Иноагенты и покинувшие страну с «антироссийской позицией». Кому хотят запретить зарабатывать на культурной деятельности в РФ

В Госдуме планируют запретить некоторым людям получать доходы от культурной деятельности в РФ. К ним относятся иноагенты и покинувшие страну деятели культуры, занимающие «антироссийскую позицию».
Рабочая группа для разработки предложений уже создана, сообщила в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также опубликовала ссылку на протокол заседания от 10 апреля, в котором указано соответствующее решение.
Возглавила группу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Помимо нее и Ямпольской, в состав группы вошли вице-спикер Петр Толстой и председатели трех комитетов: Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Павел Крашенинников (по госстроительству и законодательству) и Александр Хинштейн (по информационной политике). Все участники — представители «Единой России».
«Речь идет о тех, кто впрямую нарушает законодательство РФ: либо оскорбляет, либо дискредитирует, либо впрямую участвует в финансировании противника. Если человек подпадает под административное или уголовное наказание по этим статьям, то тогда мы считаем, что необходимы и другие меры наказания», — рассказала Ямпольская «Ведомостям». Она уточнила, что действия рабочей группы должны быть направлены на иноагентов и тех, кто подпадает под конкретные административные или уголовные статьи.
По словам замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, среди предложений был запрет на выход в прокат фильмов с участием некоторых актеров, а также исключение их из театральных постановок в РФ. Речь шла о людях, признанных виновными в дискредитации армии или финансировании ВСУ. Драпеко отметила, что от этой идеи в комитете отказались: решили, что фильмы — это коллективное творчество, и запрещать их из-за действий «какого-то артиста» нецелесообразно.
В феврале Ямпольская сообщала, что в Госдуме готовится группа по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне спецоперации ВС РФ и выступают с антироссийских позиций. Ранее она говорила, что выступающих против России артистов нужно «отрезать от кормушек» и отбирать у них звания и госнаграды. После этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила о необходимости создать «стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».