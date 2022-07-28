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    И Tinder тоже. Сервис онлайн-знакомств заплатит за отказ локализовать данные россиян

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    Американское приложение для знакомств Tinder признано виновным в отказе от локализации данных жителей России на территории страны. В качестве наказания будет наложен штраф. Об этом 28 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение мирового суда Таганского района столицы.

    Match Group LLC (компания — владелец Tinder) признана виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП России. Штраф составит 2 миллиона рублей.

    Напомним, что в апреле текущего года из-за событий на Украине Tinder отключил платные опции для россиян. Тем не менее сервис знакомств остался в стране. Конкуренты, Badoo и Bumble, Россию покинули.

    При этом в конце июня пользователи начали жаловаться на сбой работы приложения «Тиндер».

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