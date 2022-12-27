Музыка декабря: обзор новых альбомов Леонида Федорова, «Кино», «Моя Мишель», «Ноггано» и других

В декабрьском обзоре новинок от музыкального продюсера Дениса Рубина — только российские исполнители. Во-первых, иностранцев все сложнее отлавливать на отечественных музыкальных платформах, а во-вторых, наши артисты в декабре продемонстрировали чрезвычайную плодовитость. Читайте про новый альбом группы «Кино», как бы странно это ни звучало; про супер-группу, собравшуюся переиграть старую пластинку «Аквариума»; про идеальный поп ансамбля «Моя Мишель»; рэп-шансон «Ноггано»; ответ Влади («Каста») на текущие события; высокой пробы нью-джаз Александры Алмазовой; запредельную по уровню проникновения в слово и музыку «Любовь» Леонида Федорова; совместную работу Светланы Бень и Гали Chikiss.
КИНО. «12_22»
Название нового альбома группы «Кино», каким бы оксюмороном ни казалось это выражение, не несет никакого специального смысла, кроме хронологического. Это собрание песен, которые записывала группа без своего лидера, начиная с 2012 и заканчивая 2022 годом. Можно только предполагать, насколько это сложный, тонкий и интимный момент — набраться смелости прикоснуться к материалу, который долгие годы по понятным причинам хранился в неприкосновенности.
Больше десяти лет понадобилось музыкантам, чтобы выйти из зоны молчания и напомнить прежде всего самим себе, что группа «Кино» с момента своего создания задумывалась как коллектив, в котором каждый участник обладает одинаковой ценностью.
Можно уверенно предполагать, что сам Цой в страшном сне не мог бы себе представить расклад, в котором он является супергероем с непонятными статистами на заднем плане. «Кино» всегда было результатом общих усилий, и повторное осознание этого факта позволило сделать то, что мы можем услышать на новом альбоме группы.
Удивительным образом, музыканты без Цоя смогли без всяких противоречий и натяжек доказать всем, что «Цой жив» — это не просто самая популярная надпись, но и реальность.
Воспользовавшись сохранившимися записями голоса фронтмена, вооружившись новыми студийными технологиями, музыканты группы «Кино» переиграли и записали заново внушительное количество песен и привели их звучание к тому идеальному результату, к которому все они, с самим Цоем во главе, стремились с момента появления группы, но которого не смогли был достичь раньше: не хватало мастерства и времени.
Успокоим тех, кто с трепетом относится к памяти и сохранению образа кумиров: при прослушивании альбома не возникает никакой неловкости перед прошлым. Ровно наоборот, каждая песня звучит убедительно, свежо и одновременно с почтением к оригиналу. Слушая их, одновременно испытываешь детскую радость узнавания и наслаждение от того, как свежо и актуально это звучит. Группа «Кино» в очередной раз начинает и выигрывает.
Электричество. «Аквариум»
Отличная задумка музыкального журналиста и культуртрегера Бориса Барабанова, которую он посвятил пятидесятилетию группы «Аквариум». Барабанов обратился к самому нервному и отвязному творческому периоду ансамбля — временам альбома «Электричество», когда «Аквариум» резко ушел в сторону от арт- и бард-рока в направлении панка и новой волны, — справедливо решив, что именно в этой точке наиболее ощутим нерв «Аквариума», который в остальные времена Борис Борисович предпочитает прятать за оболочкой всеобщего принятия и любви.
И чтобы вскрыть этот нервный узел, Барабанов решил не плодить очередной трибьют, что было бы вполне ожидаемым ходом, а собрать из дружественных музыкантов специальный проект, супер-группу, которая исполнила бы легендарный альбом целиком: с одной стороны, придерживаясь духа оригинала, но обладая свободой в трактовке его «буквы».
Новая группа получила название «Электричество», а альбом, как можно догадаться, решили назвать «Аквариум». Обложку к нему, кстати нарисовал Илья Лагутенко.
Костяк группы составили бас-гитарист Дима Турьев (РАДАР, Женя Любич), барабанщик Вадик «Нос» Латышев («Кирпичи») и гитарист Егор Убель (UBEL), а в качестве вокалистов были приглашены яркие и весьма заметные на нынешней рок-сцене музыканты — Олег Ягодин («Курара»), Илья Разин («Полюса»), Виктор Ужаков (PLOHO), Варвара Убель (UBEL), Вася В. («Кирпичи»), и, чтобы окончательно усугубить все это великолепие, поющие актеры Артур Смольянинов и Евгений Цыганов.
