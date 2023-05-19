В Капеллу едет мамонт Самсон. Он из Новосибирска

Самый полный скелет шерстистого мамонта в мире — гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея — едет в Петербург. Его выставят в составе выставки «Окаменевшее время» в Академической капелле — об этом сообщает Новосибирский краеведческий музей. Выставка пройдет 25–26 мая.
Самсоном мамонта нарекли «за его внушительные размеры и уникальность». Скелет длиной 5,5 метра и высотой свыше 3 метров нашли на территории Новосибирской области в 2011 году.
«Это был молодой мамонт: он либо продолжал расти, либо только закончил свой рост, — рассказывают в Новосибирском краеведческом музее. — О достаточно юном возрасте говорят и не закрывшиеся швы в местах нарастания костной ткани на конечностях, и относительно короткие бивни».
Там также рассказывают, что крупных животных в ледниковый период в тех краях обитало множество — мамонты, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади, гигантские олени, пещерные львы и многие другие. И сегодня находки древних костей вдоль берегов рек региона стали «обычным явлением». Причем даже чаще, чем мамонтов, находят обломки костей первобытных бизонов и плейстоценовых лошадей — что для науки особой ценности не представляет. А вот если сохранилась хотя бы треть скелета — это считается палеонтологической удачей.
Показывать Самсона петербуржцам будут бесплатно. Также в программе Дней культуры Новосибирской области в Петербурге — выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора «Сибирь — жемчужина России», концерт Новосибирского академического симфонического оркестра со скрипачом Вадимом Репиным, спектакль «Шинель» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», несколько выставок и показ научного и индустриального кино.