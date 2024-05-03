Куда пойти 3 — 5 мая: личный взгляд на Родченко, «Женщины Есенина» на сцене Михайловского и цветение сакуры

Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





В выходные после двухдневной рабочей недели можно дать себе еще один шанс отдохнуть, если не получилось на первых майских. В город, как по заказу, приезжают сразу несколько московских проектов, в Ботаническом саду в разгаре сезон цветения, а в кинотеатрах идут картины о лабиринтах памяти.



Актуальное «Родченко. Личное» приблизит к легенде До 8 июня, 16+



Лиля Брик, 1924 Фото: Александр Родченко Поделиться Поделиться





На «Левашовский хлебозавод» из столицы привезли пятьдесят восемь фотографий 1920-х/30-х годов, сделанных Александром Родченко — основоположником конструктивизма и нового взгляда на искусство. Важно, что на этот раз знакомство с творчеством одного из самых известных фотографов советской эпохи пройдёт с непривычной — личной стороны. Кроме снимков, на экспозиции будут вещи и письма Родченко, а ещё — «домашние» кадры. Известные современники, например, Маяковский и Брик, показаны на экспозиции в первую очередь как его друзья, со снимков смотрят мать автора и любимая жена. Экспонаты на выставке распределены по пяти разделам: «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». Кураторы обещают, что такой подход создаст впечатление прогулки и самостоятельного поиска образов.



Ботанический сад радует сакурой С 30 апреля, 0+



Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





В Ботаническом саду зацвела сакура. В среднем каждое дерево радует цветами одну неделю, но на то, сколько пройдёт до увядания, очень влияет погода. Сотрудники Ботанического сада вносят все данные о том, как и где цветёт каждое из деревьев, в специальную таблицу на своём сайте, так что перед походом в сад стоит сверяться с ней. Разные сорта будут сменять друг друга около трёх недель. Для любования сакурой необходимо купить парковый или оранжерейный билет.



Эрмитаж показывает наследие народа хунну До 29 сентября, 12+



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В залах на третьем этаже Зимнего дворца заработала выставка «Археологический феномен. Между прошлым и будущим». Она рассказывает о Монголо-Тибетской экспедиции под руководством путешественника Петра Козлова, и главными помощниками в этом историческо-визуальном повествовании выступают сами экспонаты: найденные учёными одежды кочевников, ковры, вышитые вручную ещё до нашей эры, уникальные образцы бытовой утвари. Помимо таких ценностей, в витринах разместили личные дневники участников археологических экспедиций 1920-х годов и музейную документацию разных лет. Выставка уникальна не только из-за того, что рассказывает об открытии наследия кочевого народа хунну, которое могло бы не произойти, если бы не ряд счастливых случайностей, но и из-за набора экспонатов. У посетителей есть шанс увидеть предметы, которые обычно не показывают публике из-за хрупкости. Чтобы дополнительно обезопасить экспонаты, примерно в середине лета в Эрмитаже планируют заменить часть вещей и выставить им на смену другие.



Костомаров и другие звёзды-спортсмены выступают на большом шоу 5 мая, 19:00, 0+

Роман Костомаров, Елизавета Туктамышева и другие звёзды фигурного катания выйдут на лёд в программе «Любимые песни о главном» в Ледовом дворце. В шоу в постановке Ильи Авербуха прозвучат композиции со времён Великой Отечественной и до наших дней. Акробаты Петербургского ледового театра Анатолий Сластин и Григорий Забелло покажут экстремальное мужское парное катание с пирамидами, сальто и переворотами, а воздушные акробаты и фигуристы Валерия Лосева и Валерий Синицын удивят переходом от ледовых поддержек к воздушным трюкам без страховки.



Театральное МХАТ им. Горького привёз в Михайловский «Женщин Есенина» 3 мая, 19:00, 16+

МХАТ им. Горького приехал в Петербург на гастроли со своим знаковым спектаклем «Женщины Есенина». На сцене Михайловского театра постановка Полины Полищук расскажет о романах поэта и его встречах с Айседорой Дункан, Зинаидой Райх, Галиной Бениславской и Софьей Толстой. Спектакль затронет параллели между отношениями родителей Есенина и его собственными и ответит на вопрос, что искал он в каждой из своих возлюбленных.

Поиски смысла — по заветам Шукшина в «Скороходе» 3 мая, 20:00, 18+

На площадке «Скороход» актёры Чёрного театра представляют постановку по мотивам произведений Василия Шукшина «Сураз», «Верую» и «На кладбище». В центре внимания — человек, которому нет места в этом мире. Он стремится познать недоступное и подчинить повседневность смыслу. В главной роли в постановке, получившей название «Сураз», Богдан Коршунов — лауреат Московского фестиваля «Точка-А» за лучшую мужскую роль.



