На экраны выходит драма с Джессикой Честейн о вине, любви и надежде

2 мая в кино — премьера картины Мишеля Франко «Память». Главная героиня Сильвия (её играет Джессика Честейн, звезда «Интерстеллара» и не только) — мать-одиночка, страдающая от алкоголизма и призраков прошлого, — встречает на вечере выпускников Сола (Питер Сарсгаард, «Афера Стивена Гласса»). Сильвия обвиняет Сола в давнем преступлении, но тот страдает от прогрессирующей деменции и уверяет, что не помнит её. Смесь сильных эмоций заставляет Сильвию и Сола сблизиться.
Режиссер мексиканского происхождения Мишель Франко, который при работе над «Памятью» выступил и как автор сценария, известен своим триллером о революции «Новый порядок» и драмой о дисфункциональной семье «После Люсии». «Память» была впервые показана на 80-м Международном венецианском кинофестивале. Питер Сарсгаард был удостоен Кубка Вольпи — награды за лучшую мужскую роль. Также фильм получил почти безоговорочное одобрение критиков.
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Матвей Пирогов