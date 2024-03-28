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    Дом Радио переносит прощальный марафон мероприятий в своем здании на Итальянской

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    Администрация Дома Радио перенесла мероприятие «Дом Радио. Транзит», планировавшееся на 31 марта и 1 апреля. Об этом сообщается в соцсетях проекта. Планировалось, что его можно будет посетить по бесплатным регистрациям на вход в само здание, а дальше участники смогут выбирать между концертами, занятиями танцем, хором, встречами в библиотеке-медиатеке и осмотром инсталляций.

    Новые даты культурного марафона обещают назвать позднее, все регистрации и купленные билеты (вход на некоторые мероприятия должен был быть по билетам) действительны.

    Исключением станет показ оперы «Замок герцога Синяя Борода» и «Мистерии на конец времен» с Зальцбургского фестиваля в Доме Радио, который по-прежнему состоится 1 апреля в 20:00 (18+).

    «Фонтанка» рассказывала о предстоящем ремонте в здании на Итальянской, а также о том, для чего он запланирован, как будет Дом Радио работать все это время и что изменится.

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