В кино «Предчувствие» — фантастический триллер о прошлых жизнях с Леа Сейду в главной роли

В главной роли снялась Леа Сейду («Жизнь Адель», «Не время умирать»). Её героиня Габриэль живет в 2044 году, в утопическом будущем, где, конечно же, люди стараются избавиться от эмоций. При помощи определенной корректировки ДНК можно этого добиться — на это и решается Габриэль. Однако в ходе операции она начинает переживать свои прошлые жизни, попадая то в 1910-й, то в 2014 год и встречая в каждом из своих воплощений мужчину, в которого влюблена. Её партнёра сыграл Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»).

