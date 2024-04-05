Куда пойти 5–7 апреля: путешествие в будущее в Доме Радио, игры с графикой и «Песочница и облака» в «Третьем месте»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первые выходные апреля можно выбрать, переждать ли похолодание дома или отправиться в центр города. Благо в афише на этот уик-энд много событий на любой вкус: от онлайн-битвы интеллектуалов «Учёные против мифов» до открытия новых проектов в пространстве современных галерей.



Актуальное Дом Радио переместит в будущее «Транзитом» С 6 до 8 апреля, 18+

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Программа «Транзит» в Доме Радио, которая перенеслась на этот уик-энд с прошлых выходных, проходит в городе целых три дня. Проект приурочен к переезду творческих коллективов в связи с ремонтом площадки, и его главная идея — отправить гостей «в будущее» и показать институцию такой, какой она станет уже после обновления и возвращения сюда команды: со свободным входом и без необходимости регистрироваться на отдельные события. В течение субботы и воскресенья каждый желающий сможет попробовать всё и сразу без ограничений. Например, посетить экспозицию «Транзит», посмотреть инсталляции и танц-хоррор Lux inferno, поучаствовать в занятиях «Пляс» и «Распев», послушать концерт-мистерию «БИКАПО небесного леса», поучаствовать в совместной с «Полутора комнатами» программе «Проме Жутки. Променад» и просто оглядеться вокруг. «Транзит» в Доме Радио продлится в понедельник. В афише — концерт экспериментальной музыки и ночная медитация.



Учёные бросят вызов бессмыслице 6 и 7 апреля, с 10:30 до 20:30, 18+

На форуме «Учёные против мифов» два десятка известных исследователей из разных сфер в онлайн-формате подиспутируют о продлении жизни и народной медицине, пользе черники для глаз и кроссвордах как профилактике от болезни Альцгеймера. Среди участников апрельского форума — токсиколог Алексей Водовозов, врач-диетолог Александр Бурлаков, эксперт в области генетической генеалогии Владимир Волков и многие другие.

Мечты и путь в небо теперь в «Третьем месте»

До 26 мая, 16+

«Песочница и облака» — новый большой проект в пространстве «Третье место». Через призму детских воспоминаний и мечтаний и в формате девяти масштабных инсталляций молодые художники исследуют границы между реальностью и цифровыми мирами. Экспозиция в особняке Гурьевых-Нарышкиных родилась из творческих процессов второго потока резиденции мультимедийных художников. Екатерина Богатова, Татьяна Яковлева, Елена Мухаметова, Татьяна Мист, Валерия Рыбакова, Павел Бережной, Григорий Федосеев и арт-группа EVPRAXIS использовали новейшие технологии, лазерные проекции, работали с датчиками и программными компонентами, чтобы выстроить единый «нарратив мечты» и по-своему отразить тему в пространстве собственного проекта-вселенной.



В музеях

Мир шелкографии — от А до Я

с 6 апреля до 5 мая, 12+

Алтай. 2021 Фото: © Иван Мач Поделиться Поделиться





В залах общества «А–Я» открывается выставка «ТУ МАЧ. Оттиск — трафарет — тираж». Экспозиция — одновременно выставка артефактов и хроника создания шелкографии. Каждый этап — от возникновения идеи, отпечатка, формирования сетки до воплощения задумки на ткани — становится новой темой, достойной тщательного изучения. Идеолог проекта — художник, иллюстратор и дизайнер Иван Мач, который профессионально работает в технике шелкографии.



Молодые дизайнеры покажут игру с графикой и словами До 7 апреля, 18+

В Екатерининском собрании всего несколько дней продлится выставка печатных изданий в оформлении молодых дизайнеров «Акт 0. Пролог». Участники — студенты Школы дизайна Высшей школы экономики с направления «Типографика» — представят «графический спектакль». Они покажут, как зарождается печатное издание и проходит путь от идеи и метафоры до физического носителя с оригинальным расположением текста. В числе прочего участники экспериментировали с произведениями Жана Кокто, Хайнера Мюллера, текстами Владимира Маяковского для оперы «Победа над Солнцем», «Маленькими трагедиями» Александра Пушкина. Работы будут выставлены в историческом коридоре Екатерининского собрания. Это пространство, богато украшенное барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти, было недоступно для посещения до ноября 2023 года.



