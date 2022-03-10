Производитель напитков Coca-Cola уведомил о росте цен

Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит
Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на
Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отметил, что рост стоимости может быть прежде всего связан с удорожанием ингредиентов и упаковки, в том числе из-за девальвации рубля.
Собеседник издания добавил, что сказалось также удорожание логистики и возможный отказ Coca-Cola от инвестиций в рекламу. По словам другого источника, повышать цены планируют и российские компании. Он объяснил это подорожанием ингредиентов на
«Coca-Cola HBC Россия» производит и распространяет напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соки «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, кофе Costa и прочие. Под управлением фирмы находятся десять заводов в России.
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Свое решение компания объяснила событиями на Украине.