На одной из песен «спел» и сам Борис Борисович, точнее, вокальная дорожка, когда-то записанная им для альбома.
«Электричество» получилось с высоким напряжением. Музыкантам удалось передать и перевести на современный музыкальный язык ощущение молодого и лихого отрыва оригинальной пластинки, но при этом добавить к ней нового звука и стиля. Исходный панк превратился здесь в утяжеленный современный блюз, избавив тем самым первоисточник от налета архаичности. Эту работу никак нельзя назвать реставрацией, это именно переосмысление. Не сдувание пыли со старого холста, а рисование новых картин по старым проверенным сюжетам. Говорят, Борис Борисович остался очень доволен.
Моя Мишель. «Из цветов и темноты»
Если говорить об идеальной поп-группе на российской сцене, имя «Моя Мишель» всплывает в первую очередь и абсолютно заслуженно.
Группа, много лет назад переместившаяся из Благовещенска в столицу, поближе к культурным течениям и массовой аудитории, стремительно взошла на музыкальный Олимп, победив сразу в нескольких конкурсах, и при этом умудрившись не схлопнуться по ходу дела, а уверенно развиваться, оттачивать стиль. Не пасть под неодолимой волей продюсера (хотя такой вариант тоже был, группа подписала контракт с Центром Игоря Матвиенко, и лишь два года назад нашла силы выйти из-под его контроля), а осознанно нащупывать свой музыкальный язык, да еще и рефлексировать по этому поводу.
Отличительной чертой ансамбля является его роковый бэкграунд, а следовательно, умение соблюдать нужную дистанцию по отношению к поп-формату, с которым они работают, но умеют смотреть на него со стороны, а не погружаться в него с головой.
По словам самих музыкантов, последний альбом — это результат работы с поп-музыкой девяностых, которая лежит на подкорке даже у тех молодых поколений, которые не застали ее расцвета. Хотим мы этого или нет, но народный массовый поп а-ля «Иванушки Интернешнл» или «Гости из Будущего» является нашим культурным кодом. И с этим кодом «Моя Мишель» разбирается идеально.
Чем-то их подход напоминает Ройшн Мерфи, которая от интеллектуального трип-хопа времен дуэта Moloko дошла до сладкоголосого и сбивающего с ног мейнстрима поздних альбомов. И сделала это настолько круто и виртуозно, что овладела умами вообще всех, вне зависимости от тонкости музыкального вкуса. «Моя Мишель» имеет все шансы повторить этот успех.
Александра Алмазова. «Феникс»
В России мало кто отваживается исполнять, а тем более сочинять нью-джаз, стиль, который современными средствами переиначивает наследие соула, традиционного джаза, фанка и прочих производных. Это по-хорошему буржуазный стиль, требующий повышенного внимания к звуку и аранжировке, а также высокого исполнительского мастерства. Нью-джаз по определению должен звучать богато, слушатель должен купаться в звуке, и только тогда стиль работает.
Александра Алмазова из числа первопроходцев жанра в России, много лет последовательно и бесстрашно вспахивающая это поле. Сначала вместе с ансамблем единомышленников и супер-профессионалов Non Cadenza, а теперь под собственным именем, но с не менее талантливыми музыкантами.
Еще одна важная черта: Алмазова исполняет нью-джаз на русском языке, а это вообще кажется нереализуемой задачей, потому что изначально стиль заточен на ритмику, лаконичность и иное построение образности языка английского. Но Алмазова справляется филигранно. И немалую роль в этом сыграло еще одно направление работы артистки — собственный проект по обучению народному хоровому пению.
Этот корневой фолковый подход никак не считывается в альбоме «Феникс», но безусловно играет свою роль в музыкальном мышлении Алмазовой и универсалистском подходе к музыке, которая осмысляется как лишенная национальных границ коллективная работа всех мировых традиций для достижения эффектного и цепляющего результата.
Ноггано. «Палец на отсечение»
Сайд-проект Басты «Ноггано», похоже, в разы интереснее основного проекта Василия. Именно в «Ноггано» речь идет от лица лирического героя, и это позволяет играючи разделываться с любыми стереотипами, подчиняя их творческому замыслу.
Главная философская и музыкальная идея «Ноггано» заключается в том, что настоящая блатная музыка это ни разу не шансон, а рэп. С его искусным речитативом, многословием, образной игрой языка, мастерским жонглированием слэнговыми клише и общей «приблатненной» манерой скороговорки, которая слушается более органично, чем надрывные всхлипы ресторанных самоиграек.