«Борей» сдаётся под напором воды До 20 апреля, 16+

Шум волн и изменчивость, непостоянство форм и оттенков — обо всём этом и в то же время о «живописи и ни о чём, кроме живописи», новая выставка «Вода» в галерее «Борей». Вода тут будет перетекать из одной картины в другую, а где-то — присутствовать столь незаметно, что зрителю придётся разгадать целый квест, чтобы обнаружить её следы. В тему водной стихии буквально с головой нырнули два живописца: Анатолий Заславский, чьи произведения находятся в коллекциях ведущих институций, в том числе в Русском музее, и Даниил Троянов — яркий современный экспрессионист.

Послушать музыку

Мацуев и оркестр — на вечере в память о Темирканове 5 апреля, 20:00, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В пятницу в Большом зале Филармонии заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева вместе с Денисом Мацуевым исполнит Первый фортепианный концерт Чайковского и Симфонию № 6 Прокофьева. Вечер посвящён памяти художественного руководителя Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Его не стало в ноябре 2023 года.

«Чайф» вернёт «Оранжевое настроение» 6 апреля, 19:00, 6+

В клубе «А2» в этот уик-энд выступает группа «Чайф». Повод вполне себе праздничный: альбому «Оранжевое настроение» в том году исполняется 30 лет. Песни, записанные когда-то в небольшой студии размером не больше кухни, теперь в большом зале споют десятки поклонников.

Узнать новое Историю искусства разложат на составляющие 6 апреля, 19:00, 16+

Фото: фрагмент обложки brodsky.online Поделиться Поделиться





В начале 2024 года московский музей «Гараж» издал книгу Ханса Бельтинга «История искусства после модернизма». Теперь в пространстве петербургских «Полутора комнат» идеи немецкого исследователя и теоретика обсудят научный редактор перевода его работы Мария Кравцова, историк искусства Екатерина Андреева, художник Александр Дашевский и исследователь авангарда Андрей Россомахин. Они попытаются прийти к единому мнению о том, почему Бельтинг не пишет ни об апокалиптических видениях конца времен, ни о конце исторического процесса, зато находит формулу глобального перерождения искусства в целом. Вход на лекцию — по регистрации.



Художники поделятся секретами мастерства 6 апреля, с 14:00, 16+

Петербургский союз художников проводит серию творческих встреч и мастер-классов на Большой Морской. В профессиональный праздник — День художника — причастные поделятся основами мастерства, например покажут, как работать с акварелью или маслом, как строить композиции или создавать скульптуры из бумаги. Открытые уроки пройдут сразу в нескольких залах, вход — по единому билету на выставки.



Тайну музыки в немом кино откроет исследователь 7 апреля, 16:00, 16+

Как «озвучивали» первые фильмы, почему в немом кино так часто снимали танцы и движение — ответами на эти вопросы в воскресенье поделится преподаватель ИТМО, автор цикла лекций об искусстве и визуальной культуре «Невроз в искусстве второй половины XIX века» Дарья Мартынова. С лекцией «Музыка и танцы в немом кино» она выступит в библиотеке им. Маяковского в «Севкабель Порту». Фишка вечера — просмотр самых необычных и показательных фрагментов из немого кино 1910–1920-х годов. Для того чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться.

Театральное

«Кабаре им. Мейерхольда» — премьера в Александринке

5 апреля, 18:00, 19:30

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Александринском театре — премьера спектакля Кирилла Люкевича «Кабаре им. Мейерхольда ». «Документальная сказка в свободном и смелом жанре кабаре» стала уже третьей постановкой, посвящённой теоретику и режиссёру, в этом сезоне. В материалах актёры обращаются не только к биографии Мейерхольда, но к самому мифу о нем — к тому, каким он был и каким его представляли другие. На сцене появятся ближайшие соратники и враги Мейерхольда — от Станиславского до Есенина, а движущей силой внутри спектакля станут как личные истории, так и стремительная смена эпох на фоне.



