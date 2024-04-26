Рассел Кроу сыграет теряющего память полицейского в австралийском детективе «Спящие псы»

2 мая в прокат выходит австралийская картина «Спящие псы». В главной роли — не нуждающийся в представлении Рассел Кроу. Здесь он — Рой Фриман, детектив полиции в отставке, у которого недавно диагностировали болезнь Альцгеймера. Чтобы противостоять прогрессирующей болезни, Рой пробует на себе экспериментальный метод лечения. Для этого ему необходимо тренировать память и мышление. В ходе упражнений он внезапно вспоминает о деле десятилетней давности. Тогда был убит профессор колледжа. Обвиняемый вроде бы был найден и отправлен в тюрьму, но Рой уверен, что произошла ошибка.
В основу фильма, снятого дебютантом Адамом Купером, лег роман Эуджен Чировици «Книга зеркал». Вместе с Расселом Кроу в экранизации сыграли Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Томми Флэнаган («Гладиатор»), Мартон Чокаш («Царство небесное») и другие.
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Матвей Пирогов