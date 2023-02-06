В Госдуме создают группу по изучению мер против уехавших россиян

В Госдуме появится экспертная группа по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне спецоперации ВС РФ и выступают с антироссийских позиций. Об этом заявила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, передают 6 февраля «Известия».

Наказания, по словам парламентария, будут предусмотрены только для тех, кто выступает из-за границы с заявлениями, подпадающими под статьи УК и Кодекса об административных правонарушениях. Также меры могут быть приняты против тех, кто оказывает прямую поддержку ВСУ.

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме», — заявила Ямпольская.