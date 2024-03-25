Как с пользой провести каникулы? Идеи, куда сводить школьников в Петербурге

Фото: Василий Саватеев/предоставлено пресс-службой фестиваля «Детские дни» Поделиться Поделиться





Взглянуть на музеи как на сокровищницы, наполненные загадками и играми; оценить будущие профессии (и понять, какая нравится); сходить на спектакль с настоящими педагогами на сцене или на первый в России мюзикл, оформленный нейросетями, — вот лишь несколько идей для юных в каникулярную неделю.



Пройти квест: фестиваль «Детские дни» Как всегда на весенних школьных каникулах в Петербурге проводится фестиваль «Детские дни». До 31 марта 20 музеев зовут учащихся гулять по их экспозициям с маршрутными листами Игры-путешествия «12345 — я иду искать!». Квест каждый участник проходит в своем ритме, просто придя в музей в часы работы, листы можно взять на месте, а можно — распечатать с сайта фестиваля.



Маршруты поделены на три возрастных категории. Самые старшие, 9–12 лет, смогут встретиться лицом к лицу с Фортуной в Эрмитаже: речь пойдет о произведениях искусства, в судьбе которых поучаствовала богиня случая. Маршрут достаточно протяженный, по нескольким анфиладам первого и второго этажей, но остановок на нем немного, всего 8. Например, вы найдете в росписях Лоджий Рафаэля изображение, которого не могло бы быть во дворце Папы Римского, и узнаете легенду про художника, который никак не мог изобразить запыхавшегося пса и швырнул в картину губкой — и так получил пену.



Литературный музей «ХХ век» заведет в «башню» Вячеслава Иванова и научит словотворчеству Велимира Хлебникова. В музее «Нарвская застава» маршрут по старому деревянному дому проложат игральные карты — участники узнают о единственной на тот момент в России фабрике по производству игральных карт, и… окажутся в кабинете следователя. В музее железнодорожного транспорта посмотреть экспозицию весело поможет виртуальный «проводник поезда»: вы узнаете, на какое открытие изобретателя навела кастрюля с крышкой, подпрыгивающей из-за пара, и чем раньше была опасна конструкция сцепки вагонов. Музей петербургского авангарда дает моральную индульгенцию разрисовать портреты писателей — но только в маршрутном листе и в духе футуризма (они бы не возражали). А Музей Фаберже — расскажет об еще одном талантливом человеке, пришедшем пешком в столицу из другого города — на сей раз в Петербург, из Екатеринбурга.



Фото: Марина Флинкер/предоставлено пресс-службой фестиваля «Детские дни» Поделиться Поделиться





Для детей 7–10 лет маршрутов еще больше. Тот, что пройдет по Военно-медицинскому музею, расскажет, из чего получали первые антибиотики, и какие животные уже побывали в космосе. В новом выставочном зале Музея городской скульптуры можно будет узнать, у какой из петербургских скульптур — самый высокий постамент, и чего не хватает статуе коня. В Музее истории денег покажут сибирскую монету с пушным зверьком и расскажут, почему Наполеон привез в Россию станки для денег. В военно-морском музее можно будет узнать, на что похож юферс и что общего между подводной лодкой и велосипедом. А в Мастерской Аникушина — какую ошибку в его творении сделали копиисты, исполняя Пушкина для соответствующей станции метро. Музей «Разночинный Петербург» научит цветовой дифференциации объявлений об аренде жилья, а Музей-квартира С.М. Кирова расскажет про необычный подарок, который сделал своей сестре солдат, выживший в сражении в 1915 году. В Музее-квартире Исаака Бродского гостям предложат приглядеться к стенам и поискать следы крепления картин, сохранившиеся с времен хозяина. А в Музее-квартире семьи актеров Самойловых — узнать, как праздновали юбилеи 150 лет назад, и попробовать себя в роли старой графини.



Ну а самых маленьких участников фестиваля (5–8 лет) ждут, например, в Музее Академии художеств, где, среди прочего, дети выберут головной убор для богини Геры. В Музее истории религии расскажут, кого из божеств изображают на вывесках китайских аптек. В Музее-квартире Блока придется мастерить из бумаги, фантазировать, слушать стихи и изображать птиц. В Этнографическом — открыть секреты пастушеского посоха и научиться накрывать на стол по-кавказски. А в Шереметевском дворце — составить свой собственный оркестр!

Кроме основной программы, есть и параллельная: «Мостики-мосты». В ее рамках запланированы игровые экскурсии, доступные в том числе детям с особыми потребностями. Можно будет определить свой тип темперамента по методу древних греков, узнать, почему колыбели в России качали вверх-вниз, а не из стороны в сторону, смастерить собственную гравюру, узнать о «Шумерийской кофейне» в лабиринтах Шереметевского дворца и многое-многое другое. Полное расписание можно посмотреть на сайте проекта.

