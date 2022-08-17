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    Кофейни Starbucks откроются под новым названием после смены владельцев. Писать имя на стаканчиках больше не будут

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    2 комментария

    Бывшие кофейни американской сети Starbucks в России возобновят работу с 18 августа под новой вывеской. Об этом 17 августа сообщает издание «Москва 24».

    Сеть кафе, ранее выкупленная рэпером Тимати, ресторатором Антоном Пинским и компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика», будет называться Stars coffee. Ранее сообщалось, что новые владельцы подали в Роспатент три заявки на новое название — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

    Starbucks прекратил работу в России в марте 2022 года, в мае сеть заявила об окончательном уходе. В июле стало известно о смене владельцев. Новая команда пообещала сохранить после ребрендинга сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты.

    При этом писать имя на стаканах от руки больше не будут — планируется использовать термопринтер.

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    Комментарии 2

    ***_12317 Авг 2022 в 18:50
    ZVездожижа
    +0−0
    Дядя Бо17 Авг 2022 в 18:43
    Название прямо смердит импортозамещением, ни одной русской буквы! Российский патриотизм, бессмысленный и беспощадный.
    +2−0
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