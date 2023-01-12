«Должен появиться публичный стоп-лист». В Госдуме развили идею Ямпольской «отрезать от кормушек» выступающих «против России»

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина от «Единой России» в интервью РИА Новости 12 января заявила о необходимости создать «стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».
При этом депутат отказалась признавать такие действия цензурой, охарактеризовав их как «логичную реакцию» на поведение, которое та считает «отвратительным».
Беседа, имевшая поводом недавнее высказывание актера и певца Артура Смольянинова, продолжила мысль председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, которую та высказала накануне. По мнению Ямпольской, у звезд, выступающих «против России», надо «отбирать» не звания, а источники заработка.
В пример депутат приводила того же Смольянинова, у которого нет ни званий, ни госнаград.
«Надо отрезать от всех возможных «кормушек»», — заявила она, уточнив, что не имеет значения, в проекте с каким содержанием принимает артист. — «Даже если он будет читать сказки Пушкина. Вот просто фамилия такая должна быть основанием для блокировки».
В качестве конкретных шагов для осуществления замысла Ямпольская предположила расширение возможностей Роскомнадзора, которому законодатели могли бы дать «фильтры, по которым это можно будет делать».
Напомним, ранее уехавший из России актер Артур Смольянинов признался в ненависти к россиянам, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. После этого глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении актера.