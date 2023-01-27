В России предлагают запретить задержания за преступления, по которым истекли сроки давности

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает время расследования уголовных дел после истечения сроков давности и запрещает задерживать фигурантов, если им не грозит высшая мера наказания.
Документ опубликован 26 января. Предлагается дополнить УПК запретом на задержание и применение меры пресечения для фигурантов уголовных дел, по которым истекли сроки давности.
Данное нововведение не будет распространяться на подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, предусматривающих высшую меру — смертную казнь либо пожизненное лишение свободы.
Кроме того, законопроект может ликвидировать практику бессрочного расследования, когда фигурант отказывается от прекращения производства в связи с истечением сроков давности. Это нереабилитирующее основание, которое освобождает от наказания, но не от обвинений.
Из документа следует, что дела по статьям небольшой тяжести будут прекращать по истечение двух месяцев предварительного расследования с момента истечения сроков давности. По статьям средней тяжести — если они не переданы в суд — через три месяца. Для материалов по тяжким или особо тяжким преступлениям верхняя планка — год. При этом основание будет реабилитирующее: в связи с непричастностью.
Проект разработан и подан правительством в целях реализации решения Конституционного суда. КС в июле прошлого года постановил закрепить в законе предельные сроки расследования уголовных дел с истекших сроком давности, когда фигурант отказывается от прекращения в попытке отстоять свою невиновность.