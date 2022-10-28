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    Суд в Москве оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ

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    4 комментария

    Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России (первая часть 20.3.3 статьи КоАП РФ). Сумма денежного наказания — 30 тысяч рублей. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

    Как уточняет информагентство, поводом для возбуждения административного дела стало интервью актера, где тот негативно высказался о спецоперации. Эксперт-лингвист пришел к выводу, что «высказывания характеризуют действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

    Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета» и другим проектам.

    Ещё в начале октября стало известно, что актёр уехал из России. Он рассказывал, что собирался уезжать в любом случае, так как ему постепенно перестали давать работу. «Фонтанка» писала, что Смольянинов дал несколько резких интервью по поводу СВО и не скрывал свою позицию в социальных сетях.

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    Комментарии 4

    Алик-128 Окт 2022 в 15:49
    Любопытно, как дискредитация ВС, так актёр, художник… но не токарь, слесарь, монтажник и прочие. Все дело в тонкой, ранимой натуре и переизбытке свободного времени?
    +0−2
    26586993728 Окт 2022 в 15:30
    Да так, как они сами себя дисредитируют, так вообще их никто не способен дисредитировать.
    +5−0
    Нечипорук28 Окт 2022 в 15:29
    Смелый человек. Большая редкость быть честным и смелым в наши дни.
    +5−0
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