Музыка декабря: обзор новых альбомов Леонида Федорова, «Кино», «Моя Мишель», «Ноггано» и других

Фото: Скриншот клипа/ Youtube.com Поделиться Поделиться





В декабрьском обзоре новинок от музыкального продюсера Дениса Рубина — только российские исполнители. Во-первых, иностранцев все сложнее отлавливать на отечественных музыкальных платформах, а во-вторых, наши артисты в декабре продемонстрировали чрезвычайную плодовитость. Читайте про новый альбом группы «Кино», как бы странно это ни звучало; про супер-группу, собравшуюся переиграть старую пластинку «Аквариума»; про идеальный поп ансамбля «Моя Мишель»; рэп-шансон «Ноггано»; ответ Влади («Каста») на текущие события; высокой пробы нью-джаз Александры Алмазовой; запредельную по уровню проникновения в слово и музыку «Любовь» Леонида Федорова; совместную работу Светланы Бень и Гали Chikiss.





КИНО. «12_22»



Название нового альбома группы «Кино», каким бы оксюмороном ни казалось это выражение, не несет никакого специального смысла, кроме хронологического. Это собрание песен, которые записывала группа без своего лидера, начиная с 2012 и заканчивая 2022 годом. Можно только предполагать, насколько это сложный, тонкий и интимный момент — набраться смелости прикоснуться к материалу, который долгие годы по понятным причинам хранился в неприкосновенности. Название нового альбома группы «Кино», каким бы оксюмороном ни казалось это выражение, не несет никакого специального смысла, кроме хронологического. Это собрание песен, которые записывала группа без своего лидера, начиная с 2012 и заканчивая 2022 годом. Можно только предполагать, насколько это сложный, тонкий и интимный момент — набраться смелости прикоснуться к материалу, который долгие годы по понятным причинам хранился в неприкосновенности. Больше десяти лет понадобилось музыкантам, чтобы выйти из зоны молчания и напомнить прежде всего самим себе, что группа «Кино» с момента своего создания задумывалась как коллектив, в котором каждый участник обладает одинаковой ценностью.

Можно уверенно предполагать, что сам Цой в страшном сне не мог бы себе представить расклад, в котором он является супергероем с непонятными статистами на заднем плане. «Кино» всегда было результатом общих усилий, и повторное осознание этого факта позволило сделать то, что мы можем услышать на новом альбоме группы. Удивительным образом, музыканты без Цоя смогли без всяких противоречий и натяжек доказать всем, что «Цой жив» — это не просто самая популярная надпись, но и реальность. Воспользовавшись сохранившимися записями голоса фронтмена, вооружившись новыми студийными технологиями, музыканты группы «Кино» переиграли и записали заново внушительное количество песен и привели их звучание к тому идеальному результату, к которому все они, с самим Цоем во главе, стремились с момента появления группы, но которого не смогли был достичь раньше: не хватало мастерства и времени.

Успокоим тех, кто с трепетом относится к памяти и сохранению образа кумиров: при прослушивании альбома не возникает никакой неловкости перед прошлым. Ровно наоборот, каждая песня звучит убедительно, свежо и одновременно с почтением к оригиналу. Слушая их, одновременно испытываешь детскую радость узнавания и наслаждение от того, как свежо и актуально это звучит. Группа «Кино» в очередной раз начинает и выигрывает.



Электричество. «Аквариум»



Отличная задумка музыкального журналиста и культуртрегера Бориса Барабанова, которую он посвятил пятидесятилетию группы «Аквариум». Барабанов обратился к самому нервному и отвязному творческому периоду ансамбля — временам альбома «Электричество», когда «Аквариум» резко ушел в сторону от арт- и бард-рока в направлении панка и новой волны, — справедливо решив, что именно в этой точке наиболее ощутим нерв «Аквариума», который в остальные времена Борис Борисович предпочитает прятать за оболочкой всеобщего принятия и любви. Отличная задумка музыкального журналиста и культуртрегера Бориса Барабанова, которую он посвятил пятидесятилетию группы «Аквариум». Барабанов обратился к самому нервному и отвязному творческому периоду ансамбля — временам альбома «Электричество», когда «Аквариум» резко ушел в сторону от арт- и бард-рока в направлении панка и новой волны, — справедливо решив, что именно в этой точке наиболее ощутим нерв «Аквариума», который в остальные времена Борис Борисович предпочитает прятать за оболочкой всеобщего принятия и любви.

