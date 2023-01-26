Кто заменил ушедшие марки в петербургских ТЦ и почему потребитель от этого не выиграл

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2022 году об уходе с петербургского рынка заявило шесть десятков марок. По факту ушла лишь треть. Им на смену пришли отечественные игроки, а также новички из Италии, Германии, Англии и США. Но премьеры прошли незамеченными. Покупатели в массе переходят на сберегательную модель потребления, а импортозамещение не стало спасением от инфляции. Падение спроса и давление головных офисов могут привести к новой волне закрытий.



Уход популярных иностранных марок не прошел бесследно для петербургских ТЦ. Как подсчитали в консалтинговой компании NF Group (ранее Knight Frank), по итогам 2022 года доля свободных площадей в качественных моллах выросла более чем в два раза и достигла 10,6 % . Таких показателей не наблюдалось даже в 2015 году, когда на фоне девальвации рубля массово закрывались франчайзинговые магазины иностранных марок.



Впрочем, пустоты распределяются неравномерно. В 24-х из 55 торговых центров вакантность составляет менее 5 % , а в восьми торговых центрах пустует более 20 % , отмечают аналитики. Но нужно отметить, что просто закрытые магазины за пустое место не считаются: если договор действует и ретейлер платит за аренду, то и пересдать такие площади пока нельзя.



Съехали окончательно

По подсчету NF Group, в 2022 году в Северной столице прекратили работу торговые точки примерно шести десятков марок (в целом по России около 100). Но только 22 иностранных бренда ушли окончательно.

В сфере модного ретейла полностью закрылись магазины шведской сети H&M и ее суббренда Monki, британский Marks&Spencer и американская Columbia. Прекратила работу американская сеть нижнего белья Victoria’s Secret и ее немецкие коллеги Triumph и французские DIM. Потерями для премиального сегмента стали бутики Michael Kors и Polo Ralph Lauren.



Из косметической сферы рынок покинули NYX, The Body Shop и LUSH. Правда, бывшие партнеры последней заявили о намерении возобновить работу под новой маркой и запустить собственное производство.

Также прекратили работу финская продуктовая сеть Prisma, сеть товаров для дома IKEA, сеть общественного питания Hesburger.

Чертова дюжина новых брендов

Зато на петербургском рынке появились новые игроки. NF Group насчитала восемь брендов, рискнувших выйти на рынок в 2022 году, а консалтинговая компании Nikoliers (ранее Colliers), — целых 13.



Среди новичков есть представители «недружественных» стран. К примеру, в ТРК «Галерея» начали работу сразу три итальянских бренда — Loriata, Dan John, Ruck&Maul. Бюджетными эти марки нельзя назвать. Например, на площадке WIldberries платья Loriata стоят 5–10 тысяч рублей, пуховики — 30–46 тысяч рублей. Ruck&Maul предлагает мужские и женские худи и толстовки за 4–10 тысяч рублей, куртки можно найти за 14–20 тысяч рублей. Dan John предлагает мужские рубашки за 3 500 рублей, джемпера — за 4 000 рублей.



В немецкой Van Laack женские блузки стоят в среднем 20 тысяч рублей. Еще один ретейлер из Германии Wellensteyn предлагает мужские футболки от 4 тысяч рублей. Также на рынок вышли «детские» ритейлеры из Англии (Royal Rabbit) и США (Guess Kids). В Royal Rabbit детский пуховик обойдется в 11–15 тысяч рублей. В Guess Kids детские джинсы стоят 6,5 тысяч рублей. Ценами порадует разве что белорусский ретейлер Mark Formelle. К примеру, там можно найти джемпер за 1000 рублей, платье за 2000 рублей.

Экспансию вели и отечественные игроки, хотя по названиям происхождение марки далеко не всегда очевидно. Например, в той же «Галерее» открылся магазин российского ретейлера Emka. На сайте компании платья стоят 8–11 тысяч рублей, жакеты — 15–20 тысяч рублей, брюки -10,5 тысяч рублей. Более демократично позиционирует себя дизайнерский бренд You Wanna. Блузки из новой коллекции обойдутся в 6–8 тысяч рублей, юбки стоят от 6 до 12 тысяч рублей. Rosi предлагает бомбер за 6 тысяч рублей, брюки-карго за 4 тысяч рублей.



Мужские бренды тоже ориентированы на состоятельную аудиторию. GJO.E предлагает мужские футболки от 6,5 тысяч рублей, шапки от 5,5 тысяч рублей, парка-пуховик обойдется в 55 тысяч рублей. «Спортмастер» запустил сеть мультибрендов Urban Vibes, в которых можно найти продукцию таких марок, как Puma, Adidas, The North Face, Converse, Nike, Reebok и др.

Также в Северной столице впервые открылся бутик ювелирной сети Viva la Vika. Серьги из нержавеющей стали с позолотой там можно купить за 5,7 тысяч рублей.



Пожалуй, самое бюджетное предложение в магазине детских товаров Loloclo шлем-шапка — 990 рублей, перчатки 390 рублей, куртка-парка из мембранной ткани 8 тысяч рублей.

Впрочем, основная масса открытий пришлась вовсе не на новичков. Места ушедших игроков активно заменяли старожилы рынка. К примеру, петербургская Melon Fashion Group запустила два новых магазина Sela и магазин be free в расширенном формате. Три новые точки открыла сеть детской одежды Button Blue. Отечественные ретейлеры Lime и Kari увеличили размеры магазинов и ассортиментную матрицу, добавляют в Nikoliers. В сегменте товаров для дома активностью могла похвастаться Candellabra Home, которая запустила сразу три магазина в Петербурге.



