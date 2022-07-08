Pepsi начала поставлять в сети лимонады «Байкал», «Тархун» и «Дюшес». Их будет выпускать «Черноголовка»

Компания PepsiCo прекратила выпуск в России лимонадов под брендами Pepsi, Mirinda, 7Up и начала поставки сетям своей новой линейки. Об этом «Фонтанке» рассказали ретейлеры 8 июля.

В частности, компания предлагает вкусы «Тархун», «Дюшес», «Лимон» и «Дикая тайга» (аналог «Байкала») под маркой «Русский дар» в бутылках от 0,5 л до 2 л. Также ретейлерам готовы поставлять напитки Frustyle (лимон, лайм, апельсин). Расширилась линейка Evervess. Помимо классического тоника сетям предлагают апельсин, гранат, апероль и другие.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этикетке бутылок (есть в распоряжении «Фонтанки») в качестве производителя указана «Производственная компания "Аквалайф" в Московской области (входит в группу «Черноголовка»), которая выпускает напиток для ООО «Пепсико Холдингс».



В PepsiCo на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили. В «Черноголовке» подтвердили, что разливают продукцию для PepsiCo как контрактное производство. «У нас с ними постоянный договор. PepsiCo определяет, что и в каком количестве мы производим, даёт свои ингредиенты в готовом виде», — отметили в компании. По словам представителя компании, это «обычная практика на рынке». Комментировать ассортимент и объёмы производства контрагента в «Черноголовке» не стали.



Ранее сообщалось, что в сетях общепита, в частности KFC, лимонады Pepsi, Mirinda и 7Up заменили именно напитки «Черноголовки». По словам представителей розничных сетей, после того как по линейке Pepsi и Coca-Cola возник дефицит, они также нарастили заказы «Черноголовки». Из-за кратного роста спроса у региональных ретейлеров по ним уже возникли сложности. «Они грузят в крупные сети, и заказы висят три недели, я не могу получить товар», — рассказали в отделе закупок одного из петербургских ретейлеров.

