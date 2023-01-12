«Должен появиться публичный стоп-лист». В Госдуме развили идею Ямпольской «отрезать от кормушек» выступающих «против России»

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина от «Единой России» в интервью РИА Новости 12 января заявила о необходимости создать «стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».



При этом депутат отказалась признавать такие действия цензурой, охарактеризовав их как «логичную реакцию» на поведение, которое та считает «отвратительным».



Беседа, имевшая поводом недавнее высказывание актера и певца Артура Смольянинова, продолжила мысль председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, которую та высказала накануне. По мнению Ямпольской, у звезд, выступающих «против России», надо «отбирать» не звания, а источники заработка.

