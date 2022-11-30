Музыка ноября: обзор новых альбомов Pharaoh, «Би-2», Варвары Визбор, Артура Смольянинова и других

В ноябрьском обзоре музыкальный продюсер Денис Рубин рассказывает о сборнике гимнов малоизвестной у нас зарубежной звезды Weyes Blood, задорном электро-панке Special Interest, чистой красоте в исполнении Warhaus, крепком эстрадном альбоме Варвары Визбор, грустных песнях Артура Смольянинова, повзрослевшем Pharaoh, традиционно-стадионных «Би-2» и удививших новичках Сustomville.

«Би-2». «Аллилуйя»



Автор: Би-2/YouTube

«Би-2» всегда были образцом идеального формата для популярной русскоязычной поп-рок-группы. Они одни из немногих, если не единственные, регулярно собирали стадионы по всей стране. Всегда всё делали грамотно — отлично сработанные клипы, выверенный имидж, выверенные появления в прессе, а главное, песни — всегда крепко скроенные и ладно сшитые, опирающиеся на самые проверенные и крутые западные образцы. Идеальные до выхолощенности и сумевшие возвести эту выхолощенность в культ.



Сохранить невозмутимость они сумели даже тогда, когда на них обрушились (как и на многих других их коллег по цеху в этом году) отмены концертов вкупе с травлей и наверняка многим другим — о чем мы даже не знаем. И — «Аллилуйя» — что, пройдя через всё это, они выпускают новую музыку.



В новом альбоме всё по-прежнему — ни одна песня не является откровением, но при этом и не дает слабины. В каждом аккорде, в каждом аранжировочном решении можно разглядеть отсылку к первоисточнику, но это не ранит слух и не возмущает. Лишь оставляет ощущение того, что это крепко и безошибочно сделано. В нынешнем российском мэйнстрим-ландшафте это скорее следует записать в разряд музыкальных достижений. Варвара Визбор. «Gucci—лебеди»

Автор: Варвара Визбор/YouTube

В новом альбоме Варвары Визбор есть одна очевидная неудача — это его название. Топорная игра слов, которая была бы уместна для какой-нибудь непритязательной поп-дивы, в случае с Визбор вызывает раздражение.

Но если не «докапываться до мышей», а говорить непосредственно о музыке, можно с радостью сообщить, что альбом у Варвары получился образцово-эстрадным. Первоначально зайдя на Олимп, артистка позиционировалась как открытие для эстетов и меломанов. Но за исключением нескольких отдельных номеров, этот ее образ работал откровенно слабо. В Визбор сразу чувствовалось тяготение к эстрадному формату, к той высокого полета поп-музыке, которая наследует традиции ранней Пугачевой и всей старой советской школы шлягера. И как только певица отпустила себя и осознала «наследницей по прямой», она перестала сидеть на двух стульях и стала делать сильную, уверенную и красивую музыку.



В альбоме есть яркие хиты, есть проходные номера, но все песни отмечены бесконечным наслаждением звуком и уважением к понятию Песни как таковой.

Смола. «Пыль»

Автор: Руслан Титов/YouTube

«Смола» — это музыкальный коллектив актера Артура Смольянинова. Уверен, что именно так его звали в детстве, и слово оказалось хорошее — подходящее для названия ансамбля и заодно отразившее ту тягостную и застывшую сущность текущего момента, которую актер, судя по последним интервью, чувствует особенно остро.



Песни в альбоме под стать названию и группы, и самого альбома. Грустная лирика, исполненная философских раздумий и наполненная изломанными и израненными образами.

Вообще, всегда очень настороженно стоит относиться к прецедентам «актерской песни», хотя у многих («План Ломоносова» Ильина или POKAPRЁT Цыганова) это получается вполне прилично. У Смольянинова тоже получилось. Песни у него умные, исполненные драматизма и метафор. В какие-то моменты они напоминают произведения Алексея Паперного, иногда даже Олега Нестерова позднего извода. А в целом, несмотря на плотные аранжировки, близкие по формату рок-музыке, они, конечно, наследуют бардовские традиции.



Дебют почти удался. Но это «почти», возможно, самое важное для будущего проекта — ни в одной из песен альбома не найдено ни грамма иронии или самоиронии. Все всё понимают, время такое, что впору только грустить, но всё же именно юмор, пусть и горький, позволяет песням обрести второй план, двойное дно, объем, а следовательно, и дальнейшую жизнь и всеобщую любовь.



Pharaoh. Philarmonia



Фото: pharaoh.ru/muzyka Поделиться Поделиться





Те, кто хоть немного интересовался популярным русским хип-хопом, помнят Pharaoh как юного вундеркинда от музыки, который при помощи хороших продюсеров и врожденной здоровой наглости создал неплохой музыкально-имиджевый продукт, от которого при этом сложно было ожидать хоть какого-то осмысленного высказывания, даже единичного текста.

