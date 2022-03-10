Производитель напитков Coca-Cola уведомил о росте цен

Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 % , пишет 10 марта «Коммерсантъ».



Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 % , соков — на 19 % , кофе — на 30 % . Отмечается, что пока ассортимент можно заказать по старым ценам.



Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отметил, что рост стоимости может быть прежде всего связан с удорожанием ингредиентов и упаковки, в том числе из-за девальвации рубля.

