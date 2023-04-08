«Подорвал пуканы у засранцев». История Дзюбы в «Зените», который впервые после ухода сыграет против петербуржцев

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» 9 апреля впервые сыграет против Артема Дзюбы, который теперь выступает за московский «Локомотив».

Артем Дзюба никогда не скрывал свое происхождение — он воспитанник «Спартака», и во всех интервью отмечал, что гордится этим, но с самим клубом у него всегда были очень сложные отношения. В декабре 2008-го Дзюба дважды забил за красно-белых «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА и решил, что это хороший повод публично высказать недовольство.



«Cильно подстегивало то, что меня не устраивает мое положение. Хотелось выложиться, чтобы доказать любимому клубу, в котором я вырос: Дзюбу рано списывать со счетов», — заявил он.



Но ситуация для него не изменилась. Наоборот, на следующий год команду возглавил Валерий Карпин, с которым у Артема сразу как-то не пошло. Дзюба ругался с главным тренером через прессу, обвинял его в несправедливом отношении. В итоге вторую часть чемпионата Дзюба провел в аренде в «Томи».

«Так решила команда, с которой у него произошел конфликт», — объяснял Карпин.



Тренер имел в виду известную историю с Владимиром Быстровым, у которого в раздевалке после тренировки пропали 15 тысяч рублей. Деньги нашли в куртке Дзюбы. Артем утверждал, что его подставили.

«Мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. Помню, как от меня отвернулись болельщики «Спартака» и все остальные. Меня выставили просто изгоем», — вспоминал в 2018-м Дзюба свой переход в «Томь» в передаче «Foot’больные люди».

После неплохого сезона-2010 в «Томи» (12 голов в 25 матчах) Дзюба вернулся в «Спартак» к Карпину. Тот стал гораздо чаще выпускать Артема в основе, а однажды в матче против «Зенита», который прошел 6 мая 2012 года и закончился победой москвичей (3:2), главный тренер выпустил Дзюбу на поле с капитанской повязкой. Но лед между ними даже после той игры не растаял. Конфликт только усугублялся. В 2015-м начались проблемы и с фанатами: одного из них Артем послал матом после вопроса о плохой игре, «Фратрия» потребовала от Дзюбы извинений, тот требование проигнорировал, и вскоре с фанатского сектора красно-белых полетели оскорбительные заряды в адрес футболиста. А вскоре Дзюба поругался из-за контракта и с владельцем команды — Леонидом Федуном. Артему не понравилось, что о продлении соглашения в родном клубе заговорили только после того, как он забил 6 голов в 5 стартовых турах сезона-2014/15, а Федун упрекнул его в жадности.



«Спартак» готов дать ему самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените». Он хочет получать, как Халк, но он не играет так, как Халк. Я хочу сказать, что и у нас, и у Дзюбы есть желание договориться. Артем будет в «Спартаке», — говорил Федун.

На этом фоне впервые появились слухи о переговорах с «Зенитом». За полгода до истечения контракта со «Спартаком» Дзюба уже имел право вести переговоры с другими клубами напрямую. Тут уже никто не скрывал, что петербуржцы — главные претенденты на игрока. Понимали, к чему идет, и в «Спартаке». В итоге «Зенит» подписал с Дзюбой пятилетний контракт с ежегодным окладом в 3 млн евро и еще 3 млн — подписной бонус. За это Артема перевели в дубль «Спартака», а потом и вовсе отдали до конца сезона в аренду в «Ростов». После окончания чемпионата-2014/15 Дзюба официально стал игроком «Зенита», где ему тоже были рады далеко не все.



Сразу после перехода в интервью сайту «Зенита» Дзюба заявил, что «один из главных факторов перехода — Лига чемпионов», и отмечал постоянную борьбу клуба за трофеи. В клубе тоже были довольны: сине-бело-голубые получили хорошего нападающего в самом расцвете лет, да еще с российским гражданством. Но фанаты были другого мнения. На «Петровском» Дзюбу «Вираж» встретил энергичным зарядом: «Оп, давай-давай! Дзюбу [подальше] посылай!» Фанаты «Зенита» до самого конца так и не приняли Артема. Его фамилию освистывали каждый раз, когда озвучивали состав. После двух чемпионств и той большой роли, которую сыграл в их завоевании Дзюба, казалось, что наступил момент принятия. Но потом кто-то слил в сеть то самое интимное видео, и все закрутилось еще сильнее.



