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    В Госдуме создают группу по изучению мер против уехавших россиян

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    В Госдуме появится экспертная группа по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне спецоперации ВС РФ и выступают с антироссийских позиций. Об этом заявила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, передают 6 февраля «Известия».

    Наказания, по словам парламентария, будут предусмотрены только для тех, кто выступает из-за границы с заявлениями, подпадающими под статьи УК и Кодекса об административных правонарушениях. Также меры могут быть приняты против тех, кто оказывает прямую поддержку ВСУ.

    «Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме», — заявила Ямпольская.

    Кроме того, депутаты хотят встретиться с представителями творческого сообщества и творческих союзов. «Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — добавила глава комитета по культуре.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших россиян, которые оскорбляют страну.

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    ГосдумаЭмиграцияУехавшие россияне
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    Комментарии 8

    Гость06 Фев 2023 в 08:22
    А судьи кто?
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