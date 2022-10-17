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    Актера Артура Смольянинова обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Административное дело зарегистрировали в суде

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    Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело, возбужденное в отношении актера Артура Смольянинова.

    Как следует из картотеки суда, дело по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ») было зарегистрировано 17 октября.

    В суде не захотели пояснять, что именно стало основанием для обвинения. Сам Смольянинов дал несколько резких интервью по поводу СВО и не скрывал свою позицию в социальных сетях. Сейчас актер находится за границей.

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