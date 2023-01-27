В России предлагают запретить задержания за преступления, по которым истекли сроки давности

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает время расследования уголовных дел после истечения сроков давности и запрещает задерживать фигурантов, если им не грозит высшая мера наказания.

Документ опубликован 26 января. Предлагается дополнить УПК запретом на задержание и применение меры пресечения для фигурантов уголовных дел, по которым истекли сроки давности.

Данное нововведение не будет распространяться на подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, предусматривающих высшую меру — смертную казнь либо пожизненное лишение свободы.