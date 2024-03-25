Майкл Китон и Аль Пачино пускаются во все тяжкие в новом боевике «Хитмен. Последнее дело»

28 марта в кино — премьера фильма «Хитмен. Последнее дело». Главную роль в картине сыграл Майкл Китон («Битлджюс», «Бердмен»).
К герою компьютерных игр Хитмену сюжет не имеет отношения. Персонаж Китона — наёмный убийца Нокс, вышедший на пенсию. Все последние годы он мечтал забыть о том, чем занимался, и судьба сыграла с ним злую шутку. Нокс выясняет, что он болен особой формой деменции: ему осталось жить несколько недель, на протяжении которых он будет стремительно терять память. В это же время с ним выходит на связь сын (Джеймс Марсден, «Мир дикого Запада»), с которым они давно не общались. Молодой человек совершил убийство в порыве ярости. Нокс пытается спасти сына при помощи верного друга (Аль Пачино, «Лицо со шрамом»), пока его память еще позволяет отличать друга от врага.
Майкл Китон выступил на проекте и в качестве режиссера. Это второй его фильм в этом качестве: в 2008 году Китон снял криминальную драму «Веселый господин», также с собой в главной роли.
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Матвей Пирогов