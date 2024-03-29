В кино расскажут историю жизни ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета

4 апреля на экраны выходит фильм Джеймса Марша «Гении». В центре сюжета — история жизни ирландского писателя Сэмюэля Беккета, автора знаменитой пьесы «В ожидании Годо». Картина коснется разных периодов его жизни — от беспечных дней в Париже до участия в Сопротивлении во время Второй мировой и затем — пути к мировой славе, Нобелевской премии по литературе и жизни в затворничестве. В оригинале фильм называется «Сначала танцуй»: это отсылка к приписываемой Беккету фразе «Сначала танцуй, потом думай. Это естественный порядок вещей».

Молодого Беккета воплотит Фионн О’Ши («Нормальные люди»), а в зрелом периоде жизни его сыграет лауреат «Золотого глобуса» Гэбриел Бирн («Перекресток Миллера», «Государственная тайна»). По словам самого Бирна, «это попытка облечь в плоть и кровь человека, о котором люди знают очень мало. В этом фильме мы не ищем пародию на Беккета, скорее, мы хотим почувствовать, каким он был, а не концентрировать внимание зрителя на парике, гриме или накладном носе».



Кроме того, в фильме пойдет речь и о драматичных отношениях Беккета с близкими, будь то другой ирландский гений Джеймс Джойс (его играет Эйдан Гиллен — Мизинец из «Игры престолов»), чья дочь страдала от несчастной любви к Беккету, жена Сюзанна (Сандрин Боннэр) или любовница Барбара Брей (Максин Пик).

