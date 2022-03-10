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Производитель напитков Coca-Cola уведомил о росте цен

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Компания Coca-Cola HBC — производитель и дистрибьютор продукции — уведомила о повышении цен на ассортимент с 14 марта, рост составит 15–30 %, пишет 10 марта «Коммерсантъ».

Ссылаясь на данные участников рынка HoReCa, издание сообщает, что стоимость газированных напитков планируется повысить на 15 %, соков — на 19 %, кофе — на 30 %. Отмечается, что пока ассортимент можно заказать по старым ценам.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отметил, что рост стоимости может быть прежде всего связан с удорожанием ингредиентов и упаковки, в том числе из-за девальвации рубля.

Собеседник издания добавил, что сказалось также удорожание логистики и возможный отказ Coca-Cola от инвестиций в рекламу. По словам другого источника, повышать цены планируют и российские компании. Он объяснил это подорожанием ингредиентов на 50–100 %, а также перебоями с поставками.

«Coca-Cola HBC Россия» производит и распространяет напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соки «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, кофе Costa и прочие. Под управлением фирмы находятся десять заводов в России.

8 марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Свое решение компания объяснила событиями на Украине.

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Комментарии (3)

Zet
Вчера же об уходе объявили???
Ro_Bot
они же "уходят"...или тоже уже переобулись?
надо всем песню "Дорожная" включать
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