«Гекатомба. Блокадный дневник» — на сцене всего один день 3 мая, 19:00, 12+

За неделю до Дня Победы Театр на Литейном даёт «Гекатомбу. Блокадный дневник» — постановку Яны Туминой, над которой она работала вместе с исследователем дневников Наталией Соколовской. Главным героем мистерии, объединившей людей и кукол, становится осаждённый город, увиденный глазами архитектора Льва Ильина. Образы ленинградцев возникают со страниц его документальных свидетельств, а притчевая отстраненность помогает глубже прочувствовать тему. Спектакль в театре показывают только к памятным датам, и поэтому каждый такой вечер — событие.

Нити истории оживут в «Шостаковиче» 3 мая, 19:00, 12+



Фото: vk.com/mtk_ru Поделиться Поделиться





В Малом театре кукол переосмысливают музыкальное наследие и историю в новом спектакле «Шостакович». Это первая постановка театра, где используются куклы-марионетки: музыка, полётность и нити — стали тремя столпами в истории о композиторе, авангардном творчестве и судьбе Петербурга. Главный герой постановки — музыка и ее Создатель, и именно поэтому в спектакле не будет слов, только куклы, визуальные и пластические решения.



«Отель «Всё включено» столкнёт судьбы 5 мая, 19:15, 16+

В театре «Легенда» в воскресенье играют яркую комедию «Отель «Всё включено!». В одном из номеров отеля в центре Лондона столкнутся люди, пути которых не должны были пересекаться. Политики, ревнивые мужья и тайные агенты — у каждого из них своя тайна и то, будет ли она открыта, — вопрос удачи и случая.

Театр «Нити» проложит путь сквозь «Муки ада» 5 мая, 19:00, 12+



Фото: vk.com/tpnitispb Поделиться Поделиться





Легенда о художнике, который жертвует своей дочерью, чтобы написать великую картину, легла в основу постановки «Муки ада» в театре «Нити». Команда под руководством режиссёра Ольги Самохотовой инсценировала новеллу классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрители выслушают сразу несколько точек зрения, заглянут в «личный ад» каждого персонажа и сделают собственные выводы. Превращаться то в одного, то в другого героя при помощи разнообразных актёрских техник предстоит исследователю-рассказчику в исполнении молодого артиста Даниила Иванова.

В музеях Преемственность, философию и новаторство чествует МИСП С 4 мая до 30 июня, 12+

Музей искусства Санкт-Петербурга XIX — XX веков в этот уик-энд открывает сразу несколько выставок. Проект «Неожиданный взгляд» познакомит с творчеством Константина Симуна разных лет. Одна из самых известных работ новатора-шестидесятника в Петербурге — монумент «Разорванное кольцо», который превратился в символ, с одной стороны, подвига города в дни блокады, а с другой — грандиозных «оттепельных» перемен в ленинградском искусстве той поры. Теперь горожане увидят и другие работы Симуна. Выставка «Отцы и дети» выводит на первый план историю творческой династии Натаревичей и Вайнманов, представив искусство двух поколений творцов — трех художников, талант которых раскрылся у каждого в своей области. Евангельские и философские темы предстанут перед посетителями ретроспективной — третьей — выставки «Мифологическая сюита». Все выставленные на ней работы создала график и скульптор Татьяна Леонова. В музее отмечают, что её творчество «всегда монументально»: даже если размер полотна мал, оно наполнено размышлениями об основах бытия.



«Играфика» обосновалась в «Борее» До 25 мая, 12+

В галерее «Борей» открывается выставка «Играфика. Станковая и печатная графика» с работами Марии Щедриной. Художница, которая многие годы занималась оформлением книг, сегодня увлеченно экспериментирует с материалами и ищет формы, не привязанные к ожиданиям зрителя. На экспозиции представлены около четырёх десятков работ Щедриной в смешанной и ручных техниках, и предложенные ею сюжеты балансируют «на грани узнавания и домысливания».

Научные «полотна» появились у фасада «Манежа» До 27 июня, 0+

Невидимый для обывателя мир обрёл форму и цвет у западного фасада Манежа. На стендах на площади специально для выставки «Наука — это красиво» разместили четыре десятка снимков, которые через микроскопы сделали учёные Курчатовского института. На кадрах микроскопические структуры напоминают живописные абстракции и картины лучших художников.



Послушать музыку Вечер каверов — в «Космонавте» 4 мая, 17:00, 6+



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу в клубе «Космонавт» пройдёт Big Jam Fest, который представит хит-парад треков разных времён в живом исполнении. За один вечер со сцены прозвучат больше тридцати каверов от молодых музыкантов. В программе — треки культовых западных и русскоязычных групп: Muse, Nickelback, Thirty Seconds to Mars, Limp Bizkit, Nirvana, «Нервы», «Сектор Газа».

