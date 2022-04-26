ОБИ возобновляет свою работу в России

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ возобновляет работу с конца апреля, сообщили 26 апреля »Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. Работа всех магазинов возобновится до конца майских праздников.



«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении компании.