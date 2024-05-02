На сцену Малого театра кукол выйдет Шостакович

3 мая в Малом театре кукол состоится премьера спектакля «Шостакович» Людмилы Федоровой. Это первый спектакль театра, в котором будут использоваться куклы-марионетки. Новый спектакль МТК — поэтическое размышление на тему человека и творчества, попытка раскрыть мироощущение человека, который создавал свои творения в XX веке, через музыку
Главный герой постановки — музыка и ее Создатель, а потому в спектакле не будет слов, только куклы, визуальные и пластические решения. Над пластикой артистов работали сразу два хореографа: Татьяна Тарабрина и Надя Альмухаметова. Выбор пал на марионеток неслучайно: куклы на нитях отражают саму суть музыки, передают ее хрупкость, неустойчивость, создают ощущение воздушности и полета звуков. Кто становится проводником человека, кто тянет его жизнь за ниточки? Это может быть рок, судьба, любовь, страх. Спектакль Людмилы Федоровой обращается к глобальным вопросам: что такое талант и откуда он берется, какого человека можно назвать творческим, как чувствует мир тот, кто выражает свои мысли через музыку, как визуализировать звук и сыграть его на сцене.
Режиссер о решении образа композитора: «Существует официальная версия восприятия Шостаковича: он был рупором советской власти. А потом уже, после его смерти, вышла книга Соломона Волкова, где мы увидим совсем другого Шостаковича, и мне кажется очень любопытным, что Шостакович абсолютно разный. Мы будем пытаться понять, какой же он на самом деле, и сопоставлять эти версии».
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Арина Хек