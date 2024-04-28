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    На «Левашовский Хлебозавод» привезут из Москвы выставку, посвящённую Александру Родченко

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    Проект «Родченко. Личное» составят пятьдесят восемь знаковых фотографий 1920-х/30-х годов из собрания Фонда Still Art, а также личные вещи, воспоминания из дневников и письма Александра Родченко (вещи из архива Родченко и Варвары Степановой).

    Александр Родченко. Лиля Брик, 1924
    Александр Родченко. Лиля Брик, 1924Фото: ©Предоставлено Фондом Still Art
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    Экспонаты распределят по пяти разделам: «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». Кураторы обещают, что такой подход создаст впечатление, будто вы лично гуляете по городу, находите образы, кадрируете сюжеты. Вслед за героем любуетесь соратницей и супругой Родченко Варварой Степановой. Внук Александра Родченко и Варвары Степановой, доктор искусствоведения Александр Лаврентьев отметил, что в ходе подготовки выставки организаторы, следуя идеям Родченко, использовали способ крепления снимков на листах бумаги с тиснением.

    Кураторы приводят слова Александра Лаврентьева о выставке: «Родченко часто сам монтировал свои небольшие (18х24 см) и более крупные (до 40х50 см) отпечатки для отечественных и зарубежных выставок 1920-х и 1930-х годов. Вся печать к настоящей выставке была сделана в лаборатории Родченко. Это сложная работа — печатать по образцу автора, обрабатывать, сушить, резать, ретушировать и т.д.».

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    Аналогичный проект с успехом прошёл в московском Центре «Зотов». В Петербурге выставка, полное название которой — «Родченко. Личное. Из собрания Фонда Still Art, МИРА коллекции и архива А. Родченко и В. Степановой», пройдёт с 30 апреля по 8 июня 2024 на «Левашовском Хлебозаводе». 16+

    Александр Родченко. Лиля Брик, 1924
    Александр Родченко. Лиля Брик, 1924Фото: ©Предоставлено Фондом Still Art

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