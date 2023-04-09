«Зенит» обыграл лучшую команду весны, а Дзюба не подал руку Семаку

Победой для «Зенита» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Локомотива», который прошел 9 апреля в Москве. Петербуржцы пропустили первыми, но сумели переломить игру и забить два гола.

Матч против «Локомотива» стал для «Зенита» первой встречей против своего бывшего форварда Артема Дзюбы после его ухода в мае 2022 года. Артем — один из самых ярких и уж точно самый неоднозначный игрок в современной истории сине-бело-голубых. Но не будем повторятся: подробнее о том, как его любили и ненавидели в Петербурге, мы писали.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И если бы не этот фактор, матч против «Локомотива» не должен был становиться чем-то из ряда вон. Этот сезон для железнодорожников точно нельзя назвать удачным. Первую половину чемпионата «Локомотив» завершил на 14-м месте. Руководство, пытаясь спасти ситуацию, судорожно перебирало тренеров: в 17 турах с москвичами поработали Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр и Андрей Федоров. В итоге в ноябре пришел четвертый: Михаил Галактионов.

При нем зимой «Локомотив» провел мощную трансферную кампанию. Из «Крыльев Советов» перешли Максим Глушенков и Сергей Пиняев, которых хотели видеть у себя почти все лидеры российского футбола, в центр обороны взяли защитника «Бенфики» Хермана Конти, на вратарскую позицию — Илью Лантратова из «Химок». Ну и, конечно же, подписали Артема Дзюбу и Игоря Смольникова — еще одного бывшего игрока «Зенита».



В итоге команде удалось оторваться от зоны вылета и стыковых матчей. Весной «Локомотив» — лучшая команда РПЛ. Железнодорожники выиграли все четыре матча (3:1 с «Ростовом», 1:0 с «Ахматом», 3:2 с «Краснодаром» и 4:0 с «Пари НН»). Михаила Галактионова признали лучшим тренером РПЛ в марте. Дзюба тоже не отстал: на его счету шесть голов, в том числе хет-трик в ворота «Ростова». Таким образом, он закономерно вышел в стартовом составе.

У «Зенита» на поле с первых минут появились Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос (капитан команды), Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первый момент петербуржцы организовали на 5-й минуте, когда Мостовой пытался выбежать один на один с вратарем «Локомотива» Лантратовым. Однако игроку «Зенита» не удалось должным образом обработать мяч.



На 11-й минуте уже у ворот Кержакова Дзюба сумел сбросить с себя опеку, скинул с угла вратарской в центр, но там никто не был готов принять подачу. На 25-й вновь Дзюба пяткой отдал пас на Глушенкова на линию штрафной, но тот не попал под дальнюю штангу. Но спустя несколько секунд «Локомотив» все-таки сумел выйти вперед, воспользовавшись ошибкой соперника. Ренан отдал неудачный пас на Вендела, а тот упал в результате силовой борьбы с Глушенковым. Полузащитник «Локомотива» вышел один на один с Кержаковым и пробил точно в ворота.

«Зениту» удалось сравнять незадолго до перерыва. Малком получил мяч у штрафной и сделал изящный пас на Вендела. Тот сумел проскользнуть мимо Баринова и Карпукаса и прицельно пробил в угол вратарской.

В самом начале второго тайма Сергей Пиняев подлетел к штрафной с фланга, срезал угол и пробил, но Родригао подставил голову под мяч и отвел угрозу.



На 59-й минуте «Зенит» провел острую атакую, перехватив мяч в центре поля. Малком пробил неудачно, Мостовой попал в штангу, а у Вендела не получился удар головой. Болельщики схватились за головы: как можно было не забить?

Во второй половине тайма «Локомотив» стал все чаще прижиматься к своим воротам, а петербуржцы, наоборот, усилили давление. В итоге «Зенит» забил второй и вышел вперед. Дуглас Сантос от левого края штрафной нанёс сильный удар низом, мяч отскочил от ноги защитника на Кассьерру и тот пробил через себя. В последний момент Погостнов попытался вынести мяч, но вместо этого получилось эффектное добивание. Впрочем, гол все равно записали на колумбийского форварда «Зенита».

В самом конце матча у «Локомотива» Дзюба подбил мяч ногой после заброса в исполнении Миранчука и начал выпрашивать пенальти, но главный судья встречи Павел Кукуян решил, что Круговой не играл рукой. Итог 2:1 в пользу «Зенит». Дзюба вопреки ожиданиям, никак не отличился, зато показал себя уже после финального свистка, когда демонстративно не пожал руку Сергею Семаку.