ОБИ возобновляет свою работу в России

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ возобновляет работу с конца апреля, сообщили 26 апреля »Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. Работа всех магазинов возобновится до конца майских праздников.
«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении компании.
В Санкт-Петербурге магазины ОБИ откроются к 1 мая. Сайт и мобильное приложение ОБИ пока не возобновили свою работу, по телефону «горячей линии» магазина ответа нет.
«Это событие — позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Кейс ОБИ можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием», — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ОБИ работает в России с 2003 года. Сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах. 8 марта стало известно, что компания приостанавливает работу на российском рынке из-за событий на Украине.