Мурино — родина российского гольфа, или Читайте «Остров сокровищ». Как прошла «Ночь музеев»

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От количества — к качеству: «Ночь музеев» в последние годы утратила карнавальность спонтанности, прося на все площадки регистрироваться заранее, но пришла к осознанности (меньше посетителей — больше внимания каждому). В этом году в ежегодном празднике культуры приняли участие 13 новых площадок, «Фонтанка» составила свой маршрут преимущественно из них и не пожалела.



«Ночь музеев» без свой машины — приключение вдвойне. Особенно если в центре всё давно изучено и хочется новых впечатлений. Да, есть прекрасные ночные автобусы, запущенные организаторами (к удивлению нашего корреспондента, они отходили от Исаакиевской площади практически пустыми, а помните, как плотненько в них было лет 10 назад?). Но, по ощущениям, всё больше площадок выбирает вечерний формат работы до 23:00, а не до шести утра, а значит времени на их осмотр по факту становится меньше.

«Фонтанка» пустилась во все тяжкие и рванула в направлении Мурино, точнее — в Новую Охту, что административно относится к Красногвардейском району. «Всего-то» полтора часа в один конец, и библиотека «КУБ», одна из новых участниц проекта, радует гостеприимством. В фойе — целый комитет по торжественной встрече, и даже до того, как журналист выдает себя фотоаппаратом, — сотрудники любезно рассказывают программу вечера, предлагают осмотреть пространство и попить кофе в ожидании лекции.



Пространство действительно милое. Ярко, уютно, познавательно: на стенах — плакаты с историей домов-памятников Красногвардейского района, его достопримечательностей (сохранившихся и не дошедших до наших дней), на раздаче для особо любознательных — списочек. С началом лекции становится откровенно обидно за библиотеку: такой интересный и насыщенный доклад, с историческими картами, цитатами, отсылками к художественной литературе — явно пригодился бы больше, чем шести-семи слушателям. Тут вам и спорт, и любовь, и причуды советской промышленности.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во-первых, Мурино — родина российского гольфа, клуб тут был основан в 1891 году английскими колонистами — примерно там, где сейчас находится метро «Девяткино». Собственно, так появилась в районе Английская улица.



Во-вторых, «есть в Графском парке черный пруд»… Точнее, наоборот, пруд — Графский, но история любви даже более трагическая. Он — дошедшее до наших дней воспоминание о роскошной летней резиденции Воронцовых. Пара — граф Семен Воронцов и его супруга Екатерина, дочь адмирала Сенявина — жили в любви и гармонии, пока графа, дипломата, не отправили в Венецию. Там Екатерина заболела чахоткой и вскоре скончалась (там и похоронена). А муж в память о ней приказал построить в Мурино храм святой великомученицы Екатерины. Проектом занялся архитектор Николай Львов (он же строил Невские ворота Петропавловской крепости и почтамт), храм сохранился и недавно был отреставрирован.



Ну и, в-третьих, Охта — неотъемлемая часть детства наших родителей. Уже переходя от лекции к экскурсии и более широкому описанию истории нынешнего Красногвардейского района, в библиотеке напомнили, что Охтинский пороховой завод (он же потом — Охтинский химический комбинат) производил в советские годы знаменитых целлулоидных пупсов, с которыми играли дети 1950-х , 1960-х .

В общем, далекий старт «Ночи музеев» себя оправдал, это лишь малая часть сведений из лекции и экскурсии. Кстати, в «КУБе» их проводят и в течение года, и сотрудницы заверяют, что к ним приезжают жители разных районов.



Охта, конечно, не Омск, но Красногвардейский район так просто не покинешь. А если там работает библиотека «ШКАФ» — так и не захочется. Впрочем, это столько же библиотека, сколько и центр современного искусства, и мини-театр, судя по актерским способностям сотрудников. В «Ночь музеев» там нагнетали саспенс таинственной музыкой с ударами в колокола, заманивали черной комнатой с инсталляцией и развлекали квестом «найди спрятанные в открытом хранении копии страниц книг и вставь пропущенные фразы». Результат предполагалось предъявить Хранителю — персонажу, вдохновленному горбуном Квазимодой. Тот поджидал гостей по трое при свечах (для Пожнадзора: электрических — это же библиотека!) и вместо колоколов оперировал двигающимися и вращающимися книжными шкафами, норовя в шутку сузить проход с посетителями («Книги сближают!»). Так в «Ночь музеев» в «ШКАФу» показали закрытое помещение хранения и устроили гадания по книгам. «Фонтанке» досталось перечитать «Остров сокровищ». Трактовку придумайте сами.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «ШКАФ» забралось уже не так мало посетителей, как в «КУБ» — десятка два. Вечерняя библиотека была в их распоряжении — с уютной «комнатой бездельника» с мохнатым ковром, подвесными креслами и перечисленными на стене эпитетами, которые разные писатели применяли к слову «тишина». Тут же в холле «Этажа воплощения» (да, названия тут креативные) представлена мультимедийная инсталляция «Источник» с тазиком, занавесом и бутылками минералки (мы же напротив завода «Полюстрово»!). Проходят выставки, осмысляющие историю района через современное искусство, — и в этом несомненная фишка столь удаленной от центра площадки.