Его явление народу взрослыми слушателями воспринималось скорее как казус. Тем удивительнее была его неожиданная дружба с Невзоровым* (признан Минюстом СМИ-иноагентом) и Шнуровым, и даже какое-то музыкальное сотрудничество с последним. На самом деле эти коллаборации объяснялись элементарно — парень просто-напросто взрослел. И вот повзрослел настолько, что записал более осмысленный альбом. Опять же прежде всего по части музыки. В нем — и по заверениям самого артиста, и на самом деле — более изысканный звук, более широкий диапазон заимствований и общий лирический и депрессивный настрой. Слушать его как хип-хоп-релиз и правда стало вполне интересно. Ну а до более вразумительных текстов Pharaoh пока всё ещё не дорос. Как обычно, слов слышно примерно половину, а те, что слышно, либо ненормативны, либо неинформативны. Но процесс роста уже пошел, а значит, у Pharaoh есть все шансы дойти и до чуть более высокой поэзии.

Customville. Hellcome to

Автор: Various Artists - Topic/YouTube

Новое имя на российской независимой сцене. Группа играет то, что принято называть инди-роком или инди-попом. Эти определения всегда всплывают, когда сложно загнать музыку в четкие и строгие рамки, но по ощущению она не претендует на попсовые хит-парады.

В меру гитарная, в меру клавишная, с хорошими риффами, мелодиями, уместными вкраплениями электроники, плотная и запоминающаяся музыка Customville и сама по себе была бы крайне симпатична. Но она снабжена умными, ироничными и злыми текстами. В равной мере остросоциальными и экзистенциальными.

Хитрость в том, что музыкальный настрой и настрой словесный нарочно поставлены в противофазу. Злые строчки кладутся поверх безмятежных мелодий, сбивая таким образом фокус внимания слушателя и обманывая его ожидания. Слова попадают в мозг в момент, когда их никто не ждет, и обретают таким образом дополнительную весомость и ценность. Как инъекция лекарства, которую лучше делать в расслабленную мышцу. Это скажет вам любая опытная медицинская сестра. Weyes Blood. And In The Darkness, Hearts Aglow

Автор: Weyes Blood/YouTube

Частый случай явления большой американской звезды, которую почти не знают в России. А в связи с последними санкциями, возможно, не узнают еще очень долго. Между тем эта обладательница удивительно глубокого голоса и концептуального подхода к поп-музыке выпустила за короткую сольную карьеру несколько альбомов, занимавших топовые позиции в мировых чартах. Не исключение и последний альбом, который сама певица определяет как вторую часть трилогии, начатой альбомом 2019 года.



По формальным признакам это крепкий поп-рок с качественными мелодиями и богатыми аранжировками, выстроенными вокруг вокала Натали Меринг (именно так в миру зовут артистку). Среди песен Weyes Blood сложно выделить хиты, их сложно назвать запоминающимися, но — частый случай для такого рода музыки — они доставляют настоящее удовольствие в сам момент прослушивания. Музыка для «здесь и сейчас», способная наполнить текущий момент ускользающей красотой.

Словно осознавая эту особенность своих песен, Натали не стремится упростить жизнь своим поклонникам, раскручивая каждое произведение до конца спирали, уходя от привычных трехминутных стандартов в пользу длинных гимнообразных сочинений. И правда: уж если длить момент — то до бесконечности. Special Interest. Endure

Автор: Special Interest/YouTube

Punk's not dead, и, похоже, никогда не умрет, потому что на самом деле он по сути не определенный музыкальный стиль, а общее отношение к самому процессу музицирования и жизни в целом. И продвинутые панки давно это поняли. В отличие от тех коллег по цеху, что механически копируют давно открытый Sex Pistols и ими же закрытый стиль игры в три аккорда, более осмысленные музыкальные хулиганы используют в своем музыкальном арсенале все доступные им средства и стили, сохраняя при этом не букву, а дух панк-рока. Благодаря им, мы можем наблюдать, как эстетика и философия панка проявляется сквозь мелодические и ритмические наслоения новой волны, джаза, электроники и даже хип-хопа. Орлеанские панки Special Interest как раз из этой породы артистов, поэтому в своих альбомах берут на вооружение и диско, и глэм-рок, и электроклэш. На выходе — бодрое, наглое и чертовски жизнелюбивое собрание сочинений, под которое можно делать всё, что угодно, и с большим удовольствием.

Warhaus. Ha Ha Heartbreak

Автор: Warhaus/YouTube

Маленькая и гордая Бельгия в последнее время поставляет миру самых классных футболистов и самых классных музыкантов. Хотя никто от нее никогда не ждал ни первого, ни второго.

Группа Balthazar из локального и мало кому известного поп-рок-коллектива буквально за несколько лет превратилась в мощное европейское музыкальное явление. И если еще недавно они были рады присутствию в зале нескольких сотен зрителей, то сейчас влегкую собирают в любом городе аншлаги в тысячных залах по несколько дней подряд. Секрет их успеха — в мелодичности песен, умении создавать хиты «с человеческим лицом» самой высшей пробы, а еще — в брутальном и одновременно рафинированном образе музыкантов. Настоящие бельгийские денди, красавцы как на подбор, исполняющие убойные песни, — безотказно работающий механизм! Более того, у каждого из нескольких фронтменов Balthazar есть собственный проект, и уступает основному коллективу он только в медийной раскрученности, а в главном — в музыке, слове и деле — это сопоставимая по силе воздействия культурная бомба.

Новый альбом группы Warhaus, проекта бальтазаровца Мартина Девольдере, — очередное подтверждение описанной выше тенденции. Если вы всё ещё надеетесь найти для себя идеальную музыку — с песнями этого альбома шансы существенно возрастут. Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру» *Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.