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    Майкл Китон и Аль Пачино пускаются во все тяжкие в новом боевике «Хитмен. Последнее дело»

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    28 марта в кино — премьера фильма «Хитмен. Последнее дело». Главную роль в картине сыграл Майкл Китон («Битлджюс», «Бердмен»).

    Фото: filmatmosphere.com/
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    К герою компьютерных игр Хитмену сюжет не имеет отношения. Персонаж Китона — наёмный убийца Нокс, вышедший на пенсию. Все последние годы он мечтал забыть о том, чем занимался, и судьба сыграла с ним злую шутку. Нокс выясняет, что он болен особой формой деменции: ему осталось жить несколько недель, на протяжении которых он будет стремительно терять память. В это же время с ним выходит на связь сын (Джеймс Марсден, «Мир дикого Запада»), с которым они давно не общались. Молодой человек совершил убийство в порыве ярости. Нокс пытается спасти сына при помощи верного друга (Аль Пачино, «Лицо со шрамом»), пока его память еще позволяет отличать друга от врага.

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    Майкл Китон выступил на проекте и в качестве режиссера. Это второй его фильм в этом качестве: в 2008 году Китон снял криминальную драму «Веселый господин», также с собой в главной роли.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: filmatmosphere.com/

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