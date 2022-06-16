Стало известно, какие напитки заменят Coca-Cola и Fanta в России. Вот как они будут выглядеть

В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию газировки.



Судя по слайду, вкус напитков будет идентичен уже знакомым для потребителей Coca-Cola и Fanta, а вот разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. На банках и бутылках объёмом 0,33, 0,5 и 1,5 л разместят обезьяну в наушниках и кепке. И дизайн, и слоган новой продукции — «Живи в своём ритме» — ориентирован на подростков и молодежь от 16 до 35 лет.

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Сети супермаркетов и дистрибьюторы узнали о новинках на презентации, которая прошла в Петербурге в середине июня. Когда Funky Monkey доберется до полок российских магазинов, пока неизвестно. О точной стоимости напитков тоже ещё говорить рано, но презентовали их как продукцию в среднеценовом сегменте.



О приостановке деятельности в России Coca-Cola объявила 8 марта. В опубликованном на сайте компании заявлении говорилось, что решение об уходе с рынка связано с боевыми действиями на территории Украины: «Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств».

