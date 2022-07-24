«Tinder сломался». Российские пользователи жалуются на сбои в работе приложения для знакомств

Россияне жалуются на работу популярного сервиса для знакомств Tinder. Судя по отзывам в Play Market, пользователи сталкиваются с проблемами с регистрацией, а также с необоснованными блокировками аккаунта, исчезновением переписок, невозможностью образовать пару. Кроме того, приложение показывает по второму и третьему кругу уже отклоненные анкеты.

При этом через десктопную версию Tinder, по их словам, работает более корректно. Сложности случались и раньше, но в последние два месяца пользоваться приложением стало практически невозможно. Рейтинг на Play Market упал до 2.3.

В апреле Tinder отключил платные опции для россиян, однако не стал полностью уходить из страны, как это сделали Badoo и Bumble. «Приложение периодически сваливается в офлайн, в это время пуши о сообщениях приходят, а сами сообщения прочитать невозможно, как невозможны и все остальные действия», — сообщает один из пользователей 24 июля. «Сначала перестал показывать анкеты, одни и те же по кругу шли, лайки не засчитывались. Потом внезапно удалили профиль, причем никаких уведомлений, что я что-то нарушила, просто моей анкеты нет, и всё», — говорится в другом отзыве. При попытке восстановить профиль пришло письмо, что к данному адресу ни один профиль не привязан.

«Уже несколько недель приложение не дает войти в аккаунт, не знаю, связано ли это с российским номером или какими-то внутренними проблемами, но СМС просто не приходят», — рассказывает еще одна девушка. «Не могу зарегистрироваться ни одним доступным способом, ни через приложение, ни через сайт, пробовал разные почты, разные номера телефонов, разные аккаунты Faceboоk, пробовал с одного смартфона, с другого, с ноутбука — НЕ РАБОТАЕТ!!!» — жалуется автор другого отзыва. При этом, по словам пользователей, после неудачной попытки регистрации по российскому номеру попытка завести аккаунт через белорусскую сим-карту увенчалась успехом с первого раза. Однако за четыре дня использования приложения ни одной пары образовать не удалось, но в браузерной версии пары все-таки отобразились.

«Постоянно показывает одних и тех же людей, даже кого уже лайкнул. Это какой-то замкнутый круг», — отмечается в одном из отзывов.