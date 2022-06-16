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    Стало известно, какие напитки заменят Coca-Cola и Fanta в России. Вот как они будут выглядеть

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    21 комментарий

    В России вместо Coca-Cola и Fanta появятся новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange. Об этом «Фонтанке» 16 июня рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию газировки.

    Судя по слайду, вкус напитков будет идентичен уже знакомым для потребителей Coca-Cola и Fanta, а вот разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. На банках и бутылках объёмом 0,33, 0,5 и 1,5 л разместят обезьяну в наушниках и кепке. И дизайн, и слоган новой продукции — «Живи в своём ритме» — ориентирован на подростков и молодежь от 16 до 35 лет.

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    Сети супермаркетов и дистрибьюторы узнали о новинках на презентации, которая прошла в Петербурге в середине июня. Когда Funky Monkey доберется до полок российских магазинов, пока неизвестно. О точной стоимости напитков тоже ещё говорить рано, но презентовали их как продукцию в среднеценовом сегменте.

    О приостановке деятельности в России Coca-Cola объявила 8 марта. В опубликованном на сайте компании заявлении говорилось, что решение об уходе с рынка связано с боевыми действиями на территории Украины: «Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств».

    Через несколько дней производитель и дистрибьютор напитков, Coca-Cola HBC, сообщил, что стоимость лимонадов собираются повысить на 15%. Вероятно, это коснется и российских компаний: подорожание ингредиентов на 50–100% наложилось на перебои с поставками.

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    Комментарии (21)

    -4°
    Теперь буду водку с "Байкалом"пить
    АдъМирал
    эт песец
    Hans-Christian
    Что в этом гауне, вредном для здоровья, может дорожать? Наоборот с развитием технологий вся эта бодяга дешеветь должна.
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