Какой маршрут выбрать на «Библионочь»: городские, исторические и научные тайны

Библиотеки и культурные центры уже 27 мая принимают эстафетную палочку у музеев, чья ночь прошла на неделю раньше. И пусть многие библиотеки уже участвовали в музейной акции — теперь пришла пора проявить себя «на своем поле». Тема этого года — «Читаем вместе», и речь далеко не всегда о книгах.
Узнать тайное, погрузиться в прошлое
- Российская национальная библиотека в день акции пускает туда, куда обычно просто так не попасть: каждые 30 минут с 18.00 до 21.30 в Новом здании на Московском проспекте будут проходить обзорные экскурсии. Сотрудники покажут, как устроены системы хранения и доставки книг по своеобразной железной дороге. Специально к акции в РНБ приготовили выставку-квест «Скелет в книжном шкафу», где в роли героев-проводников и ключевых артефактов выступят старинные печатные машинки. Кроме этого участникам предстоит разгадать тайну «8 шкафов», в каждом из которых «спрятана» история, связанная с сюжетом известного произведения или биографией автора.
- Машина времени, разговоры с палеонтологами и акцент на сочетании искусства и науки — на это сделали ставки в библиотеке «Малоохтинская». Проводить вечер посетители будут с приглашёнными популяризаторами науки. Сотрудник Ботанического музея и скульптор Анастасия Золина увлекается флорой первобытного мира и берётся рассказать, как создание уникальных вещей в виде древних растений помогает привлекать внимание к ботанике. Исследовательницы и художницы в сфере Art & Science Мария Мощенская и Вероника Призова помогут каждому представить свою личность и жизнь «через призму растительного мира», а популяризатор геологии среди молодёжи Мария Климачева объяснит, зачем в нашем веке учёные вообще продолжают заниматься геологическими исследованиями, всматриваться в какие-то там камни и даже красить их. Слушателей, увлекающихся динозаврами, наверняка захватит выступление блогера Дмитрия Соболева, известного по нику «Упоротый палеонтолог». Цикл встреч «Библионочи» начнётся в 19.00, а закончится к 22.00.
- Молодые актёры превращают пространство Библиотеки имени Маяковского на Фонтанке в театральную лабораторию. Студенты РГИСИ придумали иммерсивный спектакль-эскиз по «Преступлению и наказанию» и теперь вместе со зрителями готовы вчитаться в казалось бы со школы знакомый текст в поисках необычных деталей и обстоятельств. Зрители вместе с актёрами должны будут погрузиться в воспоминания Раскольникова, и прежде, чем принять дальнейшее решение о его судьбе, присмотреться к тому, что обычно ускользает из поля зрения. Например: «Важно ли, что главный герой живёт в Столярном переулке, Соня — в пятиугольной комнате, а вокруг стоит жаркое лето?» Для участия нужна регистрация.
Пройтись по «страницам» города
- В информационно—досуговом центре «М-86» ставки тоже сделали в пользу интерактивности. В вечерней программе — «разогревающая лекция» «Прогулка с писателями» о героях абсолютно разных произведений на улицах города и игра «Цитируя Петербург». На ней участники попробуют взглянуть на город глазами поэтов и писателей XIX–XX веков.
- Гулять на свежем воздухе приглашает библиотека «Охта-8». Все участники вечера «Читаем город» должны будут ненадолго выйти на улицу и сосредоточиться на деталях: отличной погоде, людях вокруг и мелочах, типа спешащих муравьёв или треснувших ступенек лестницы. По возвращению в зал все впечатления кураторы предложат использовать при сочинении собственной небольшой истории. Найти творческие решения для кукольного, пальчикового, бумажного, или любого другого спектакля поможет режиссер Наталья Карпинская. Специально для Маяковки она создала, а теперь возглавляет семейную театральную лабораторию «Маяк». Организаторы просят зарегистрироваться.
- Ради урбанистических акцентов и разговоров об уличном искусстве в субботний вечер стоит приехать в пространстве библиотеки «На Стремянной». До 22.00 тут говорят о граффити, учат техникам скетча и рассказывают о самых неформальных подходах к изучению городского пространства.
Визуализировать истории, говорить о книгах
- Сотрудники библиотеки имени Грибоедова составили для «Библионочи» большую программу. С 18.00 на час — часть теоретическая: на лекции «Прошу к писательскому столу» ведущий, журналист Алексей Буцойло расскажет, как вести переговоры с издателями, чтобы публиковаться под одной обложкой с известными современными авторами. Второй этап вечера — часть шутливо-тренировочная. С 18.00 и до 20.00 на квесте «Читаем вместе, а сначала вместе пишем!» и взрослые, и дети отправятся по станциям, чтобы создать собственную сказку. В финале у каждого в руках окажется рукотворная мини-книжка. В издательство с такой, конечно, не пойдешь, но навык выражать и оформлять задумку на бумаге наверняка когда-нибудь пригодится. Завершится вечер концертом «Истории в песнях», где прозвучат композиции на основе произведений Гоголя, Дилана Томаса и других авторов.
- Не принимать участия в действии, никуда не идти и ничего не делать руками, а только слушать и узнавать новое предстоит тем, кто решит пойти в Санкт-Петербургскую государственную театральную библиотеку. Заместитель художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности БДТ Ирина Шимбаревич — специальный гость вечера. Она прочтет лекцию о том, как в разные годы на подмостках Малого Императорского, Суворинского и Большого драматического театров ставились произведения Александра Островского. Для входа нужна регистрация.
- К акции в библиотеке «Охтинская» открывается выставка «Что читают библиотекари?» О своих любимых книгах в социальных сетях иногда рассказывают сотрудники независимых петербургских книжных, и формат пользуется большой популярностью. Библиотекари же делятся таким нечасто, и тем ценнее посмотреть, какие книги, люди, работающие с ними каждый день, считают по-настоящему стоящими. Посмотреть экспозицию и обсудить книги-экспонаты получится до 19.00.
- Музей истории религии на «Библионочь» тоже берёт слово: хотя это и не библиотека, но книги в коллекции тут занимают особое место. Во время экскурсий в 14.00 и в 16.00 группы заведут в фонд » Редкая книга», где хранятся издания, подаренные первыми тремя царями династии Романовых храмам и монастырям Московского государства. Следующая точка маршрута — читальный зал Научной библиотеки. Там собраны книги императоров и великих князей, и какой том кому принадлежал, помогут определить экслибрисы — специальные художественные книжные знаки, которые чаще всего помещались на переднем форзаце. Последняя остановка — книгохранилище Научной библиотеки, где собраны ценные и особо редкие книги. Тонкость в программе Музея только одна — на эту эту экскурсию, в отличие от большинства прочих, придётся приобретать билеты.
Список всех библиотек участников и детали подготовленных ими программа удобнее всего смотреть на сайте «Библионочи».
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»