«Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю». Артур Смольянинов рассказал, с кем готов воевать

«Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины», — об этом заявил актер в интервью «Новой газете Европа». Также звезда киноленты «Калашников» признался в ненависти к россиянам, которые принимают участие в боевых действиях. «Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю, — сказал Смольянинов. — И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, (…) я с ним снимался в «Девятой роте», еще в одном проекте. И я смотрю на фото, где он в форме под флагом Осетии. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения».

В заключение Смольянинов отметил, что будущее России ему безразлично. «Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику, — сказал он. — Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Артур Смольянинов уехал из России в октябре. Перед этим он не скрывал своего отношения к конфликту на Украине и уже после отъезда был заочно оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета» и другим проектам.