Отдохнуть Свои каникулы организуют и в Ботаническом саду. В программе фестиваля «Ботанические каникулы» (0+) — прогулки по оранжерейному маршруту, посещение Ботанического музея и выставки флористических картин «Волшебное дыхание весны». Вход в сад в эти дни (до 31 марта) — только по единым фестивальным билетам (взрослый — 700 рублей, детский и льготный — 500 рублей).



В ДК Ленсовета состоится мировая премьера первого в России мюзикла, созданного нейросетью, — «Шахерезада и волшебная лампа» (0+). Декорации, костюмы и проекции в атмосфере загадочного и манящего Востока генерировали Midjourney, Шедеврум и Meitu и CHAT GPT. А вот артисты будут живые и петь будут вживую. Показы пройдут 30 и 31 марта в 12:00, перед началом зрителям покажут 3-минутный мультфильм в 2D и 3D технологиях.



Фото: Станислав Левшин Поделиться Поделиться





Премьера — и в «Зазеркалье»: 25 и 27 марта в полдень зазвучит джазовый мюзикл в одном действии «Ку-ка-ре-ку!» (0+), написанный композитором Наталией Карш. Сюжет — приключенческий: герои мюзикла — Петушок и его друзья — собираются выступать на музыкальном фестивале, но тут выясняется, что Петушок потерял своё главное слово, и фестиваль без него не состоится. Приходится отправляться на поиски! «Ку-ка-ре-ку!» — режиссёрский дебют Вероники Ищенко и Дарьи Косенко-Вишневецкой, третьекурсниц РГИСИ, студенток курса профессора А.В. Петрова, худрука «Зазеркалья». В ролях — также студенты.



На Новой сцене Александринского театра 29 марта в 17.00 и 30 марта в 13.00 пройдет театрализованное шоу «От винта!» (6+). Песни из мультсериала «Смешарики» прозвучат в исполнении группы «Смешband» и авторов — Марины Ланда и Сергея Васильева. Специальные гости программы — Сергей Мардарь (голос Совуньи и Кар-Карыча) и Михаил Черняк (голос Лосяша, Пина и Копатыча).

Там же 31 марта в 16.00 и 20.00 будет сыграна театральная постановка «Педсовет» (12+) с участием семи реальных учителей из семи разных школ Петербурга — в рамках программы «Новая сцена — детям». Спектакль в формате «Театра горожан» (играют непрофессиональные актеры) создан режиссерами Еленой Калагановой, Йолдыз Миннуллиной и Анастасией Радвогиной, участники поделятся самым искренним и наболевшим о своей профессии.

Подучиться На каникулах можно не только отдыхать, но и учиться чему-то новому, интересному и необязательному, а потому — для души. Например, фотосъемке.



Так, «РОСФОТО» предлагает подросткам пройти творческий интенсив «Фотография — кино: пункт А — пункт Б». Участников ждут 25 часов теории и практики — в разных художественных жанрах — в очном формате, с обсуждением работ преподавателем и авторскими экскурсиями по музею. Рекомендуемый возраст — 12–18 лет, для участия подходят любые фотоаппараты и телефоны.

Этнографический музей анонсировал «Музейную продленку». В ее программе — две Музейные научные гостиные для детей и их родителей (7+): 30 марта — о том, как создавали одежду и выращивали прядильные культуры, 31 марта — о том, как в старину выращивали хлеб. Начало обеих встреч — в 12.00. Кроме образовательных, будут и развлекательные встречи: на игровой экскурсии «Жаворонки» дети 5–7 лет узнают, как прогонять мороз и определять погоду по приметам. Это занятие пройдет 30 марта в 13:00. А 31 марта в 14:00 запланирован мастер-класс «Птичка-веснянка» (7+) по созданию птички-свистульки.

Фото: предоставлено пресс-службой Этнографического музея Поделиться Поделиться





Русский музей зовет детей 12–16 лет на мастер-классы «Я. Про меня», участники которого сделают зин — самодельный журнал о себе и своей жизни в виде мини-комикса. Дети научатся технике «коллажа», будут вырезать детали из цветной бумаги и дополнят иллюстрации рисунками. Мероприятие планируется 26 марта в 14:30 в Восточном павильоне Михайловского замка — там, где проходит выставочный проект «Детский взгляд: портрет в творчестве ребенка» и представлено более 100 работ из 7 стран мира, с 1960-х годов по настоящее время.



Фото: предоставлено пресс-службой Русского музея Поделиться Поделиться





Ну а тем, кто постарше и поцелеустремленней, подойдет фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!» Он идет 31 марта и включает лекции по естественным и техническим наукам, медицине, искусству, дизайну и архитектуре, литературе, истории, этнографии, библиотечному делу. Также запланированы профориентационные программы и мастер-классы (от 10 лет, у каждого — своя возрастная группа). Вход на большинство лекций — бесплатный, по регистрации. Выбрать самые интересные можно на сайте.

