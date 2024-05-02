В Петербурге состоится премьера спектакля «Муки ада» по Акутагаве

5 мая на сцене театра «Нити» будет представлен моноспектакль «Муки ада» по новелле классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. В основу рассказа, написанного в 1918 году, положена легенда о художнике, который сжег свою дочь ради того, чтобы написать великую картину. Эту историю мы узнаем от рассказчика, который, исследуя мотивы произошедшего, сам превращается то в одного персонажа, то в другого.



Фото: vk.com/tpnitispb Поделиться Поделиться





Принцип построения спектакля напоминает другое произведение Акутагавы — новеллу «В чаще» и знаменитое ее воплощение в фильме Акиры Куросавы «Расемон». В этой истории представлено сразу несколько точек зрения на свершившееся преступление, мы видим одно и то же событие от лица разных персонажей. Точно такой же принцип выбран в спектакле Ольги Самохотовой: он строится на предположениях, догадках — пострадала девушка от рук своего любовника императора, или отец решил спасти таким образом честь своей дочери, или же это художник преступил законы здравого смысла и морали ради искусства.



Сам Акутагава писал: «Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но, в общем, ад можно разделить на три круга: дальний ад, ближний ад и ад одиночества». Так, каждый персонаж спектакля, сыгранный молодым артистом Даниилом Ивановым, пройдет свой собственный круг ада. В спектакле их будет несколько: ад памяти, ад любви, ад власти, ад творчества, ад ученичества и ад одиночества. Совершить путешествие в преисподнюю артисту помогут различные актерские техники, от Ежи Гротовского до Анатолия Васильева, от театра Но до танца на полотнах.



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Арина Хек

