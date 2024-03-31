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    Павел Деревянко, Антон Ткаченко и Софья Эрнст отправятся за сокровищами в вестерне «Золото Умальты»

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    7 комментариев

    4 апреля в прокат выходит боевик Андрея Богатырева «Золото Умальты». Сюжет основан на реальных событиях, когда в начале XX века пропала партия золота, добытого в Хабаровском крае на реке Умальта.

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    По сценарию фильма, в 1917 году во время транспортировки сорока пудов золота его похищает банда таинственных грабителей, нарядившихся в шаманские маски. Золотопромышленник из Петербурга Леонтий Булыгин подозревает в грабеже кочевых тунгусов. За золотом он снаряжает команду наёмников. Одновременно с этим о пропаже сокровища узнают и другие авантюристы: плутоватая звезда театра и кино Соня и благородный офицер Долецкий. Они также начинают погоню за золотом.

    В фильме снялись Александр Самойленко («Холоп»), Софья Эрнст («Угрюм-река»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Павел Деревянко («Девять жизней Нестора Махно»), Вольфганг Черни («Собибор»).

    Режиссер Андрей Богатырев известен своими картинами «Легенда о самбо», «Красный призрак» и работой над сериалом «Вампиры средней полосы». Он рассказал, что, снимая новый фильм, ориентировался на фильмы Квентина Тарантино, Серджио Леоне и Джона Форда — так что в прокат выходит настоящий вестерн, точнее, истерн.

    16+

    Матвей Пирогов

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    Комментарии 7

    Гость04 Апр 2024 в 04:45
    блатота что то может?
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