И чтобы вскрыть этот нервный узел, Барабанов решил не плодить очередной трибьют, что было бы вполне ожидаемым ходом, а собрать из дружественных музыкантов специальный проект, супер-группу, которая исполнила бы легендарный альбом целиком: с одной стороны, придерживаясь духа оригинала, но обладая свободой в трактовке его «буквы». Новая группа получила название «Электричество», а альбом, как можно догадаться, решили назвать «Аквариум». Обложку к нему, кстати нарисовал Илья Лагутенко. Костяк группы составили бас-гитарист Дима Турьев (РАДАР, Женя Любич), барабанщик Вадик «Нос» Латышев («Кирпичи») и гитарист Егор Убель (UBEL), а в качестве вокалистов были приглашены яркие и весьма заметные на нынешней рок-сцене музыканты — Олег Ягодин («Курара»), Илья Разин («Полюса»), Виктор Ужаков (PLOHO), Варвара Убель (UBEL), Вася В. («Кирпичи»), и, чтобы окончательно усугубить все это великолепие, поющие актеры Артур Смольянинов и Евгений Цыганов.

На одной из песен «спел» и сам Борис Борисович, точнее, вокальная дорожка, когда-то записанная им для альбома. «Электричество» получилось с высоким напряжением. Музыкантам удалось передать и перевести на современный музыкальный язык ощущение молодого и лихого отрыва оригинальной пластинки, но при этом добавить к ней нового звука и стиля. Исходный панк превратился здесь в утяжеленный современный блюз, избавив тем самым первоисточник от налета архаичности. Эту работу никак нельзя назвать реставрацией, это именно переосмысление. Не сдувание пыли со старого холста, а рисование новых картин по старым проверенным сюжетам. Говорят, Борис Борисович остался очень доволен.



Моя Мишель. «Из цветов и темноты»

Если говорить об идеальной поп-группе на российской сцене, имя «Моя Мишель» всплывает в первую очередь и абсолютно заслуженно. Группа, много лет назад переместившаяся из Благовещенска в столицу, поближе к культурным течениям и массовой аудитории, стремительно взошла на музыкальный Олимп, победив сразу в нескольких конкурсах, и при этом умудрившись не схлопнуться по ходу дела, а уверенно развиваться, оттачивать стиль. Не пасть под неодолимой волей продюсера (хотя такой вариант тоже был, группа подписала контракт с Центром Игоря Матвиенко, и лишь два года назад нашла силы выйти из-под его контроля), а осознанно нащупывать свой музыкальный язык, да еще и рефлексировать по этому поводу.



Отличительной чертой ансамбля является его роковый бэкграунд, а следовательно, умение соблюдать нужную дистанцию по отношению к поп-формату, с которым они работают, но умеют смотреть на него со стороны, а не погружаться в него с головой.



По словам самих музыкантов, последний альбом — это результат работы с поп-музыкой девяностых, которая лежит на подкорке даже у тех молодых поколений, которые не застали ее расцвета. Хотим мы этого или нет, но народный массовый поп а-ля «Иванушки Интернешнл» или «Гости из Будущего» является нашим культурным кодом. И с этим кодом «Моя Мишель» разбирается идеально.

Чем-то их подход напоминает Ройшн Мерфи, которая от интеллектуального трип-хопа времен дуэта Moloko дошла до сладкоголосого и сбивающего с ног мейнстрима поздних альбомов. И сделала это настолько круто и виртуозно, что овладела умами вообще всех, вне зависимости от тонкости музыкального вкуса. «Моя Мишель» имеет все шансы повторить этот успех.





