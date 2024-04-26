    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.13eur98.71

    На экраны выходит драма с Джессикой Честейн о вине, любви и надежде

    394
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    2 мая в кино — премьера картины Мишеля Франко «Память». Главная героиня Сильвия (её играет Джессика Честейн, звезда «Интерстеллара» и не только) — мать-одиночка, страдающая от алкоголизма и призраков прошлого, — встречает на вечере выпускников Сола (Питер Сарсгаард, «Афера Стивена Гласса»). Сильвия обвиняет Сола в давнем преступлении, но тот страдает от прогрессирующей деменции и уверяет, что не помнит её. Смесь сильных эмоций заставляет Сильвию и Сола сблизиться.

    Режиссер мексиканского происхождения Мишель Франко, который при работе над «Памятью» выступил и как автор сценария, известен своим триллером о революции «Новый порядок» и драмой о дисфункциональной семье «После Люсии». «Память» была впервые показана на 80-м Международном венецианском кинофестивале. Питер Сарсгаард был удостоен Кубка Вольпи — награды за лучшую мужскую роль. Также фильм получил почти безоговорочное одобрение критиков.

    18+

    Матвей Пирогов

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close