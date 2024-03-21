Дом Радио проведет прощальный марафон в здании на Итальянской

Двухдневная программа «Дом Радио. Транзит», приуроченная к переезду творческих коллективов и образовательных программ из Дома Радио в связи с его ремонтом, пройдет 31 марта и 1 апреля.

Марафон станет своего рода «превью» будущего Дома Радио, каким его видят кураторы после ремонта. Среди главных изменений — открытие пространства для публики в постоянном режиме: сейчас зрители могут участвовать в конкретных мероприятиях по спискам регистрации или по билетам, в будущем же они смогут приходить просто в пространство и проводить время на разных этажах в свободном режиме. Такая же возможность будет у публики и в эти дни.

В первый день, 31 марта, гости смогут посетить экспозицию «Транзит», посмотреть инсталляции, поучаствовать в занятиях «Пляс» и «Распев», послушать концерт-мистерию «БИКАПО небесного леса», побывать на совместной программе с музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского «Опыты между», на премьере перформанса хореографа Ольги Цветковой на музыку композитора-резидента Дома Радио Алексея Сюмака, кинопоказах и медиациях. В течение всего дня для зрителей будут открыты Библиотека-фонотека, бар «Алексеич» и два буфета. Финальным событием дня станет выступление оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Во второй день, 1 апреля, публику ждут концерт экспериментальной музыки «Башня из слоновой кости IV», спецпоказы оперы «Замок герцога Синяя Борода» и «Мистерия на конец времен» с Зальцбургского фестиваля, а также ночная медиация.



С полной программой можно ознакомиться на сайте.



Покупка билетов на платные события c 20 марта, регистрация на бесплатные станет возможной в полдень 22 марта.



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