Александра Алмазова. «Феникс»



В России мало кто отваживается исполнять, а тем более сочинять нью-джаз, стиль, который современными средствами переиначивает наследие соула, традиционного джаза, фанка и прочих производных. Это по-хорошему буржуазный стиль, требующий повышенного внимания к звуку и аранжировке, а также высокого исполнительского мастерства. Нью-джаз по определению должен звучать богато, слушатель должен купаться в звуке, и только тогда стиль работает. В России мало кто отваживается исполнять, а тем более сочинять нью-джаз, стиль, который современными средствами переиначивает наследие соула, традиционного джаза, фанка и прочих производных. Это по-хорошему буржуазный стиль, требующий повышенного внимания к звуку и аранжировке, а также высокого исполнительского мастерства. Нью-джаз по определению должен звучать богато, слушатель должен купаться в звуке, и только тогда стиль работает.

Александра Алмазова из числа первопроходцев жанра в России, много лет последовательно и бесстрашно вспахивающая это поле. Сначала вместе с ансамблем единомышленников и супер-профессионалов Non Cadenza, а теперь под собственным именем, но с не менее талантливыми музыкантами. Еще одна важная черта: Алмазова исполняет нью-джаз на русском языке, а это вообще кажется нереализуемой задачей, потому что изначально стиль заточен на ритмику, лаконичность и иное построение образности языка английского. Но Алмазова справляется филигранно. И немалую роль в этом сыграло еще одно направление работы артистки — собственный проект по обучению народному хоровому пению. Этот корневой фолковый подход никак не считывается в альбоме «Феникс», но безусловно играет свою роль в музыкальном мышлении Алмазовой и универсалистском подходе к музыке, которая осмысляется как лишенная национальных границ коллективная работа всех мировых традиций для достижения эффектного и цепляющего результата.



Ноггано. «Палец на отсечение»

Сайд-проект Басты «Ноггано», похоже, в разы интереснее основного проекта Василия. Именно в «Ноггано» речь идет от лица лирического героя, и это позволяет играючи разделываться с любыми стереотипами, подчиняя их творческому замыслу. Главная философская и музыкальная идея «Ноггано» заключается в том, что настоящая блатная музыка это ни разу не шансон, а рэп. С его искусным речитативом, многословием, образной игрой языка, мастерским жонглированием слэнговыми клише и общей «приблатненной» манерой скороговорки, которая слушается более органично, чем надрывные всхлипы ресторанных самоиграек.

И это с одной стороны придает теме особую глубину, а с другой стороны добавляет хронического ужаса. Потому что в «разбойничьих песнях», как оказывается, гораздо меньше лиричности и народной распевности, чем хриплого и страшноватого речитатива. Как бы меньше поэзии и больше прозы. Как любой проект пост-модернистского периода, альбомы «Ноггано» имеют несколько смысловых и игровых слоев, а потому одинаково результативно считываются и откровенной шпаной, и «людьми в теме», и творческой интеллигенцией. Последний альбом — не исключение, а логичное продолжение этой темы. И если раньше примерно эту же нишу занимал другой великий пост-модернист Сергей Шнуров, то с его уходом с радаров, «Ноггано» единолично занимает нишу и вряд ли пустит кого-то еще постоять рядом.





Влади. «Длится февраль»



Если Вася Вакуленко с «Ноггано» продолжает тему экзистенциальной карнавальной хтони и таким образом дает себе право дистанцироваться от актуальной повестки, другие звезды хип-хопа продолжают помнить о важной составляющей рэпа — актуальному высказыванию на злободневные темы. Влади следует именно этой традиции.

Если Вася Вакуленко с «Ноггано» продолжает тему экзистенциальной карнавальной хтони и таким образом дает себе право дистанцироваться от актуальной повестки, другие звезды хип-хопа продолжают помнить о важной составляющей рэпа — актуальному высказыванию на злободневные темы. Влади следует именно этой традиции.

Его альбом — высказывание, которым он разрывает молчание, в которое он погрузился с февраля. «Длится февраль» — это собрание прямой речи героев, да даже не героев, а обычных людей, попавших в жернова большой истории и перемолотых ею. Это попытка рефлексии, осознания того, что происходит с маленьким человеком, когда за окном происходят такие тектонические сдвиги, на которые он никак не может повлиять. Даже осмыслить их, а потом рассказать про это — уже человеческий поступок. Именно человеческий, а не гражданский. И в этом мощная сила альбома.