Через несколько дней после этого «Зенит» играл на «Газпром Арене» с «Краснодаром». В первом тайме судья назначил пенальти в ворота южан, Дзюба подошел к точке и услышал недовольный свист и скандирование оскорбительных характеристик сексуальной ориентации форварда со стороны «Виража». Такой явной «игры» против своего футболиста со стороны «Виража» не было со времен Владимира Быстрова. Дзюба тот пенальти не забил. Во втором тайме ему все-таки удалось отличиться. Процитируем отрывок из репортажа Федора Погорелова:



«На 79-й минуте наступил катарсис. Дзюба выиграл воздух, скинул мяч на Магомеда Оздоева, открылся под прострел и забил-таки гол. Стало понятно, как непросто ему было предыдущие 80 минут. Дзюба моментально прибежал к «Виражу» — благо, было недалеко, — и прислонил ладонь к уху: мол, не слышу вас. А потом отправил воздушные поцелуи остальному стадиону. Акценты были расставлены. Стало ясно, что футболисты все-таки слышат трибуны по ходу матча. «Вираж» ответил симметрично — скандированием: «А ну-ка, давай-ка, ушагивай отсюда». Гол Дзюбы стал для него 186-м в карьере, и нападающий обошел в списке лучших бомбардиров легенду волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова».

Сам Дзюба глубоко переживал по поводу того видео и своей игры в том матче, о чем однажды рассказал в интервью «Грустной передаче».



«Меня не надо любить. Я понимаю, что я пришел в «Зенит» из «Спартака». Но, когда я переехал в Петербург, я сразу сказал: оценивайте меня по моей игре. Играю плохо — хорошо, я согласен с критикой, но если я играю хорошо — цените. Был эпизод во время празднования второго чемпионства в Пулково, когда мы только прилетели. Опять там звучали оскорбления в мой адрес. И тут выходит Ригони. Ему кричат: «Эмилиано! Бог!» Там такие эпитеты звучали. И я думаю: «Я 17 забил, 13 отдал. Ригони — один забил, один отдал. И почему тогда я говно, мягко говоря, а этого вы хвалите?» Я шестой год с перерывом на полгода, когда я уходил в аренду в Тулу, верой и правдой бьюсь за «Зенит». И вот была та история с незабитым пенальти в «Краснодаре». Я всегда говорил, что, как бы вы ни относились к игроку, вы болеете за «Зенит». Без Дзюбы «Зенит» существовал и будет существовать. И когда мы проигрываем 0:1, я разбегаюсь бить пенальти на домашней арене — и такой гул звучит в мой адрес. Для меня это было предательство. И впервые в жизни я тогда подумал: «Да пошли вы все», — вспоминал Дзюба тот самый матч.



Тем не менее в составе «Зенита» Дзюба провел неплохие семь лет, в течение которых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка. Кроме того, играя в Петербурге, Артем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу. На его счету было немало отличных матчей, и вот одни из лучших на наш взгляд:

26 сентября 2015 года. «Спартак» — «Зенит» — 2:2.

То была первая игра Дзюбы против своего родного клуба, и Артем выложился по максимуму. Именно он забил в концовке матча, позволив петербуржцам уйти от поражения. Потом он забивал «Спартаку» еще в семи матчах.

4 ноября 2015 года. «Лион» — «Зенит» — 0:2.

В том легендарном розыгрыше Лиги чемпионов-2015/16 «Зенит» выиграл на групповом этапе пять матчей, и Дзюба отличался в каждом из них, забив шесть мячей. Но самым примечательным стал матч против «Лиона», где Дзюба забил дважды и окончательно снял вопросы о выходе в плей-офф.



16 августа 2018 года. «Зенит» — «Динамо» (Минск) — 8:1.

После разгрома в Минске (0:4) казалось, что вылет из Лиги Европы предрешен, но ответный матч все перевернул. Именно Дзюба повел команду за собой и забил три гола, причем все три решающие — два в конце основного времени и один на 115‑й минуте при счете 5:1.

Вне конкурса можно вспомнить матч 22 апреля 2018 года, когда Дзюба, из-за конфликта с главным тренером Роберто Манчини находясь в аренде в тульском «Арсенале», украл победу у «Зенита». Именно после его гола тульская команда в конце сравняла и сделала итоговый счет 3:3.

Уходил Дзюба из «Зенита» без скандалов. Наоборот, расставание получилось даже по-своему милым. В прощальном ролике Дзюба предстал в костюме Дэдпула.

«Ну что дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России. Большое спасибо и всем моим партнерам. Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть, как круто. Спасибо всему персоналу и всем тренерам, которые помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба за то, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, я, черт побери, не подвел вас. Спасибо и Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты. Вы постоянно давали мне сил и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно. Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», — заявил Дзюба (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



Уже потом Дзюба рассказал, что в любом случае не хотел оставаться в «Зените» из-за трансферной политики клуба.

«Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно», — объяснил форвард.

Он счел, что в российской команде должен быть костяк россиян. Футболист добавил, что при этом у него нет никаких обид на команду и он прекрасно со всеми разошелся.

И вот теперь 9 апреля «Зенит» впервые сыграет против Дзюбы после его отъезда из Петербурга. Теперь форвард играет за «Локомотив». Можно еще раз вспомнить, насколько результативными и эмоциональными получались у Дзюбы первые матчи за «Зенит» против «Спартака» или за тульский «Арсенал» против «Зенита». Артем любит напоминать бывшим о себе и о том, что его рано списывать со счетов. Так что «Зенит» в воскресенье ждет непростое испытание.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

