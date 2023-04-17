Иноагенты и покинувшие страну с «антироссийской позицией». Кому хотят запретить зарабатывать на культурной деятельности в РФ

В Госдуме планируют запретить некоторым людям получать доходы от культурной деятельности в РФ. К ним относятся иноагенты и покинувшие страну деятели культуры, занимающие «антироссийскую позицию».

Рабочая группа для разработки предложений уже создана, сообщила в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также опубликовала ссылку на протокол заседания от 10 апреля, в котором указано соответствующее решение.

Возглавила группу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Помимо нее и Ямпольской, в состав группы вошли вице-спикер Петр Толстой и председатели трех комитетов: Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Павел Крашенинников (по госстроительству и законодательству) и Александр Хинштейн (по информационной политике). Все участники — представители «Единой России».



«Речь идет о тех, кто впрямую нарушает законодательство РФ: либо оскорбляет, либо дискредитирует, либо впрямую участвует в финансировании противника. Если человек подпадает под административное или уголовное наказание по этим статьям, то тогда мы считаем, что необходимы и другие меры наказания», — рассказала Ямпольская «Ведомостям». Она уточнила, что действия рабочей группы должны быть направлены на иноагентов и тех, кто подпадает под конкретные административные или уголовные статьи.

По словам замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, среди предложений был запрет на выход в прокат фильмов с участием некоторых актеров, а также исключение их из театральных постановок в РФ. Речь шла о людях, признанных виновными в дискредитации армии или финансировании ВСУ. Драпеко отметила, что от этой идеи в комитете отказались: решили, что фильмы — это коллективное творчество, и запрещать их из-за действий «какого-то артиста» нецелесообразно.

