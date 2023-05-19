В Капеллу едет мамонт Самсон. Он из Новосибирска

Самый полный скелет шерстистого мамонта в мире — гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея — едет в Петербург. Его выставят в составе выставки «Окаменевшее время» в Академической капелле — об этом сообщает Новосибирский краеведческий музей. Выставка пройдет 25–26 мая.



Самсоном мамонта нарекли «за его внушительные размеры и уникальность». Скелет длиной 5,5 метра и высотой свыше 3 метров нашли на территории Новосибирской области в 2011 году.



«Это был молодой мамонт: он либо продолжал расти, либо только закончил свой рост, — рассказывают в Новосибирском краеведческом музее. — О достаточно юном возрасте говорят и не закрывшиеся швы в местах нарастания костной ткани на конечностях, и относительно короткие бивни».

