OBI продал бизнес в России за 1 евро

Немецкая компания OBI GmbH продала шесть магазинов строительных и хозтоваров в России группе российских инвесторов. Об этом 30 июля сообщает газета «Ведомости».
Соглашение подписали 27 июля, контрольный пакет оценили в символическую сумму — 1 евро. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, который много лет дружит с семьей Хауб, владеющей немецкой OBI GmH через Tengelmann Group.
Лиокумовича называют представителем австрийской группы компаний Supernova. Она специализируется на управлении ТРЦ в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах, в ее портфеле порядка 60 подобных объектов.
Дружбу с владельцами OBI Лиокумович подтвердил, однако комментировать свою причастность к покупке российской сети OBI отказался.