Ушли, но остались

Магазины примерно трех десятков брендов, объявивших об уходе с рынка, в итоге продолжили работу под новыми вывесками. Ребрендинг чаще всего сопровождался сменой собственников, но не обязательно. К примеру, магазины сетей, прежде входящих в состав польской LPP, перешли зарегистрированной в ОАЭ «дочке» китайской FES Retail. Cropp теперь работает под названием CR, Reserved — RE, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito и вовсе стал лаконичным M. Польская обувная сеть CCC стала называться Obuv, владелицей стала россиянка Александра Мусина, хотя директором продолжает оставаться Зенон Ивашкевич. Магазины немецкой сети Deichmann теперь работают под вывеской NAM и принадлежат россиянину Виталию Кромму, который заодно стал и гендиректором. Точки американской марки Timberland начали переименовывать в Bootwood. Правда, теперь это будут мультибрендовые магазины, которыми будет управлять дистрибьютор Timberland «ДжамильКо». По той же схеме бутики Reebok стали мультибрендами Sneaker Box, которыми управляет турецкая FLO Retail.



Сеть Lego, которая прежде работал под управлением Inventive Retail Group, стала мультибрендовым «Миром кубиков». Точки французского косметического бренда L’Occitane, которые перешли в собственность к российским предпринимателям, сперва просто написали название русскими буквами, но затем по требованию бывших владельцев зарегистрировали новый бренд — SoBeautiful.



«Макдональдс» стал «Вкусно и точка» и теперь принадлежит структурам бизнесмена Александра Говора. Starbucks стал Stars Coffee. До этого сеть выкупили рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания сенатора Арсена Канокова «Синдика». Вскоре его примеру последуют и KFC, которые станут «Ростикс».

Но самое ожидаемое возвращение — это Zara. Магазины сети под брендом Maag начнут открываться весной 2023 года, сообщил «Коммерсант». Новым владельцем торговых точек стала ливанская Daher Group. Все ли новые коллекции попадут в Россию и смогут ли российские модницы приобрести товары других марок группы Inditex — Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius — пока не очевидно.



Пока думают

Временно закрытыми, по данным NF Retail, остаются магазины 28 иностранных ретейлеров. В городских моллах эти точки занимают 3% арендопригодных площадей.

В числе колеблющихся, к примеру, сети Women’s Secret, Decathlon, Uniqlo, Adidas, Mango.

По данным РБК, французский продавец спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. За время простоя сеть уже сократилась наполовину. Uniqlo, по словам собеседников «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости, должен окончательно определиться к концу первого квартала. Ранее газета «Известия» сообщала о намерении ретейлера сильно сократить присутствие, оставив пять магазинов на всю страну. В Петербурге японская компания пока расторгла договор аренды в одном ТЦ — «Питер Радуга». ТРК «Лето» и «Галерея» компания не уведомляла о таких намерениях. О судьбе точек в «Мегах» в пресс-службе моллов не ответили. Пока не приняла окончательное решение и сеть Mango, хотя ее франчайзинговые точки возобновили работу, большая часть бутиков закрыта.



Что потерял потребитель

Замена даже покинувших рынок магазинов западных марок на аналоги не привела к падению цен на одежду. По данным Росстата, меньше всего в магазинах Петербурга подорожали мужские туфли и женские юбки — на 3–5%. Это заметно ниже инфляции. Зато женские туфли выросли в цене на 8,5%. Примерно на столько же — джемперы и мужские зимние куртки.



Рост цен на всю остальную одежду — двузначный. На 11,6% — женские полупальто, 13–14% за джинсы. Женские трусы хотя в целом и дешевле мужских, но дорожали быстрее — больше, чем на 16%. Зеркальная ситуация с носками: мужские подскочили в цене аж на 19%, догоняя женские. Совсем плохую ситуацию Росстат зафиксировал с платьями (+30,7%) и особенно — с мужскими рубашками (+35%).



Тот факт, что пустующие площади занимают отнюдь не бюджетные марки, тоже вполне объясним. С одной стороны, глобальные бренды платили немалые арендные ставки и идти на большие уступки собственники ТРЦ не намерены. С другой стороны, покупатель переходит на сберегательную модель потребления и ему вполне хватает уже работающих магазинов: в натуральном выражении рынок не растет. Так, по данным Петростата, в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах за 11 месяцев 2022 года продажи непродовольственных товаров упали на 18,4%.

NF Group рисует два возможных варианта развития событий. В базовом сценарии во втором полугодии 2023 года эксперты ждут частичного восстановления, возвращения на рынок международных сетей и прихода новых игроков, в частности турецких брендов, с которыми активно велись переговоры в прошлом году.



В консервативном варианте колеблющиеся бренды все же решат покинуть Россию из-за давления головных офисов и снижения объемов потребления. Не исключено, что закрывать неэффективные точки придется и российским сетям. Новые открытия из-за высоких рисков будут иметь больше экспериментальный характер, рассуждает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.

В Nikoliers рассчитывают, что отечественные игроки продолжат занимать освобождающиеся площади. «Несмотря на сберегательную модель поведения людей покупательская способность даже в текущей ситуации остается наприемлемом уровне, а бренды из-за рубежа продолжают проявлять интерес к российскому рынку», — комментирует Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.



Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

