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    Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после резонансного интервью актера Смольянинова

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    Глава следственного комитета то ли посмотрел, то ли ему рассказали об интервью актера Артура Смольянинова «Новой газете.Европа».

    После этого он, как сообщает пресс-служба СК 9 января, поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении него.

    По мнению председателя ведомства, Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России.

    О том, по какой статье будет возбуждено дело, пока не сообщается.

    Артур Смольянинов, который некоторое время назад покинул Россию, в интервью заявлял, что будущее России ему безразлично, и если бы он пошел воевать, то только на стороне Украины.

    Артур Смольянинов уехал из России в октябре. Перед этим он не скрывал своего отношения к конфликту на Украине, и уже после отъезда был заочно оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета» и другим проектам

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    Артур Смольянинов
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