Вечер — самое время ехать на бал. Он как раз намечался в особняке Мясникова на Восстания. Роскошные интерьеры здания, построенного в 1857–1859 годах по проекту архитектора Aлександра Гемилиана (строившего комплекс зданий Арсенала) и много лет служившего поликлиникой и больницей, стали частным арт-пространством всего пару лет назад. На «Ночь музеев» там был назначен концерт-променад с аллегорическими и мифологическими сценами в исполнении резидентов клуба особняка Мясникова, артистов оперы и балета Мариинского и Михайловского театров. Предполагалось воссоздать атмосферу Версальского дворца.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Трудно сказать, как там складывалось с атмосферой в Версале при Людовике XIV , но особняк Мясникова был дорого-богато пропитан духами. На входе выдавали бахилы. К публике, собранной в фойе (и весьма многочисленной), с лестницы обратился бойкий и моложавый Жан-Батист Люлли (композитор XVII века , кто не помнит), который представил более зрелого Аполлона и отправил в соседний зал слушать «Лебедя» Сен-Санса (не спрашивайте, как всё это соединяется между собой).



В общем, главное — посетители смогли увидеть отреставрированные залы, послушать классику (пусть и стоя, на бегу) и сфотографироваться у фонтана с амурчиком — в другой раз пришлось бы платить 3,5 тысячи за участие в экскурсии или от 1 до 5 за присутствие на мероприятии в этих стенах.

К своему стыду, корреспондент «Фонтанки» только в эту «Ночь музеев» открыл для себя Музей «Анна Ахматова. Серебряный век». Неочевидное (в сравнении с Фонтанным домом) месторасположение в Автово несправедливо не обращает на площадку внимания, меж тем это — первый в стране музей Ахматовой, появившийся еще из лито «Пушкиниана» и Народного музея Ахматовой, на основе личной коллекции основателя музея Валентины Биличенко.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последнюю в этот вечер экскурсию пришли послушать два десятка человек, и здесь также каждому уделили особое внимание: сначала помогли разгадать цитаты поэтов Серебряного века, потом провели по залам, погруженным в сумерки и свет свечей (да-да, всё в порядке, свечи тут тоже электрические), прочли стихи, а завершили концертом. Среди представленных подлинных предметов — мебель из родового имения Гумилевых Слепнево и другие предметы интерьеров, где бывала и которыми пользовалась Ахматова.

По новым правилам «Ночи музеев», за ночь по билету можно посетить пять площадок. Последней в своем графике «Фонтанка» выбрала Академическую капеллу. Это, конечно, не площадка-новичок, в отличие от остальных, но там произошло неожиданное обновление (нет, пока не мамонт, мамонт будет завтра). Над сценой появились живописные полотна, в корне меняющие восприятие одной из главных концертных площадок Петербурга.



Полотна — реконструкция исторических, выполнены художником, профессором Академии художеств Александром Ивановым по фотографиям и эскизам. Вид зала капеллы они, и правда, оживляют (не только же на люстры филармонии любоваться, слушая музыку). Но и разочаровывают несоответствием архитектуре пространства: прямоугольные, они встроены в скругленные арки. К сожалению, по предоставленному капеллой историческому снимку трудно судить, было ли так изначально.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В любом случае на концерте «Ночи музеев» слушателям показывали не только эти полотна, но и классику мировой живописи — на экране. И трудно сказать, что творилось бы в зале, если б организаторы этого не сделали: даже с таким развлечением публика на хорах сновала взад-вперед во время исполнения, беззастенчиво скрипя полами, и смотрела в телефоны. На аплодисменты в неположенных местах смешно и жаловаться.



Но если во всем видеть плюсы — значит смогла «Ночь музеев» в очередной раз объединить под своим крылом публику, не бывающую на академических концертах, и тех, для кого культура — образ жизни. И продолжит это делать: уже заявлена летняя программа для посетителей акции — концерты, экскурсии, скидки на посещение некоторых музеев. Так, уже 1 июня филиал Музея городской скульптуры на « Невском, 19 » откроет выставку-исследование о пяти утраченных монументах начала XX века . Подробности — на сайте акции во вкладке «После ночи».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

