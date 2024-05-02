На сцену Малого театра кукол выйдет Шостакович

Главный герой постановки — музыка и ее Создатель, а потому в спектакле не будет слов, только куклы, визуальные и пластические решения. Над пластикой артистов работали сразу два хореографа: Татьяна Тарабрина и Надя Альмухаметова. Выбор пал на марионеток неслучайно: куклы на нитях отражают саму суть музыки, передают ее хрупкость, неустойчивость, создают ощущение воздушности и полета звуков. Кто становится проводником человека, кто тянет его жизнь за ниточки? Это может быть рок, судьба, любовь, страх. Спектакль Людмилы Федоровой обращается к глобальным вопросам: что такое талант и откуда он берется, какого человека можно назвать творческим, как чувствует мир тот, кто выражает свои мысли через музыку, как визуализировать звук и сыграть его на сцене.

