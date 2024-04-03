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    Кирилл Люкевич выпускает в Александринском театре «Кабаре им. Мейерхольда»

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    В Александринском театре 4 и 5 апреля пройдет премьера спектакля Кирилла Люкевича «Кабаре им. Мейерхольда». Спектакль, поставленный на 7-м ярусе исторической Александринской сцены, станет уже третьей работой театра в этом сезоне, посвященной В. Э. Мейерхольду. Сами авторы определяют жанр своего спектакля как «документальная сказка в свободном и смелом жанре кабаре».

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: alexandrinsky.ru/
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    Создатели постановки обращаются не только к биографии Мейерхольда, но к самому мифу о нем — к тому, каким он был и каким его представляли другие. В одном ряду вместе с Мейерхольдом окажутся его ближайшие соратники и враги — Райх, Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Маяковский, Есенин, Шаляпин, Булгаков и некоторые другие. Сюжетом растрепанного и смешного кабаре — помимо личных историй о Мейерхольде, выуженных из справочников, воспоминаний и писем, — станет сама смена истории, неумолимое движение от Серебряного века к эпохе революции и становлению Советской власти.

    Главными приемами современного балаганчика станут театральные маски и театр кукол. Гротескные образы исторических персонажей, музыкальные вставки, эксцентричные номера и «петрушечные» интермедии с куклами Николая II, Ленина и Сталина позволяют спектаклю балансировать на канате исторических дат, натянутом между веселой театральной иллюзией, радостью игры и пугающей трагедией невыдуманного финала судеб реальных людей.

    В спектакле принимают участие артисты Иван Жуков, Александр Лушин, Дмитрий Белов, Мария Лопатина, Алиса Горшкова, Дмитрий Сизов, Анастасия Люкевич.

    18+

    Арина Хек

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: alexandrinsky.ru/

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