Лучшие хиты Манчини переосмыслят в джазе 4 мая, 16:00 и 22:30, 18+

В джаз-клубе Игоря Бутмана Анастасия Лютова & The Band в субботу представляют программу «The Henry Mancini songbook» — новый взгляд на творчество одного из главных кинокомпозиторов XX века, дирижера и аранжировщика. Обладатель четырёх «Оскаров» и 20 Grammy Генри Манчини написал саундтрек к «Завтраку у Тиффани», выступил композитором в серии фильмов о Розовой Пантере, и в «Большом Лебовски». На вечере Лютова и музыканты обратятся к самым ярким саундтрекам его авторства. Программа прозвучит дважды.



Оркестр сыграет «Победный май» 3 мая, 19:00, 12+

Праздничный концерт в эти выходные пройдёт в БКЗ «Октябрьский». На вечере «Победный май» прозвучат песни военных лет и стихи поколения фронтовиков. Играет симфонический оркестр.

Узнать новое Эрмитажный фотограф зовёт на квартирник 3 мая, 19:00, 18+

В пятницу ДК Лурье устраивает квартирник у эрмитажного фотографа Юрия Молодковца. На встрече участники побеседуют об искусстве и коллекционировании: Юрий расскажет о личном опыте собирательства разнообразных вещей без глобальных трат, своих критериях ценности и любимых местах в Петербурге.

Книжные эксперты устроят «букхоппинг» 4 и 5 мая, 12:00, 16+

Команда магазина «Все свободны» и его основательница Любовь Беляцкая устраивают «букхоппинг» — прогулки по независимым книжным Петербурга для тех, кто хотел бы «взглянуть на город глазами книготорговцев, владельцев небольших локальных лавок и любопытных пространств». Сейчас у проекта существует два маршрута на выбор: «Книжный квартал» и «По ту сторону Фонтанки». Истории и места, их составляющие, не пересекаются, а скорее, дополняют друг друга. По пути, за три часа и 10 тысяч шагов, участники узнают, в чём особенность независимых книжных, кто в Петербурге их создаёт и как развивает в современных реалиях.



На экранах «Всемирный потоп» покажет последствия катастрофы С 1 мая, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит фильм-катастрофа британского режиссера Махалии Бело «Всемирный потоп». Под угрозой полного затопления оказывается Лондон и его жители. Главная героиня пытается спастись, обеспечить будущее своему ребёнку и воссоединиться с супругом. В картине среди прочих снялись Джоди Комер, Джоэл Фрай и Бенедикт Камбербэтч.

Любовь в Петербурге — в картине с Чиповской С 1 мая, 16+



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





В ряду фильмов о чувствах и Петербурге — пополнение. В прокат выходит ромком режиссера Дмитрия Фикса «Любви не бывает» со звездой «Оттепели» Аней Чиповской. Её героиня решает перевоспитать мужчину, в котором её раздражает буквально каждая черточка, и заставляет его играть по своим правилам.

Честейн и Сарсгаард — в фильме о памяти Со 2 мая, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Новый фильм мексиканского режиссёра Мишеля Франко «Память» — изящная картина о двух людях, отчужденных от мира и находящих спасение друг в друге. Персонаж Джессики Честейн — не звезда, а мать-одиночка, страдающая от алкоголизма. Её напарником по съёмочной площадке стал Питер Сарсгаард: в ленте он играет мужчину, который сталкивается с ранней деменцией. Мишель Франко уже давно желанный гость европейских кинофестивалей, и его новую работу критики также приняли очень тепло.



Детектив о лабиринтах сознания — «Спящие псы» Со 2 мая, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ещё одна лента, в которой фигурирует тема памяти и забвения — «Спящие псы» с Расселом Кроу. Он играет детектива полиции в отставке, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера. Во время лечения герой внезапно вспоминает о деле двухлетней давности, вот только на этот раз пазл в его сознании складывается иначе: детектив уверен, что в тюрьму отправился невиновный.

«Аврора» покажет оперу-балет с ожившими предметами 4 мая, 16:00, 12+



На субботу в кинотеатре «Аврора» запланирован показ записи оперы-балета Мориса Равеля «Дитя и волшебство» в постановке знаменитого хореографа Иржи Килиана. В истории о том, как предметы восстают против ребёнка-проказника, персонажи представлены самым буквальным образом. Танцовщики примеряют на себя образы «оживших» вещей и отыгрывают их характеры пластикой. Из-за столь нестандартной линии сюжета постановка этого спектакля считается делом особенно сложным. Зритель увидит стилистический коктейль из разных эпох, парад танцующих предметов, игрушек и разнообразных животных.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

