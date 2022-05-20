    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, вос

    766мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    XC его знает. Как изменятся магазины Reserved, House и Cropp после продажи китайцам

    5333
    5 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Магазины польского ретейлера LPP, объявившего о продаже российского бизнеса китайскому консорциуму, начали открываться под новыми вывесками. Фото точек в своем телеграм-канале опубликовал совладелец Fort Group (ТЦ «Европолис», «Сити Молл», «Лондон молл» и др.) Максим Левченко 20 мая.

    Судя по всему, новый собственник решил сохранить преемственность и просто сократил прежние названия до нескольких букв. К примеру, Cropp будет работать под названием CR, Reserved — RE, House, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito и вовсе станет лаконичным M. Предприниматель подтвердил «Фонтанке», что часть точек в ТЦ Fort Group начала работать уже с сегодняшнего дня под новыми вывесками, в других пока остались старые, но постепенно они будут обновляться.

    Как сообщили в LPP, в рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польский ретейлер, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

    В тот же день начали открываться торговые точки. Часть из них уже сменила вывески, часть пока открылась под прежними.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Alex000
    Бгг, новая эпоха абибасов.
    NoName1234
    Хорошие магазины… а их закрыли..(((
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close