Дом Радио переносит прощальный марафон мероприятий в своем здании на Итальянской

Администрация Дома Радио перенесла мероприятие «Дом Радио. Транзит», планировавшееся на 31 марта и 1 апреля. Об этом сообщается в соцсетях проекта. Планировалось, что его можно будет посетить по бесплатным регистрациям на вход в само здание, а дальше участники смогут выбирать между концертами, занятиями танцем, хором, встречами в библиотеке-медиатеке и осмотром инсталляций.



Новые даты культурного марафона обещают назвать позднее, все регистрации и купленные билеты (вход на некоторые мероприятия должен был быть по билетам) действительны.

