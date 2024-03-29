В кино «Предчувствие» — фантастический триллер о прошлых жизнях с Леа Сейду в главной роли

С 4 апреля зрителей в кинотеатрах ждет «Предчувствие», фильм французского режиссера Бертрана Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я»). Продюсером картины стал другой известный французский постановщик — Ксавье Долан. За основу была взята новелла Генри Джеймса «Зверь в чаще».
В главной роли снялась Леа Сейду («Жизнь Адель», «Не время умирать»). Её героиня Габриэль живет в 2044 году, в утопическом будущем, где, конечно же, люди стараются избавиться от эмоций. При помощи определенной корректировки ДНК можно этого добиться — на это и решается Габриэль. Однако в ходе операции она начинает переживать свои прошлые жизни, попадая то в 1910-й, то в 2014 год и встречая в каждом из своих воплощений мужчину, в которого влюблена. Её партнёра сыграл Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»).
Премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля в прошлом году. При этом критики оценили фильм как приятно напоминающий «Твин Пикс» и другие запутанные работы Дэвида Линча. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 86%.
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Матвей Пирогов