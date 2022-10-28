Суд в Москве оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России (первая часть 20.3.3 статьи КоАП РФ). Сумма денежного наказания — 30 тысяч рублей. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.
Как уточняет информагентство, поводом для возбуждения административного дела стало интервью актера, где тот негативно высказался о спецоперации. Эксперт-лингвист пришел к выводу, что «высказывания характеризуют действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».
Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета» и другим проектам.
Ещё в начале октября стало известно, что актёр уехал из России. Он рассказывал, что собирался уезжать в любом случае, так как ему постепенно перестали давать работу. «Фонтанка» писала, что Смольянинов дал несколько резких интервью по поводу СВО и не скрывал свою позицию в социальных сетях.