И это с одной стороны придает теме особую глубину, а с другой стороны добавляет хронического ужаса. Потому что в «разбойничьих песнях», как оказывается, гораздо меньше лиричности и народной распевности, чем хриплого и страшноватого речитатива. Как бы меньше поэзии и больше прозы.
Как любой проект пост-модернистского периода, альбомы «Ноггано» имеют несколько смысловых и игровых слоев, а потому одинаково результативно считываются и откровенной шпаной, и «людьми в теме», и творческой интеллигенцией.
Последний альбом — не исключение, а логичное продолжение этой темы. И если раньше примерно эту же нишу занимал другой великий пост-модернист Сергей Шнуров, то с его уходом с радаров, «Ноггано» единолично занимает нишу и вряд ли пустит кого-то еще постоять рядом.
Влади. «Длится февраль»
Если Вася Вакуленко с «Ноггано» продолжает тему экзистенциальной карнавальной хтони и таким образом дает себе право дистанцироваться от актуальной повестки, другие звезды хип-хопа продолжают помнить о важной составляющей рэпа — актуальному высказыванию на злободневные темы. Влади следует именно этой традиции.
Его альбом — высказывание, которым он разрывает молчание, в которое он погрузился с февраля. «Длится февраль» — это собрание прямой речи героев, да даже не героев, а обычных людей, попавших в жернова большой истории и перемолотых ею. Это попытка рефлексии, осознания того, что происходит с маленьким человеком, когда за окном происходят такие тектонические сдвиги, на которые он никак не может повлиять. Даже осмыслить их, а потом рассказать про это — уже человеческий поступок. Именно человеческий, а не гражданский. И в этом мощная сила альбома.
Язык не поворачивается назвать его социальным высказыванием. Это собранные воедино крики боли, ужаса и растерянности. Это рефрен, который точно встанет в ряд самых знаковых фраз этого года: «Как это, [черт возьми], возможно?!» И это вопрос, на который просто не может быть ответа. Ответов в альбоме вообще нет. Но есть люди, разбросанные по разные стороны границ и находящиеся в разных обстоятельствах, причина которых только одна. И этот февраль длится и длится, и длится, и похоже, не планирует заканчиваться.
Леонид Федоров. «Любовь»
Парадоксально, но сольные альбомы лидера «АукцЫона» давно стали гораздо сложнее, чем пластинки ансамбля, хотя, казалось бы, все должно быть ровно наоборот.
Новая работа Федорова — сложнейшая вязь из сторонних и потусторонних шумов, опосредованно относящихся к основной мелодии музыкальных сэмплов, по-обэриутски простых и одновременно глубоких текстов и простейших в своей красоте мелодий. На концертах эти песни, от которых «отшелушивается» большая часть альбомных усложнений, снова превратятся в народные баллады, которым будет подпевать весь зал. А здесь и сейчас, на пластинке мы превращаемся в слушателей современных микро-симфоний, в которых стена звуков и обилие цитат и самоцитат организованы в богатую по фактуре, многослойную текстуру, из которой, как из гусеничного кокона, с каждой новой песней вырывается на свет новая бабочка.
Это альбом о любви, и чтобы никто в этом не сомневался, любовь вынесена в его заглавие. Но это альбом о той любви, которая бежит лирики и красот, а сдирает с нас кожу слой за слоем. Снимает все лишнее до скелета и до души, которая наконец становится нам видна.
Светлана Бень и Chikiss. «Приём!»
Удивительный дуэт, сложившийся благодаря процессам эмиграции. Белорусская звезда театральной песни, любимица всех русскоязычных интеллигентов и детей Светлана Бень встречается на альбоме с независимой артисткой, известной в основном в узких петербургских кругах Галей Chikiss. Галя перебралась в Берлин осознанно, несколько лет назад. Светлана — скорее вынужденно и совсем недавно. Они давно знакомы, но о творческой коллаборации стало возможно говорить только сейчас. И эта коллаборация создала альбом, который можно смело назвать тихим шедевром русскоязычной музыки не только этого года, но и на десяток лет вперед.
Каждая из участниц внесла в проект свой бэкграунд, но одновременно словно притушила его. Здесь никто не тянет одеяло на себя. Наоборот, вместе девушки создают новый музыкальный язык и сочиняют подобающие ему слова.
Здесь волшебным образом встречаются традиции советской ретро-песни, футуристический саунд, элементы театрализованной эстрады и кристально чистый пост-панк самой высокой пробы.
Альбом исполнен трагизма и сияющего света одновременно. Он, безусловно, является рефлексией на мрачные времена, окутавшие нас всех сейчас, но не говорит про это прямо, а переосмысляет через образ и общее настроение.
Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»