Сеть Obi сменила владельцев и готовится сменить вывеску. Контрагенты подали в суды претензии на 1 млрд рублей

Сеть магазинов товаров для дома и ремонта Obi сменила владельцев. Как следует из данных СПАРК, новым собственником с 5 августа стала компания «ГИСК МАХ». К ней перешли шесть российских юрлиц российского ретейлера, под управлением которых находится 27 магазинов.

Сама «ГИСК МАХ» днем ранее тоже сменила состав собственников. 60% перешли к израильскому бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, 40% осталось за владельцем Московского института экзистенциальных исследований Ильей Колобковым. «ГИСК МАХ» специализируется на разработке строительных проектов. Впрочем, судя по данным СПАРК, основанная в 2019 году компания какой-либо коммерческой деятельности не вела. Данные о финансовых результатах отсутствуют.

Участники рынка, знакомые с параметрами сделки, называют ключевой фигурой именно Йозефа Лиокумовича. Предприниматель присматривался к активам Obi еще весной и искал партнеров среди местных ретейлеров, рассказал один из них. При этом он позиционировал себя как хорошего друга немецких владельцев OBI — семьи Хауб, говорит другой собеседник. О том, что Йозеф Лиокумович получил активы Obi, ранее сообщила газета «Ведомости». По данным издания, плата была символическая — 1 евро. Впрочем, Йозеф Лиокумович настаивает, что заплатил за бизнес в шесть раз больше — по евро за каждое юрлицо, знают знакомые с бизнесменом участники рынка.

Судьба DIY-сети с оборотом 48,5 млрд рублей находилась в подвешенном состоянии с весны 2022 года, когда немецкие собственники по сути дела бросили российский бизнес на произвол судьбы. В марте Obi GmbH объявила о приостановке деятельности в России, а также заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам. Однако российской ИТ-команде удалось обойти немецкие блокировки и в конце апреля возобновить работу. Связаться с самим Йозефом Лиокумовичем «Фонтанке» не удалось. Но, вероятно, первым шагом нового собственника будет ребрендинг. Право на использование российским юрлицом товарных знаков Obi истечет в конце августа, знают участники рынка. Собеседники, знакомые с Йозефом Лиокумовичем, слышали о планах добавить к названию букву «H», в результате чего на вывесках может появиться слово «Hobi» или «Хоби» в русском варианте. Впрочем, этой идеей израильский бизнесмен делился еще весной, и не исключают, что концепция может поменяться.