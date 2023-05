Match Group — американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.



