Rostic’s, и точка. Как изменилось лицо российского ретейла и общепита после начала спецоперации

Фото: Ведомости/ТАСС/Денис Гришкин Поделиться Поделиться





Уход с российского рынка международных компаний повлек за собой массовый ребрендинг. «Фонтанка» напоминает, под каким именем искать привычные бренды и товары и что в них изменилось кроме названия.

Рестораны KFC в России снова могут стать «Ростиксом». Как сообщил 25 октября «Коммерсант», американский холдинг Yum! Brands продал 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис». Новый владелец, по данным издания, обязан постепенно провести ребрендинг всех заведений KFC в России в Rostic’s. Появятся ли новые вывески в Петербурге, пока неизвестно. В Северной столице KFC развивает другой франчайзи Yum! Brands — Amrest. Как сообщили «Фонтанке» в компании, пока она пользуется брендом согласно условиям договора франшизы и не получала от американского партнера информации о каких-либо изменениях.



Могут сменить вывеску и магазины Zara. Ранее стало известно, что испанская группа Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius) ведет переговоры о продаже своих российских магазинов ливанской компании Azadea. Если сделка состоится, магазины смогут возобновить работу в начале 2023 года. Российское юрлицо ООО «ЗАРА ХОМ СНГ» 24 октября сменило название на АО «Новая мода», но пока все еще принадлежит испанскому ретейлеру. Такое же название, по данным «Известий», могут получить магазины Zara. Однако представители торговых центров Петербурга, опрошенные «Фонтанкой», пока не получали от Inditex информации о том, когда точки возобновят работу и под какой вывеской.



Кто уже сменил название?

McDonalds — «Вкусно — и точка»

McDonalds заявил о решении продать бизнес в России в мае 2022 года. Покупателем выступили структуры бизнесмена Александра Говора, чья компания ООО «ГиД» являлась одним из франчайзи американской сети. В конце июня рестораны возобновили работу под вывеской «Вкусно — и точка». Американская компания забрала с собой не только бренд и логотип, но и связанные с ним названия блюд. Из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури». Некоторые точки временно остались без картошки. Также «Вкусно — и точка» пришлось поднять цены в меню на 5–10%.



Starbucks — Stars coffee

Российские кофейни американской сети Starbucks возобновили работу в августе под вывеской Stars coffee. До этого сеть выкупили рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания сенатора Арсена Канокова «Синдика». Теперь на логотипе вместо привычной русалки изображена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. В меню остались сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты, но имя клиента на стаканчике с кофе больше не пишут.



Pizza Hut — «Пицца Н»

В начале лета 2022 года польский холдинг Amrest, который развивал в России сеть Pizza Hut, продал права на него компании «Ной-М». После этого пиццерии изменили название, но оно недалеко ушло от оригинального. Вывески «Пицца Н» начали появляться на улицах Петербурга в июле. Из логотипа исчезли фирменные детали — красный цвет и знак в виде крыши печи. Существенных изменений в меню не произошло.



Reserved — Re

Магазины польского ретейлера LPP летом 2022 года перешли зарегистрированной в ОАЭ «дочке» китайской FES Retail. Но сами точки начали открываться под новыми вывесками еще в мае 2022 года. Cropp теперь работает под названием CR, Reserved — RE, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito и вовсе стал лаконичным M. Коллекции идентичны тем, что продают магазины LPP в других странах.

Lego — «Мир кубиков»

Датский бренд заявил об остановке деятельности в России весной 2022 года, а потом разорвал отношения с российским франчайзи Inventive Retail Group, управлявшей его магазинами. После этого партнер переименовал сеть в «Мир кубиков». Первую торговую точку в Петербурге запустили в ТРЦ «Галерея» в начале октября. Пока что на полках конструкторы Lego, но затем ассортимент пополнят китайские и российские аналоги.



Valio — Viola

Продукция финской компании Valio начала возвращаться на полки российских магазинах под брендом Viola. Ребрендинг стал результатом смены собственников. После начала спецоперации на Украине финская компания заявила о намерении покинуть российский рынок, а затем продала свою российскую «дочку» мясному производителю «Велком». Потребитель разницу почти не заметит. Цветовая гамма упаковок сохранилась, логотип тоже весьма схож — белые буквы на темно-синем фоне. Технологии и состав продуктов не поменялись, утверждают в компании. Выпуск продуктов, которые раньше поставлялись из Финляндии, скоро тоже могут локализовать.



Coca-Cola — «Добрый cola»

Coca-Cola прекратила производство в России оригинальной газировки еще в начале лета 2022 года из-за событий на Украине. В конце августа транснациональная компания представила локальную линейку брендов. Отныне аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite продаются в российских магазинах под брендом «Добрый cola», а лимонады Schweppes — под брендом Rich. При этом российскому филиалу пришлось заново разрабатывать формулу концентрата, так как отгрузки оригинальной эссенции прекратились.

Pepsi — «Русский дар»

PepsiCo прекратила выпуск в России лимонадов под брендами Pepsi, Mirinda, 7Up и начала поставки сетям своей новой линейки в июле 2022 года. Теперь компания предлагает вкусы «Тархун», «Дюшес», «Лимон» и «Дикая тайга» (аналог «Байкала») под маркой «Русский дар» в бутылках от 0,5 л до 2 л. Также в сетях появились напитки Frustyle (лимон, лайм, апельсин).

После ребрендинга продукции PepsiCo и Coca-Cola планируют ребрендировать фирменные холодильники в розничных сетях и кафе. Переименование может затронуть около 600 тыс. аппаратов.



Levi's — JNS

Производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (бренд Levi's), ранее заявивший об уходе из России, договорился о продаже прав аренды и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate. Магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве уже возобновил работу под брендом JNS. Пока компания договаривается о покупке других магазинов Levi's. Магазины в Петербурге на данный момент закрыты.

Obi — OBBI или HOBI

Российские магазины DIY-сети OBI, созданной в Германии, готовятся к ребрендингу и могут поменять название на OBBI или HOBI. Российское юрлицо сети в конце сентября подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков. Впрочем, кому принадлежит сеть, не совсем ясно. В августе российские юрлица ретейлера перешли структурам израильского бизнесмена Йозефа Лиокумовича. В октябре компания снова сменила собственника. Участники рынка полагают, что это попытка рейдерского захвата.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

