все те же выдуманные мультипликационные персонажи, за каждым из которых скрывается реальный музыкант. Все те же густо посаженные электронные биты, поверх которых вьются мелодии, прокладывающие свои извилистые тропы между иронией, абсурдом и серьезными темами. Снова интересные гости на подпевках и сольных партиях. В этот раз, кстати, Gorillaz особенно постарались — на альбоме действительно много по-хорошему модных имен: от Thundercat до Стиви Никс и Tame Impala. На тренды у Албарна всегда было отменное чутье.

Альбом в очередной раз получился пестрым лоскутным одеялом, набором боевиков «с человеческим лицом», про каждый из которых существует отдельная история, что музыканты с большим удовольствием рассказывают. Ведь это тоже часть мифологии проекта.

Фанаты в очередной раз получили проверенную классику «лайтовых» мистификаторов, но это ровно то, чего все от Gorillaz и ожидали. В общем, win-win, победили все. И танцуют тоже.



Algiers. Shook

Еще один альбом, плотно «усеянный» специальными гостями, вышел у пост-панк-коллектива Algiers, хотя, зная их стратегию, подобной затеи можно было ожидать давно. Эти странные ребята, прикидывающиеся покорителями чартов модной альтернативной музыки, на самом деле, всегда занимаются лютыми экспериментами над музыкой в целом и над собой в частности. Каждая песня Algiers — путешествие с неизвестной точкой назначения. Кажется, ни слушатели, ни сами музыканты до конца никогда не знают, что именно выскочит в следующую секунду из-за очередного музыкального или ритмического поворота. Это пост-панк, позволяющий себе заигрывать с любым музыкальным стилем, в диапазоне от госпела до хип-хопа. И не только заигрывать, но и присваивать его себе. И альбом, наполненный приглашёнными артистами, только еще больше развивает творческий метод Algiers. Его бросает из стороны в сторону, он в принципе не предлагает никаких стандартных ходов в виде выверенных мелодий и выстроенных хуков. Это, скорее, облако музыкальных смыслов и фактур, в которые надо отважиться нырнуть с головой.



Но что, как всегда, притягивает в любой работе Algiers, — свои эксперименты они никогда не проделывают с холодной головой, — напротив, бросаются в них яростно, отважно и бескомпромиссно. За что и любимы поклонниками во всем мире.





Kerala Dust. Violet Drive

Лондонское трио, исповедующее сочетание в музыке электроники и эстетских форм живого звука — от джаза до этники и арт-рока. Эту группу приятно слушать, грамотно организованные музыкальные структура и фактура сразу вызывают уважение и желание погрузиться в материал.

Kerala Dust играют по-хорошему умную музыку. Того интеллектуального порядка, который способен вызывать нее только мысли, но и эмоции.

А еще она напоминает ранние эксперименты Tricky, в частности, его сайд-проект Nearly God. И это, скорее, стоит записать в качестве плюса, а не минуса. Ходят песенки по кругу, и эта цикличность, алгоритм возврата и музыкального переосмысления на новом уровне вполне укладывается в новую музыкальную философию.





Kelela. Raven



Давно уже говорят музыкальные критики, что единственный по-настоящему революционный стиль последнего десятилетия — это r’n’b в новейшем урбанистическом его изводе. Действительно, самые интересные мелодические, аранжировочные и продюсерские решения сейчас появляются именно там. При этом r’n’b всегда остается коммерческой музыкой. А это значит, что и в самых смелых своих экспериментах он не превращается в «вещь в себе», а четко держит ориентир на адресата своего музыкального сообщения. Это сочетание полной открытости к эксперименту и необходимости ясного эмоционального высказывания и дает в итоге замечательные образцы.

Новый альбом Kelela, всего лишь второй по счету в ее карьере, поклонники ждали шесть лет. И ожидания того стоили. Артистка снова смогла всех удивить, выдав набор великолепно исполненных песен в лучших традициях Джанет Джексон, в сопровождении сухого и минималистичного бита, который, скорее, можно услышать в берлинском техно-клубе, чем на традиционных для «айрэнби» солнечных американских танцполах. Таким образом, как это и происходит с лучшими образцами стиля, альбом Kelela смог угодить сразу всем — и любящим просто потанцевать, и вслушивающимся в актуальный звук, и знатокам футуризма, и ценителям отличного вокала. Альбом на все вкусы и, возможно, на все времена.