Язык не поворачивается назвать его социальным высказыванием. Это собранные воедино крики боли, ужаса и растерянности. Это рефрен, который точно встанет в ряд самых знаковых фраз этого года: «Как это, [черт возьми], возможно?!» И это вопрос, на который просто не может быть ответа. Ответов в альбоме вообще нет. Но есть люди, разбросанные по разные стороны границ и находящиеся в разных обстоятельствах, причина которых только одна. И этот февраль длится и длится, и длится, и похоже, не планирует заканчиваться.



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Леонид Федоров. «Любовь»



Парадоксально, но сольные альбомы лидера «АукцЫона» давно стали гораздо сложнее, чем пластинки ансамбля, хотя, казалось бы, все должно быть ровно наоборот. Парадоксально, но сольные альбомы лидера «АукцЫона» давно стали гораздо сложнее, чем пластинки ансамбля, хотя, казалось бы, все должно быть ровно наоборот. Новая работа Федорова — сложнейшая вязь из сторонних и потусторонних шумов, опосредованно относящихся к основной мелодии музыкальных сэмплов, по-обэриутски простых и одновременно глубоких текстов и простейших в своей красоте мелодий. На концертах эти песни, от которых «отшелушивается» большая часть альбомных усложнений, снова превратятся в народные баллады, которым будет подпевать весь зал. А здесь и сейчас, на пластинке мы превращаемся в слушателей современных микро-симфоний, в которых стена звуков и обилие цитат и самоцитат организованы в богатую по фактуре, многослойную текстуру, из которой, как из гусеничного кокона, с каждой новой песней вырывается на свет новая бабочка.

Это альбом о любви, и чтобы никто в этом не сомневался, любовь вынесена в его заглавие. Но это альбом о той любви, которая бежит лирики и красот, а сдирает с нас кожу слой за слоем. Снимает все лишнее до скелета и до души, которая наконец становится нам видна.





Светлана Бень и Chikiss. «Приём!»



Удивительный дуэт, сложившийся благодаря процессам эмиграции. Белорусская звезда театральной песни, любимица всех русскоязычных интеллигентов и детей Светлана Бень встречается на альбоме с независимой артисткой, известной в основном в узких петербургских кругах Галей Chikiss. Галя перебралась в Берлин осознанно, несколько лет назад. Светлана — скорее вынужденно и совсем недавно. Они давно знакомы, но о творческой коллаборации стало возможно говорить только сейчас. И эта коллаборация создала альбом, который можно смело назвать тихим шедевром русскоязычной музыки не только этого года, но и на десяток лет вперед. Удивительный дуэт, сложившийся благодаря процессам эмиграции. Белорусская звезда театральной песни, любимица всех русскоязычных интеллигентов и детей Светлана Бень встречается на альбоме с независимой артисткой, известной в основном в узких петербургских кругах Галей Chikiss. Галя перебралась в Берлин осознанно, несколько лет назад. Светлана — скорее вынужденно и совсем недавно. Они давно знакомы, но о творческой коллаборации стало возможно говорить только сейчас. И эта коллаборация создала альбом, который можно смело назвать тихим шедевром русскоязычной музыки не только этого года, но и на десяток лет вперед.

Каждая из участниц внесла в проект свой бэкграунд, но одновременно словно притушила его. Здесь никто не тянет одеяло на себя. Наоборот, вместе девушки создают новый музыкальный язык и сочиняют подобающие ему слова.

Здесь волшебным образом встречаются традиции советской ретро-песни, футуристический саунд, элементы театрализованной эстрады и кристально чистый пост-панк самой высокой пробы.

Альбом исполнен трагизма и сияющего света одновременно. Он, безусловно, является рефлексией на мрачные времена, окутавшие нас всех сейчас, но не говорит про это прямо, а переосмысляет через образ и общее настроение.



Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

