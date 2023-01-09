Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после резонансного интервью актера Смольянинова

Глава следственного комитета то ли посмотрел, то ли ему рассказали об интервью актера Артура Смольянинова «Новой газете.Европа».



После этого он, как сообщает пресс-служба СК 9 января, поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении него.



По мнению председателя ведомства, Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России.



О том, по какой статье будет возбуждено дело, пока не сообщается.



Артур Смольянинов, который некоторое время назад покинул Россию, в интервью заявлял, что будущее России ему безразлично, и если бы он пошел воевать, то только на стороне Украины.