Atomic Heart. Оригинальный саундтрек к игре. Часть 1



Игровая индустрия это отдельный мир со своими порядками и кумирами. В том числе в нем сущ- дело сложное и неблагодарное, но необходимо признать, что игровая музыкальная культура — не менее влиятельная дисцииплина, чем музыка в традиционных формах воплощения и дистрибьюции. Игровая индустрия это отдельный мир со своими порядками и кумирами. В том числе в нем сущ- дело сложное и неблагодарное, но необходимо признать, что игровая музыкальная культура — не менее влиятельная дисцииплина, чем музыка в традиционных формах воплощения и дистрибьюции. Саундтрек к самому горячему игровому хиту сезона, к тому же созданному русской компанией, Atomic Heart, похоже, прорывает границы между мирами музыки для обычных людей и музыки для гиков. Нарушает правила обособленности и дает шанс широкой аудитории полюбить музыку виртуального мира. Главное в данном саундтреке — объединяющий все композиции концептуальный подход — это хиты старой доброй советской эстрады в лютом современном электронном переосмыслении. Иными словами, Юрий Антонов и Алла Пугачева, попадающие в техно-мясорубку и брейкбит-прачечную.

Над изменением агрегатного состояния золотых стандартов русской поп-музыки трудился коллектив актуальных электронщиков, среди которых слушатель найдет как немало знакомых имен, так и ноунеймов. Но всех их объединяет ощутимое удовольствие от процесса. Все-таки песня про Комарово и прочие нетленки засели в нас настолько глубоко, что переделать их под себя — не только музыкальный, но еще и психотерапевтический акт. Притом, как для музыкантов, так и для слушателей.





Mgzavrebi. Kamara

Mgzavrebi выпустили неожиданный альбом, который гораздо точнее и интереснее, чем изданное ранее, передает их музыкальную суть, а заодно позволяет по-новому услышать грузинский язык.



На своей новой пластинке музыканты отошли от привычного звучания, построенного на народных мотивах, бардовских интонациях и игры в этнику вперемешку с арт-роком. Mgzavrebi заиграли актуальную и модную инди-поп музыку, в которой улавливается даже присутствие современного диско. Плотная ритмическая структура, современный звук, мелодические петли — все это удивительно удачно сложилось с грузинским языком и спрятанными где-то внутри национальными грузинскими мотивами. И вот ощутимо народная мелодическая строка оказывается органично вплетенной в инди-диско-фактуру трека, а грузинский язык уверенно себя чувствует там, где привычнее встретить английский.



У Mgzavrebi получилось, наконец, сделать по-хорошему космополитичную пластинку, которую теперь будут слушать не только за колорит и филигранное умение с ним обращаться, но и за понятную всем музыку и удивительной красоты мелодии.



МультFильмы. «F либо А» Такого от Егора Тимофеева и его компании никто точно не ожидал: любимая группа молодежи в конце девяностых и начале нулевых, первые и последние поп-рок-романтики страны — группа МF записала первый за 16 лет альбом. Вдумайтесь: когда они начинали, они по возрасту были равны своим лирическим героям. Сейчас они годятся своим лирическим героям в отцы.



И если давным-давно они писали свои песни для сверстников, теперь они пишут их для своих детей.

И это трудно уловимое, но эмоционально очень точное ощущение двойственности момента — большая ценность.



Егор Тимофеев безусловно повзрослел, стал жестче, умнее, циничнее и техничнее. Его при этом внутри него так и остался восемнадцатилетний подросток. Новые песни сочиняет именно он. Взрослый только приглядывает и приводит все в порядок.

И вместе они сработали столь слаженно и увлеченно, что получился действительно сильный альбом, который «зайдет» и молодому поколению двадцатых и молодому поколению нулевых.





Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