«Билокси Блюз» покажет цену товарищества

6 апреля, 19:15, 18+

Спектакль «Билокси Блюз» в театре «Легенда» переносит зрителей в армейский лагерь. Вместе с новобранцами им предстоит привыкать к жизни в новых условиях, учиться ценить новых товарищей и шутить, а главное — сохранить моральные принципы. Постановка — комедийная драма, и улыбнуться будет чему: герои не раз попадут в забавные ситуации и найдут оригинальный выход из них.



Пушкин объединил зарубежных артистов До 9 апреля

Фото: пресс-служба «Балтийского дома» Поделиться Поделиться





В начале месяца в «Балтийском доме» проходит ХХVI Фестиваль русских театров «Встречи в России», который в этом году посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Гомельский областной драматический театр из Беларуси и режиссер Роман Габриа в пятницу представят «Маленькие трагедии» (16+) в особом игровом ключе, а за основу возьмут как «Моцарта и Сальери», так и историческую встречу Пушкина с императором Николаем Первым. В субботу на сцену выйдут актёры Ферганского областного русского драматического театра из Узбекистана. Они покажут комедию режиссера Анвара Абдуллаева «Барышня-крестьянка» (12+) по мотивам одноимённой повести писателя. В воскресенье же Русский драматический театр из Казахстана и режиссер Роман Лыков обратятся к пушкинской мистике и «Пиковой даме» (12+).



На экранах

«Золото Умальты»: экшен и шаманы в сибирской глубинке

С 4 апреля, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит боевик Андрея Богатырева «Золото Умальты» : пересказ реальной истории о поиске партии драгоценного металла, пропавшего в Хабаровском крае. В игру вступают золотопромышленник из Петербурга, команда наёмников и авантюристы. В фильме снялись Александр Самойленко («Холоп»), Софья Эрнст («Угрюм-река»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Павел Деревянко («Девять жизней Нестора Махно»), Вольфганг Черни («Собибор»).





Героиня Сейду отправится в прошлые жизни С 4 апреля, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кинотеатрах зрителей ждет «Предчувствие», фильм французского режиссера Бертрана Бонелло, спродюсированный Ксавье Доланом. В главной роли снялась Леа Сейду, чья героиня живёт в будущем, где люди избавляются от эмоций. Во время операции по «удалению» ненужных чувств девушка переживает свои прошлые жизни, попадая в разные временные точки и в каждом воплощении встречает мужчину, в которого влюблена.

Жизнь Беккета переосмыслят «Гении» C 4 апреля, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит фильм Джеймса Марша «Гении». В центре сюжета — история жизни ирландского писателя Сэмюэля Беккета, автора знаменитой пьесы «В ожидании Годо». Картина коснется разных периодов его жизни — от беспечных дней в Париже до участия в Сопротивлении во время Второй мировой и затем — пути к Нобелевской премии по литературе и жизни в затворничестве. Зрители увидят, как строились отношения писателя с близкими, будь то его друг и писатель Джеймс Джойс, жена или любовница. Молодого Беккета воплотил Фионн О’Ши («Нормальные люди»), а в зрелом периоде жизни его сыграет лауреат «Золотого глобуса» Гэбриел Бирн («Перекресток Миллера», «Государственная тайна»).



Майкл Китон сыграет опытного убийцу С 4 апреля, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино — премьера фильма «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном в главной роли. Его герой — наёмник Нокс, который узнаёт, что неизлечимо болен, одновременно с известием о том, что его сын убил человека. Вместе с верным другом, которого сыграл Аль Пачино, мужчина разрабатывает план, чтобы помочь молодому человеку.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

