Актера Артура Смольянинова обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Административное дело зарегистрировали в суде

Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело, возбужденное в отношении актера Артура Смольянинова.
Как следует из картотеки суда, дело по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ») было зарегистрировано 17 октября.
В суде не захотели пояснять, что именно стало основанием для обвинения. Сам Смольянинов дал несколько резких интервью по поводу СВО и не скрывал свою позицию в социальных сетях. Сейчас актер находится за границей.