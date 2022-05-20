XC его знает. Как изменятся магазины Reserved, House и Cropp после продажи китайцам

Судя по всему, новый собственник решил сохранить преемственность и просто сократил прежние названия до нескольких букв. К примеру, Cropp будет работать под названием CR, Reserved — RE, House, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito и вовсе станет лаконичным M. Предприниматель подтвердил «Фонтанке», что часть точек в ТЦ Fort Group начала работать уже с сегодняшнего дня под новыми вывесками, в других пока остались старые, но постепенно они будут обновляться.

Магазины польского ретейлера LPP, объявившего о продаже российского бизнеса китайскому консорциуму, начали открываться под новыми вывесками. Фото точек в своем телеграм-канале опубликовал совладелец Fort Group (ТЦ «Европолис», «Сити Молл», «Лондон молл» и др.) Максим Левченко 20 мая.

Как сообщили в LPP, в рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польский ретейлер, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.



В тот же день начали открываться торговые точки. Часть из них уже сменила вывески, часть пока открылась под прежними.

