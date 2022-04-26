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    ОБИ возобновляет свою работу в России

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    22 комментария

    Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ возобновляет работу с конца апреля, сообщили 26 апреля »Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. Работа всех магазинов возобновится до конца майских праздников.

    «Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении компании.

    В Санкт-Петербурге магазины ОБИ откроются к 1 мая. Сайт и мобильное приложение ОБИ пока не возобновили свою работу, по телефону «горячей линии» магазина ответа нет.

    «Это событие — позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Кейс ОБИ можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием», — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

    ОБИ работает в России с 2003 года. Сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах. 8 марта стало известно, что компания приостанавливает работу на российском рынке из-за событий на Украине.

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    Комментарии (22)

    X-кот
    посещение максидома вчера и леруа в воскресенье ввело в нехорошее состояние.. Боюсь, после распродажи оставшегося от прежнего ОБИ в первые дни смысла в этих магазинах будет тоже не сильно много
    264013601
    OBI Gmbh вышла из российского бизнеса, объекты должны перейти структурам семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева, одна из компаний которого развивает магазины OBI в стране по франшизе.
    alexadmin
    Оби как и лерой - свалка китайского мусора. Когда вернется икеа с полным каталогом - можно будет хряпнуть шампанского.
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